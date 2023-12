Rapala VMC Oyj: Muutoksia globaalissa johtoryhmässä

Rapala VMC Oyj, Muutokset hallitus/johto/ tilintarkastus, 8.12.2023 kello 18.00

Jean-Philippe Nicolle, joka on ennestään globaalin johtoryhmän (Global Management Team) jäsen ja toimii tällä hetkellä talous- ja rahoitusjohtajana, on nimitetty 1.1.2024 alkaen operatiiviseksi johtajaksi (Chief Operating Officer), vastuualueinaan liiketoiminnan suorituskyky, taloudellinen kontrolli ja sisäinen tarkastus.

Miikka Tarna on nimitetty 1.1.2024 alkaen globaalin johtoryhmän jäseneksi sekä talous- ja rahoitusjohtajaksi. Tarna on työskennellyt Rapala VMC -konsernissa vuodesta 2010 ja toimii tällä hetkellä varatalousjohtajana.

Tuomas Akkanen on nimitetty 1.1.2024 alkaen globaalin johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan toimitusketjut ja talviurheilu (Executive Vice President, Head of Group Supply Chain and Winter Sports). Tuomas on työskennellyt Rapala VMC -konsernissa vuodesta 2017 ja toimii tällä hetkellä toimitusketjuista ja talviurheilusta vastaavana johtajana.

Päivi Ohvo on nimitetty 1. tammikuuta 2024 alkaen globaalin johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan henkilöstöasiat (Executive Vice President, Human Resources). Ohvo on työskennellyt Rapala VMC -konsernissa vuodesta 2005 ja toimii tällä hetkellä henkilöstöjohtajana sekä Marttiini Oy:n toimitusjohtaja.

Tuomo Leino on nimitetty 1. tammikuuta 2024 alkaen globaalin johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan lakiasiat (Executive Vice President, General Counsel). Leino on työskennellyt Rapala VMC -konsernissa vuodesta 2019 ja toimii tällä hetkellä konsernin lakiasiainjohtajana, hallituksen sihteerinä ja kestävän kehityksen johtajana.

Joni Tuominen on nimitetty 1. tammikuuta 2024 alkaen globaalin johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan globaali liiketoiminnan kehitys ja IT (Executive Vice President, Global Business Development and IT). Tuominen on työskennellyt Rapala VMC -konsernissa vuosina 2011–2015 ja vuodesta 2018 lähtien ja toimii tällä hetkellä konsernin globaalin liiketoiminnan kehitysjohtajana.

Kaikki yllä mainitut henkilöt raportoivat suoraan toimitusjohtaja Lars Ollbergille.

"Haluan onnitella uusia globaalin johtoryhmän jäseniä nimityksistä. Samalla haluan muistuttaa kaikkia edessä olevasta työstä. Tämä tiimi yhdessä vahvan, kokeneen ja ammattimaisen paikallisjohdon kanssa, varmistaa Rapala VMC:n menestyksen tulevina vuosina." sanoo toimitusjohtaja Lars Ollberg.

Rapala VMC Oyj

Lars Ollberg

Toimitusjohtaja

Lisätietoja

Lisätietoja antavat:

Tuomo Leino, sijoittajasuhteet

+358 9 7562 540

Rapala VMC Oyj lyhyesti

Rapala VMC -konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapala VMC:n jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa ja Isossa-Britanniassa. Rapala VMC -konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini, Peltonen ja 13 Fishing sekä Okuma Euroopassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 274 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1 500 henkilöä noin 40 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

