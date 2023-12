LHV Kindlustuse juhatuse liikmeks saab Taavi Lehemaa

AS-i LHV Group tütarettevõtte AS LHV Kindlustus nõukogu valis LHV Kindlustuse juhatuse uueks liikmeks Taavi Lehemaa. Tema volitused juhatuse liikmena algavad 8. detsembrist 2023 ja kestavad viis aastat. LHV Kindlustuse juhatus jätkab kaheliikmelisena – lisaks Taavi Lehemaale jätkab juhatuses esimehena Martti-Sten Merilai.

Taavi Lehemaa on omandanud magistrikraadi majandusteaduses Tartu Ülikoolist, täiendanud end Jönköping’i ülikoolis ning University of Cambridge Judge Business Schoolis. 2018. aastal töötas Taavi Lehemaa analüütikuna Rahandusministeeriumis. Hiljem finantsanalüütikuna Miratag GbmH-s. Aastatel 2019 kuni 2020 töötas Lehemaa erinevatel ametipositsioonidel Nordea Bank Estonia filiaalis. Ta on täitnud krediidi- ja vastavuskontrolli spetsialisti rolli ja olnud Global KYC Research osakonna juht. Perioodil 2020 kuni 2022 oli ta Soomes Nordea LC&I Financial Crime Risk Manager, tegeledes rahapesu tõkestamise ja sanktsioonide valdkonnaga, korporatiivklientide riskijuhtimisega. Taavi Lehemaa kuulub AL Element OÜ juhatusse. Taavi Lehemaa ega temaga seotud isikud ei ole LHV Groupi aktsionärid.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. LHV ettevõtetes töötab üle 1050 inimese. LHV pangateenuseid kasutab oktoobri lõpu seisuga 411 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 124 000 aktiivset klienti ja LHV kindlustusega on kaitstud 161 000 klienti. LHV Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





