Syensqo voit le jour à la suite du soutien massif des actionnaires à la scission de Solvay

L'assemblée extraordinaire des actionnaires de Solvay a soutenu la séparation avec 99,53 % de votes positifs, donnant ainsi officiellement naissance à Syensqo

Bruxelles, 8 décembre 2023 - 14:30 CET

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Solvay SA s’est clôturée aujourd'hui avec une importante proportion (+99,53%) des actionnaires votant en faveur de la proposition de scission partielle de la société. La séparation officielle de Syensqo SA prend dès lors effet à minuit.

"Il s'agit d'un moment historique", a déclaré Dr. Ilham Kadri, qui sera CEO de Syensqo. "Ce tournant souligne la reconnaissance et la réussite de la réorganisation majeure de Solvay ces cinq dernières années. Je tiens à remercier les actionnaires, les membres du conseil d'administration et les équipes pour leur confiance et pour avoir permis ce projet ambitieux. Je souhaite également un très bel avenir au nouveau Solvay.

J'ai à présent le plaisir d'entamer un nouveau chapitre en dirigeant la nouvelle société de spécialités Syensqo qui vise à générer de la croissance en explorant les technologies de demain, avec un comité de direction et un conseil d'administration solides.

Notre nouvelle société pure play, l'une des plus grandes au monde, bénéficiera du riche héritage de Solvay. En particulier, en perpétuant l'esprit d'innovation de son fondateur Ernest Solvay, notre entreprise scientifique développera des technologies de rupture dans les domaines de l'allègement, de l'électrification, de la numérisation, de l'efficacité des ressources et des biomatériaux.

La mission de Syensqo est de renforcer son pouvoir d'innovation pour répondre aux besoins et ambitions environnementales de nos clients tout en assurant notre croissance, et notre neutralité carbone d'ici 2040".

La cotation de Syensqo sur Euronext Brussels et Euronext Paris (sous le ticker SYENS) est prévue à l’ouverture du marché à 9h00 (CET) le lundi 11 décembre 2023.





A propos de Syensqo

Syensqo est une entreprise scientifique qui développe des solutions novatrices permettant d’améliorer notre façon de vivre, de travailler, de voyager et de nous divertir. Inspirés par les congrès scientifiques que Ernest Solvay a initiés en 1911, nous réunissons des talents brillants qui repoussent sans cesse les limites de la science et de l'innovation au profit de nos clients, avec plus de 13 000 employés dans 30 pays à travers le monde.

Nous développons des solutions qui contribuent à offrir des produits plus sûrs, plus propres et plus durables, que l’on retrouve dans l’habitat, l'alimentation, et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils électroniques et les soins de santé. Notre force d'innovation nous permet de concrétiser l'ambition d'une économie circulaire et d'explorer des technologies révolutionnaires qui font progresser l'humanité.

Plus d’informations sur https://www.syensqo.com/en/investors/spinoff. Le site web complet sera lancé le lundi 11 décembre.

