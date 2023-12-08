Investeringsforeningen Sparinvest – estimerede udlodninger for 2023

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2023 har Investeringsforeningen Sparinvest nu estimeret følgende ureviderede udlodninger for foreningens afdelinger for 2023:
|Afdeling
|ISIN
|Valuta
|Udbytte pr. andel
|Korte Obligationer KL A
|DK0060105203
|DKK
|0,00
|Korte Obligationer KL W
|DK0060818516
|DKK
|0,00
|Korte Obligationer KL KW
|DK0061549649
|DKK
|0,30
|Mellemlange Obligationer KL A
|DK0060105476
|DKK
|0,00
|Mellemlange Obligationer KL W
|DK0060818862
|DKK
|0,00
|Lange Obligationer KL A
|DK0060105393
|DKK
|0,00
|Lange Obligationer KL W
|DK0060818789
|DKK
|0,00
|Lange Obligationer KL KW
|DK0061549722
|DKK
|0,00
|Nye Obligationsmarkeder KL A
|DK0016030786
|DKK
|0,00
|Nye Obligationsmarkeder KL W
|DK0060818946
|DKK
|0,00
|Bæredygtige Virksomhedsobligationer IG KL A
|DK0060444255
|DKK
|0,00
|Bæredygtige Virksomhedsobligationer IG KL W
|DK0060819084
|DKK
|0,00
|Bolig
|DK0016059926
|DKK
|0,00
|INDEX Stabile Obligationer KL A
|DK0060057487
|DKK
|0,00
|INDEX Stabile Obligationer KL W
|DK0060950541
|DKK
|0,00
|Virksomhedsobligationer HY Kort KL A
|DK0060530764
|DKK
|3,30
|Virksomhedsobligationer HY Kort KL W
|DK0061027000
|DKK
|3,50
|Virksomhedsobligationer HY KL W
|DK0060795391
|DKK
|4,40
|Virksomhedsobligationer HY KL A
|DK0060819324
|DKK
|4,00
|Mix Aktier KL A
|DK0010014778
|DKK
|2,30
|Mix Aktier KL W
|DK0060819670
|DKK
|2,90
|Mix Aktier KL KW
|DK0061549995
|DKK
|2,90
|Value Aktier KL A
|DK0010079631
|DKK
|20,30
|Value Aktier KL W
|DK0060819597
|DKK
|22,90
|Value Europa KL A
|DK0060032571
|DKK
|2,30
|Value Europa KL W
|DK0060819753
|DKK
|2,70
|Value Emerging Markets KL A
|DK0010304856
|DKK
|0,00
|Value Emerging Markets KL W
|DK0060819910
|DKK
|0,10
|Danske Aktier KL A
|DK0010068006
|DKK
|10,50
|Danske Aktier KL W
|DK0060820256
|DKK
|11,40
|Danske Aktier KL KW
|DK0061549565
|DKK
|11,40
|INDEX Dow Jones Sustainability World KL
|DK0010297464
|DKK
|7,90
|INDEX Emerging Markets KL
|DK0060300762
|DKK
|3,80
|INDEX Europa Growth KL
|DK0010297548
|DKK
|5,80
|INDEX Europa Small Cap KL
|DK0010297621
|DKK
|4,60
|INDEX Europa Value KL
|DK0010297704
|DKK
|7,00
|INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL
|DK0060031847
|DKK
|13,50
|INDEX Bæredygtige Japan KL
|DK0010297977
|DKK
|1,40
|INDEX OMX C25 KL
|DK0060442556
|DKK
|23,50
|INDEX USA Growth KL
|DK0010298272
|DKK
|3,60
|INDEX USA Small Cap KL
|DK0010298355
|DKK
|3,20
|INDEX USA Value KL
|DK0010298439
|DKK
|4,60
|Bæredygtige Aktier KL A
|DK0061294048
|DKK
|1,50
|Bæredygtige Aktier KL W
|DK0061294121
|DKK
|2,10
|Globale Fokusaktier KL A
|DK0061293826
|DKK
|23,10
|Globale Fokusaktier KL W
|DK0061293909
|DKK
|23,70
|Mix Rente KL A
|DK0061551702
|DKK
|0,00
|Mix Rente KL W
|DK0061551629
|DKK
|0,00
|Mix Rente KL KW
|DK0061550571
|DKK
|2,30
|Mix Maksimum Risiko KL A
|DK0061551892
|DKK
|2,30
|Mix Maksimum Risiko KL W
|DK0061551975
|DKK
|2,90
|Mix Maksimum Risiko KL KW
|DK0061550225
|DKK
|2,90
|Bæredygtige Value Aktier KL A
|DK0061551546
|DKK
|1,90
|Bæredygtige Value Aktier KL W
|DK0061551462
|DKK
|2,30
|Mix Lav Risiko KL A
|DK0060623189
|DKK
|0,50
|Mix Lav Risiko KL W
|DK0060820330
|DKK
|0,80
|Mix Lav Risiko KL KW
|DK0061550142
|DKK
|0,80
|Mix Mellem Risiko KL A
|DK0060623262
|DKK
|1,20
|Mix Mellem Risiko KL W
|DK0060820413
|DKK
|1,60
|Mix Mellem Risiko KL KW
|DK0061550308
|DKK
|1,60
|Mix Høj Risiko KL A
|DK0060623346
|DKK
|2,00
|Mix Høj Risiko KL W
|DK0060820686
|DKK
|2,60
|Mix Høj Risiko KL KW
|DK0061550068
|DKK
|2,60
|Mix Minimum Risiko KL A
|DK0060914901
|DKK
|0,00
|Mix Minimum Risiko KL W
|DK0060915049
|DKK
|0,00
|Mix Minimum Risiko KL KW
|DK0061550498
|DKK
|0,00
Det bemærkes, at der alene er tale om estimerede udlodninger, hvorfor der vil kunne ske ændringer. Der gøres endvidere opmærksom på at fx handelsaktivitet mv. i den resterende del af året kan påvirke de estimerede udlodninger i såvel opadgående som nedadgående retning.
Endelige estimerede udlodninger vil blive offentliggjort på Nasdaq Copenhagen A/S den 26. januar 2024 og forventes udbetalt til investorerne den 2. februar 2024.
Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.
Med venlig hilsen
Tage Fabrin-Brasted
Direktør
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