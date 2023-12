Persbericht

Gereglementeerde informatie

Syensqo is geboren na overweldigende steun van de aandeelhouders voor de splitsing van Solvay

De buitengewone aandeelhoudersvergadering van Solvay staat met 99,53% van de ja-stemmen achter de splitsing, waarmee officieel Syensqo is geboren

Brussel, 8 december 2023 - 14:30 CET

Na afloop van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Solvay NV vandaag, waarbij een overweldigende meerderheid (+99,53%) van de aandeelhouders instemde met de gedeeltelijke splitsing, is Solvay nu officieel opgedeeld in twee afzonderlijke ondernemingen: het nieuwe Solvay en Syensqo NV.

"Dit is een historisch moment", zei Dr. Ilham Kadri, de toekomstige CEO van Syensqo. "Dit keerpunt is de erkenning en het succes van deze diepgaande transformatie van Solvay in de afgelopen 5 jaar. Ik wil alle teams, bestuursleden en aandeelhouders bedanken voor hun vertrouwen en voor het waarmaken van dit ambitieuze project. Ik wens het nieuwe Solvay een zeer mooie toekomst toe.

Ik ben verheugd om aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen. Samen met het sterk managementteam en het bestuur wil ik dit speciaalbedrijf Syensqo leiden en extra groei realiseren door het onderzoeken van de technologieën van morgen.

Ons nieuwe pure play bedrijf, een van de grootste ter wereld, zal profiteren van het rijke erfgoed van Solvay. In het bijzonder door de geest van innovatie van haar oprichter Ernest Solvay voort te zetten, als een echt wetenschappelijk bedrijf ten dienste van disruptieve technologieën in lichtgewicht, elektrificatie, digitalisering, efficiëntie van hulpbronnen en biomaterialen.

De missie van Syensqo is om onze innovatiekracht te versterken en de behoeften en milieudoelstellingen van onze klanten te ondersteunen terwijl we groei leveren, met als doel tegen 2040 koolstofneutraal te zijn".

De notering van Syensqo op Euronext Brussel en Euronext Parijs (onder de ticker "SYENS") begint bij de opening van de markt om 9:00 uur (CET) op maandag 11 december 2023.





Over Syensqo

Syensqo is een wetenschapsbedrijf dat baanbrekende oplossingen ontwikkelt die de manier waarop we leven, werken, reizen en ons vermaken verbeteren. Geïnspireerd door de wetenschappelijke raden die Ernest Solvay in 1911 organiseerde, brengen we het briljante talent samen dat de grenzen van wetenschap en innovatie verlegt ten voordele van onze klanten, met een wereldwijd team van meer dan 13.000 medewerkers in 30 landen.

Onze oplossingen dragen bij aan veiligere, schonere en duurzamere producten in huizen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme apparaten en toepassingen in de gezondheidszorg. Onze innovatiekracht stelt ons in staat om de ambitie van een circulaire economie waar te maken en baanbrekende technologieën te ontwikkelen die de mensheid vooruit helpen.

Meer informatie op https://www.syensqo.com/en/investors/spinoff. De lancering van de officiële website is gepland op maandag 11 december.

Contacts

Media relations







Nathalie van Ypersele

+32 478 20 10 62







Perrine Marchal

+32 478 32 62 72







Laetitia Schreiber

+32 487 74 38 07

media.relations@solvay.com Investor relations







Sherief Bakr

+44 7920 575 989







Bisser Alexandrov

+33 6 07 63 52 80







Imtiyaz Lokhandwala

+1 609 860 3959

investor.relations@solvay.com

This press release is available in English.

Ce communiqué de presse est également disponible en français.

Belangrijke juridische informatie

Dit persbericht is geen prospectus of ander aanbiedingsdocument voor de doeleinden van Verordening (EU) 2017/1129 van 14 juni 2017 (zoals gewijzigd, de “Prospectusverordening”) of Verordening (EU) 2017/1129 zoals die deel uitmaakt van het nationaal recht van het Verenigd Koninkrijk krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018, zoals gewijzigd (de “VK Prospectusverordening”), en de toewijzing van aandelen van Syensqo aan Solvay’s aandeelhouders als onderdeel van de geplande Partiële Splitsing van Solvay zal naar verwachting plaatsvinden in omstandigheden die geen “aanbieding aan het publiek” vormen in de zin van de Prospectusverordening of de VK Prospectusverordening.

