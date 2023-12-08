International Directional Services 和 Veracio 宣布建立战略合作伙伴关系，共同推进北美地区的钻井和井下技术

加利福尼亚州沃森维尔和盐湖城, Dec. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Granite 公司 (NYSE:GVA) 旗下International Directional Services (IDS) 和领先采矿技术公司Veracio今天宣布建立合作伙伴关系，向 IDS 的客户提供全套司钻操作工具。



Veracio 正在利用先进的地质技术来增强采矿生命周期，并取得重大进展。虽然 IDS 和 Veracio 已有合作关系，但此次宣布建立合作伙伴关系表明，两家公司都希望通过更好的数据来改进钻井工作流程。通过将 IDS 在定向钻井方面的专长与 Veracio 的地质数据收集相结合，该合作伙伴关系将使 IDS 和 Granite 客户能够减少不必要的钻井成本、减少操作失误、最大限度地减少浪费，并促进可持续采矿实践。

Veracio 首席执行官 JT Clark 表示：“我们的合作进一步巩固了 Veracio 在美国市场的地位，并强化了我们通过提供尖端解决方案来推动采矿业发展的承诺。”“我们与 IDS 一起，致力于重新定义行业标准，增强每次勘探的准确性和完整性，并为采矿业提供无与伦比的解决方案。”

“我们很高兴能与 Veracio 建立这种战略合作伙伴关系。通过将我们的数据收集专长与 Veracio 的尖端仪器技术相结合，我们的目标是重新界定钻孔数据在我们行业中的利用方式。”IDS 总经理 Jason Smith 表示。“此次合作代表着 IDS 向前迈出了重要一步，也代表着我们致力于为客户提供卓越服务的承诺。”

合作关系的主要目标：

增强钻孔数据分析： 部署尖端技术以提高钻孔数据分析的准确性和质量，为采矿项目提供有价值的见解。

部署尖端技术以提高钻孔数据分析的准确性和质量，为采矿项目提供有价值的见解。 提高生产率 ： 利用 Veracio 不断成长的技术，包括 TruGyro 和 TruSub 技术，可确保钻井精确高效，从而以更低的成本实现更好的资源定义、安全性和更低的操作失误风险。

利用 Veracio 不断成长的技术，包括 TruGyro 和 TruSub 技术，可确保钻井精确高效，从而以更低的成本实现更好的资源定义、安全性和更低的操作失误风险。 客户支持与满意度：双方的合作旨在通过提供数据驱动的见解和创新解决方案来提高 IDS 客户的支持和满意度水平。



该公告的主要产品是钻井中最紧凑、集成度最高的连续寻北陀螺仪工具，Veracio 的 TruGyro，这是一种寻北陀螺仪工具，旨在在一些最恶劣的环境中提供深度的精确数据。IDS 目前还担任 Veracio TruShot 的分销商，TruShot 是一种专为司钻部署而设计的精确磁力勘探工具。TruShot 以其耐用性、精确性和用户友好的功能而闻名，使钻孔人员能够自信地捕获高质量的 3D 孔路径数据。除了 TruShot 之外，IDS 还代表 Veracio 分销核心定向工具。随着 Veracio 向市场推出新产品，IDS 旨在扩大其客户产品范围，提供全面的尖端解决方案。

本公告随附的照片可在以下网址获取

- https://drive.google.com/drive/folders/1AZcrwz8G6Ii4AveB6WDOrHozAgvx7-QY?usp=drive_link

关于 Veracio

Veracio 为矿业客户提供了一系列的解决方案，以实现勘探、资源定义和生产中的矿体科学的改进、自动化和数字化转型。Veracio 通过多样化的产品组合，采用现代方法，结合了科技与数字化无障碍，并通过使用先进的扫描、传感技术，强大的数据治理以及 AI 的部署，以加速实时决策，从而显著提高了整个价值链中的效率、盈利能力和可持续性。如需了解有关 Veracio 的更多信息，请访问 www.irdeto.com。

关于 Granite

Granite 是美国的基础设施公司™。Granite 自 1922 年成立 (NYSE: GVA），是美国最大的多元化建筑和建筑材料公司之一，也是全套土木建筑供应商。Granite 的行为准则和强大的核心价值观指导公司及其员工坚持最高的道德标准。Granite 在安全方面处于行业领先地位，在质量和可持续发展方面屡获殊荣。如需了解更多信息，请访问 Granite 网站 graniteconstruction.com，并在 LinkedIn、X、Facebook 和Instagram 上与 Granite 联系。

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