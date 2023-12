COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 8 décembre 2023

Bureau Veritas fait évoluer et renforce

son Comité Exécutif pour soutenir

ses ambitions de croissance future

Bureau Veritas , leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification (TIC), annonce l’évolution et le renforcement de son Comité Exécutif. Conçue pour aligner l'organisation sur ses impératifs stratégiques, cette évolution permettra à Bureau Veritas d'être idéalement positionné pour saisir les principales opportunités de croissance futures.

Tout d'abord, le Groupe entend exploiter pleinement le potentiel des opportunités des marchés en croissance spécifiques à chaque région, et faciliter la mise à l'échelle des solutions et l'amélioration de l'utilisation des ressources. Par conséquent, afin d'accélérer sa croissance et d'exploiter tout le potentiel de la région regroupant actuellement l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient au sein de la division Matières Premières, Industries et Infrastructures (CIF), Bureau Veritas a décidé de diviser cette zone en deux nouvelles régions, à savoir le Moyen-Orient, la Mer Caspienne et l'Afrique d'une part, et l'Asie-Pacifique (y compris la Chine et l'Inde) d'autre part.

Deuxièmement, reflétant l'ambition de Bureau Veritas de mettre le développement durable au cœur même de ses activités et d'accélérer le développement et l'exécution de sa stratégie, le poste nouvellement créé de Vice-Président exécutif, Développement de l'entreprise et développement durable assurera la cohérence de ses actions et renforcera l'orientation stratégique.

Enfin, le poste de Chief Digital Officer (CDO) est conçu pour stimuler l'innovation par le biais d'une large activation numérique afin d'accroître l'efficacité et la productivité des opérations internes du Groupe, de développer de nouvelles solutions et d'offrir à ses clients une expérience différenciée.

Pour diriger ces différents pôles, Bureau Veritas a le plaisir d'annoncer les nominations suivantes à compter du 1er janvier 2024 :

Juliano Cardoso est nommé Vice-Président exécutif, Développement de l'entreprise et développement durable

Dans ce nouveau rôle, Juliano capitalisera sur sa connaissance approfondie du Groupe acquise au cours de ses 28 années de responsabilités managériales diverses et accrues, tant sur le plan géographique que fonctionnel. Ce poste est essentiel pour le développement et l'exécution de la stratégie de Bureau Veritas. Le mandat de Juliano est de s'assurer que le Groupe passe à la vitesse supérieure dans sa mission d'être "durable dans son ADN", tant dans ses opérations que dans ses offres commerciales.

Surachet Tanwongsval

est nommé Vice-Président exécutif en charge de l'Asie-Pacifique, Matières Premières, Industries & Infrastructures (CIF)

Surachet supervisera la croissance de la région Asie-Pacifique pour la division CIF. Cette région est l'une des plus importantes de Bureau Veritas. Elle est essentielle pour le succès du Groupe. La mission de Surachet consiste à développer les opportunités de croissance sur les différents marchés, d'encourager l'innovation et de favoriser l'intégrité et la performance opérationnelles.

Philipp Karmires

est nommé Vice-Président exécutif et Chief Digital Officer du Groupe

Ce rôle nouvellement créé, visant à renforcer les capacités numériques de Bureau Veritas, est essentiel pour développer une culture numérique et soutenir la trajectoire de croissance future du Groupe en devenant une entreprise numérique à la pointe de l'innovation, à la fois pour accompagner ses clients dans leurs impératifs business et pour accélérer sa propre transformation numérique afin d'extraire des gains d'efficacité et d'améliorer la performance.

Hinda Gharbi, Directrice générale de Bureau Veritas, a commenté :

« Je suis ravie d'accueillir Surachet Tanwongsval et Philipp Karmires au sein du Comité exécutif du Groupe. Leur expertise, leur expérience et leur sens des affaires dans leurs domaines de compétence respectifs seront un atout majeur pour soutenir nos ambitions futures et je suis convaincue que, tous ensemble, nous ferons passer Bureau Veritas à la vitesse supérieure.

Je tiens également à remercier Juliano Cardoso pour son leadership exceptionnel de l'actuelle région Asie-Pacifique et Moyen-Orient au cours des six dernières années. Je me réjouis de continuer à travailler avec Juliano dans son nouveau rôle stratégique de Vice-Président exécutif en charge du développement de l'entreprise et du développement durable. »

Biographies :

Juliano Cardoso

Juliano Cardoso a commencé sa carrière en tant qu’Ingénieur Qualité chez Duratex Group au Brésil. En 1995, il rejoint l’industrie automobile, en tant que Chef de Projet et Responsable Qualité au sein du groupe Textron, avant de rejoindre Bureau Veritas en 1999, d’abord en tant que Responsable Formation et Consulting puis en qualité de Senior Business Engineer. En 2003, il est nommé Country Chief Executive du Chili, avant de devenir devenir Senior Vice-President pour le Chili et le Pérou trois ans plus tard. En 2011, il est nommé Senior Vice-President pour la zone Pacifique, puis, en 2014, Vice-Président Exécutif pour la Division Commodities. Après avoir été Vice-Président de la division CIF depuis 2015, Juliano Cardoso occupait le poste de Vice-Président exécutif en charge de la zone Asie Pacifique & Moyen Orient depuis 2017. Juliano Cardoso est titulaire d’une licence en Management des Entreprises et d’un master en Ingénierie de l’Université de Campinas, au Brésil. Il est également diplômé de l’INSEAD Executive Management et de l’Université d’Oxford – Said Business School (Global Business / PGDip).

Surachet Tanwongsval

Surachet vient d'Ecolab où il a occupé, au cours des neuf dernières années, divers postes régionaux et mondiaux à responsabilités croissantes. Surachet est actuellement basé aux Etats-Unis et dirige les activités mondiales d'Ecolab dans le domaine des sciences de la vie, après avoir passé sept ans en Asie-Pacifique, où il a notamment dirigé la région. Auparavant, il a également travaillé dans diverses organisations B2B internationales dans différents secteurs du marché, y compris le conseil en gestion. Il a notamment travaillé pour McKinsey & Company, Henkel et Schlumberger. Surachet est titulaire d'une maîtrise en ingénierie de l'Université nationale de Singapour.

Philipp Karmires

Philipp arrive de la société de gaz industriels et d'ingénierie Linde, où il avait initié et dirigé la transformation numérique mondiale, en tant que Vice-Président et Chief Digital Officer depuis son entrée en fonction en 2016. Auparavant, Philipp avait travaillé chez Google de 2007 à 2016, se concentrant sur les produits en phase de démarrage dans les services cloud pour les entreprises et les consommateurs, Android et le matériel grand public, en mettant l'accent sur la croissance et les partenariats stratégiques. Auparavant, il avait été responsable du développement commercial chez Autonomy Systems, une société de logiciels d'entreprise rachetée par la suite par Hewlett Packard. Philipp est titulaire d'un diplôme en ingénierie et en gestion, avec une spécialisation en technologie de l'information, de l'Université des sciences appliquées de Munich.

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie environ 84 000 collaborateurs dans plus de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses 400 000 clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com . Suivez-nous aussi sur LinkedIn et sur X (@bureauveritas).