U dient het Prospectus voorbereid door de Vennootschap voor doeleinden van de notering en de toelating van haar aandelen tot de handel op de gereglementeerde markten van Euronext in Brussel en Parijs (de “Toelating”) te lezen. De goedkeuring van het Prospectus door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten mag niet worden opgevat als een aanprijzing van de aandelen van de Vennootschap die tot de handel op voornoemde gereglementeerde markten zouden worden toegelaten.

Elke potentiële belegger dient zijn belegging uitsluitend uit te voeren op basis van informatie die deel uitmaakt van het Prospectus. Potentiële beleggers dienen het Prospectus te lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de aandelen van de Vennootschap te beleggen volledig te begrijpen.

Disclaimer

Dit persbericht dient enkel ter informatie en is niet bedoeld als, of vormt geen, aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot inschrijving op of aankoop van, of een uitnodiging tot aankoop van of inschrijving op, enige effecten van de Vennootschap of Solvay, enig deel van de hierin beschreven activiteiten of activa, of enige andere belangen of het vragen om enige stem of goedkeuring in enige jurisdictie in verband met de hierin beschreven transacties of anderszins, noch zal er enige verkoop, uitgifte of overdracht van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie in strijd met toepasselijke wetgeving. Dit persbericht mag op geen enkele wijze worden opgevat als een aanbeveling aan de lezer ervan.

De effecten van de Vennootschap zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en noch Solvay noch de Vennootschap hebben de intentie om een openbaar aanbod van effecten te doen in de Verenigde Staten.

De verspreiding van dit persbericht kan in bepaalde jurisdicties wettelijk beperkt zijn en personen die in het bezit komen van enig document of enige andere informatie waarnaar hierin wordt verwezen, dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze na te leven. Het niet naleven van deze beperkingen kan een overtreding van de effectenwetgeving van een dergelijk jurisdictie inhouden.

Dit persbericht is uitsluitend gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk die (i) professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen, waarbij deze personen vallen onder de definitie van “beleggingsprofessionals” (investment professionals) uit Artikel 19(5) van de FSMA (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de “Financial Promotion Order”) of (ii) personen zijn die vallen onder Artikel 49(2)(a) tot (d) van de Financial Promotion Order of (iii) andere personen zijn aan wie rechtmatig een uitnodiging of aansporing om een beleggingsactiviteit te verrichten (in de zin van Sectie 21 van de Financial Services and Markets Act 2000) mag worden gecommuniceerd of mag worden laten gecommuniceerd (al deze personen samen, “relevante personen” genoemd). Dit persbericht is alleen gericht aan relevante personen en personen die geen relevante personen zijn, mogen op basis hiervan niet handelen noch hierop vertrouwen.

De Vennootschap, Solvay of een van hun verbonden vennootschappen, aandeelhouders, bestuurders, adviseurs, werknemers en vertegenwoordigers of eender welke andere persoon geven geen enkele verklaring of waarborg of verbintenis, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot, en er mag geen vertrouwen worden gesteld in, de getrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid of juistheid van het persbericht of de meningen die erin zijn vervat of enige andere verklaring die wordt gedaan of waarvan wordt beweerd dat ze wordt gedaan in verband met de Vennootschap of Solvay, voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige investeringsoverwegingen. Geen enkele verantwoordelijkheid, verplichting of aansprakelijkheid, ongeacht of deze voortvloeit uit onrechtmatige daad, overeenkomst of anderszins, wordt of zal worden aanvaard door de Vennootschap, Solvay of een van hun verbonden vennootschappen, aandeelhouders, bestuurders, adviseurs, werknemers en respectieve vertegenwoordigers of enige andere personen voor enig verlies, enige kost of enige schade, ongeacht hoe deze ontstaat, voortvloeiend uit enig gebruik van het persbericht, of voor informatie of meningen of voor eventuele fouten, weglatingen of onjuiste verklaringen daarin of anderszins in verband daarmee.



