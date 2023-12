Améliorer la vie des enfants handicapés au Canada en traduisant la recherche et les innovations en action

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 08 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au cours des cinq prochaines années, les enfants et les adolescents canadiens atteints de handicaps neurodéveloppementaux et leurs familles bénéficieront d'un investissement important dans le Réseau de santé du cerveau des enfants (RSCE) de la part du Fonds stratégique des sciences (FSS) du Gouvernement du Canada.



Le Réseau de santé du cerveau des enfants (RSCE) est le premier organisme national à but non lucratif à se concentrer sur l'accélération de la mise en œuvre de solutions pour les handicaps neurodéveloppementaux. En tant que réseau national, il reçoit également des fonds et un soutien important de la part de ses nombreux organismes partenaires engagés. Il vise à améliorer les résultats pour les enfants et les jeunes atteints de troubles du développement neurologique tels que l'autisme, la paralysie cérébrale et les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale en élaborant et en diffusant des solutions fondées sur des données probantes dans des domaines clés tels que l'identification et l'intervention précoces, le traitement efficace et l'aide aux familles.

"Nous remercions le gouvernement fédéral et le Secrétariat du Fonds stratégique des sciences pour ce nouvel investissement qui continuera à soutenir notre mission d'aide aux enfants atteints de troubles du développement neurologique et à leurs familles. Nous sommes extrêmement reconnaissants à nos partenaires, qui ont apporté des fonds, du temps, de l'expertise et leurs points de vue à nos 14 années d'expérience dans le soutien à la découverte scientifique pour créer des innovations nécessaires", a déclaré Nicola Lewis, PDG du RSCE. "Nous continuerons à collaborer avec tous nos partenaires aux niveaux national, provincial et local afin de maximiser la contribution significative du FSS à notre travail collectif pour assurer la mise en pratique de la recherche et de l'innovation."

On estime que les enfants et les jeunes atteints de trouble neurodéveloppementaux représentent 75 % des jeunes handicapés au Canada. Il peut s'écouler des années avant qu'un diagnostic soit posé ou que la liste d'attente pour d'autres services essentiels, tels que l'ergothérapie ou l'aide à la santé mentale, soit épuisée. Pour les parents et les soignants, il n'est pas inhabituel de se sentir stressés, dépassés ou isolés, ni d'être confrontés à des difficultés financières en essayant de répondre aux besoins de leur enfant. Les activités quotidiennes - comme manger, dormir, jouer et apprendre - peuvent être extrêmement difficiles pour ces enfants, en particulier lorsque les programmes, les services et les infrastructures ne sont pas conçus en tenant compte de l'inclusion et de l'accessibilité.

"Il n'est pas nécessaire d'en arriver là", déclare le Dr James Reynolds, directeur scientifique du Kids Brain Health Network. "Les chercheurs élaborent des solutions fondées sur des données probantes pour résoudre ces problèmes. Notre réseau comble le fossé entre la science et la pratique afin que ces solutions ne restent pas sur le papier, mais soient mises en œuvre dans le monde réel, là où elles peuvent atteindre les personnes qui en ont besoin."

Par exemple, avec le soutien du RSCE, des scientifiques cliniciens ont développé un programme appelé Social ABCs pour les tout-petits présentant des retards de langage ou des signes précoces d'autisme. Les formateurs expliquent aux parents comment améliorer la communication verbale et les compétences sociales de leurs enfants par le biais d'interactions quotidiennes. Des recherches novatrices montrent qu'une intervention à un âge précoce, lorsque le cerveau de l'enfant se développe encore rapidement, peut faire une différence durable.

"Depuis que j'ai commencé le programme, je me sens beaucoup plus confiant", a déclaré l'un des parents participants. "Les réalisations de [ma fille] nous rendent si heureux. Chaque nouveau mot, chaque nouvelle action est le plus grand bonheur du monde, et j'y ai participé".

"La recherche de solutions pour les enfants et les familles vivant avec des troubles du développement neurologique est un excellent investissement public", déclare Geoff Pradella, coprésident du conseil d'administration du RSCE. "De meilleurs outils d'évaluation, soutiens et systèmes réduiraient en fait les coûts des troubles neurodéveloppementaux pour les contribuables à long terme. Et surtout, ils amélioreront le bien-être des enfants tout au long de leur vie et leur participation à la société."

"Le gouvernement canadien s'est publiquement engagé à assurer un avenir plus sain à tous nos enfants", a ajouté Pradella. "Nous savons qu'il est convaincu, tout comme nous, que chaque enfant doit avoir la possibilité de réaliser son potentiel".

Annoncé en 2021, le Fonds stratégique des sciences investit dans des organisations indépendantes à but non lucratif qui sont en mesure d'améliorer la qualité de la recherche de pointe dans des domaines essentiels à la santé, au bien-être économique et social des Canadiennes et des Canadiens ; de développer, d'attirer et de retenir des talents de classe mondiale dans ces domaines scientifiques ; d'accélérer la mise en pratique des résultats de la recherche ; et de renforcer la prise de décision fondée sur des données probantes, le développement des compétences en matière d'innovation et la culture scientifique.

À propos du Réseau pour la santé du cerveau des enfants (RSCE) : Le Réseau pour la santé du cerveau des enfants (RSCE) est un réseau national qui développe et met à profit les avancées scientifiques dans le domaine des technologies, des interventions et des soutiens visant à aider les enfants atteints de trouble neurodéveloppementaux et leur famille à avoir la meilleure vie possible. La recherche scientifique dans le domaine de la santé cérébrale des enfants progresse, et le RSCE comble les écarts entre ces avancées scientifiques et la mise en place de solutions répondant directement aux besoins des enfants et de leur famille. En accomplissant sa mission, le RSCE contribue à promouvoir les responsabilités et priorités du gouvernement fédéral visant à construire un avenir meilleur pour tous les enfants. Pour de plus amples informations, consultez: https://kidsbrainhealth.ca/

À propos du Fonds stratégique des sciences : Le Fonds stratégique des sciences (https://ised-isde.canada.ca/site/fonds-strategique-sciences/fr) est administré conjointement par Innovation, Sciences et Développement économique Canada et Santé Canada. Il vise à mobiliser l’expertise et les ressources d’organismes scientifiques et de recherche indépendants afin d’améliorer l’excellence du Canada en matière de sciences, de technologie et d’innovation. Les investissements dans le cadre du programme de FSS permettront d’obtenir des résultats pour les Canadiennes et les Canadiens en répondant à des besoins essentiels, comme le soutien de l’économie du savoir du Canada, de manière à faire progresser les objectifs fédéraux. Lire la suite.

