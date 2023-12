Masangsoft, atualização da guerra de clãs ‘MICROVOLTS: Recharged’

BUSAN, South Korea, Dec. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- O MICROVOLTS: Recharged (MVR), um jogo TPS que cativou fãs globais, adicionou guerras de clãs através da atualização realizada às 6h(UTC) no dia 28 de novembro.



O ‘MICROVOLTS: Recharged’, que lançou no dia 9 de setembro deste ano, tem sido continuamente atualizado pelo desenvolvedor Masangsoft com base do feedback dos participantes desde o lançamento do serviço. Ao adicionar guerras de clãs no dia 28 de novembro, o evento de batalha de clãs na forma de competição será realizado por cerca de 3 semanas a partir de 2 de dezembro para determinar o melhor clã. Além disso, você poderá obter novos produtos de fantasias customizadas à temporada natalina e um estande de diorama natalino por meio da verificação de presença. Serão introduzidas atualizações aprimoradas, mantendo o conceito básico do jogo.

[ Lista de atualização ]

Adição de Guerra de Clãs : Sistema onde poderá competir para se tornar o melhor clã



Substituição de RT na Temporada de Natal: Oportunidade de obter produtos de fantasia disponíveis apenas durante a época de Natal



Recompensa de Presença no Natal: Oportunidade de obter um estande de diorama limitado por meio da verificação de presença



Adição de Modo Bomba: Batalha entre a equipa que planta as bombas contra a equipa que as desarma.



Melhoria do Sistema de Votação: Melhoria no sistema de votação em comparação com o método existente

[Lista a ser atualizada]

Adição de Liga: Sistema competitivo que permite verificar as suas habilidades através do nível



Reforço nas Recompensas do Jogo: Aumento no número de missões, recompensas adicionais após a conclusão da missão e recompensas adicionais de tempo de jogo

[ Introdução do MICROVOLTS: Recharged ]

O MICROVOLTS: Recharged (MVR) é um jogo de tiro online gratuito para PC disponível no Steam, onde há batalhas empolgantes e emocionantes no encantador mundo Micro. Você pode participar de batalhas divertidas através de diversos mapas temáticos e diversos modos. Com o fornecimento amplo do campo de visão exclusivo para a perspectiva em 3ª pessoa, poderá entender facilmente a situação da batalha em tempo real e usar sete tipos de armas exclusivas para criar a sua própria estratégia para a vitória. Além disso, poderá escolher o seu próprio avatar entre nove figuras de ação exclusivas e vesti-lo com diversos tipos de trajes.

Website : https://mv.masanggames.com/

Fórum : https://mv-forum.masanggames.com/

Steam : https://store.steampowered.com/app/1426440/MICROVOLTS_Recharged/

Facebook : https://www.facebook.com/MicrovoltsRecharged/

Discord : https://discord.gg/tKdzjmUYfj

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e9adace9-c48f-4d9a-ace3-c7e5087e5bf7