Rapala VMC Oyj: Vahva tiimi toimeenpanemaan uutta 2024-2026 maailmanlaajuista strategiaa

Nopeuttaakseen muutosprosessiaan Rapala VMC Oyj on tänään julkistanut uuden johtoryhmänsä. Uusi johtoryhmä, yhdessä useiden muiden avainjohtajien kanssa ympäri maailmaa, keskittyy vuosien 2024-26 strategisen suunnitelman toteuttamiseen. Tärkeä osa toteutusprosessia ovat selkeät ja mitattavat projektit, jotka keskittyvät kannattavuuden parantamiseen ja käyttöpääoman hallintaan.

Rapala uskoo, että koronan luoman ylikysyntätilanteen tasaantuminen on loppusuoralla ja uskoo, että markkinoiden normalisoituminen on Rapalalle eduksi. Yhtiö seuraa markkinatrendejä tarkasti ja odottaa, että toipuminen avaa mahdollisuuksia uusille kasvusuunnitelmille.

Rapalan menestys perustuu paitsi vahvoihin maailmanlaajuisesti tunnettuihin brändeihin myös osaavaan, ammattimaiseen ja sitoutuneeseen henkilökuntaan. Yhtiö panostaa jatkuvasti henkilöstönsä kehittämiseen ja työskentelyolosuhteiden parantamiseen varmistaakseen korkean tason osaamisen ja tiimityön. Tämä ihmiskeskeinen lähestymistapa on olennainen osa Rapalan liiketoimintafilosofiaa ja kilpailuetua globaalilla tasolla.

Asiakassuhteiden vahvistamiseksi Rapala tulee olemaan jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa asiakkaidensa kanssa ja on valmis mukautumaan muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Rapalan tavoite on olla paras partneri asiakkailleen.

Rapala on lanseerannut menestyksekkäästi useita uusia, kiinnostavia tuotteita kauteen 2024. Näistä merkittävimpänä on Rapala CrushCity, suuren suosion saaneet pehmytmuoviuistimet, ”jigit”. Useat kauppaketjut ovat raportoineet kuluttajamyynnin alkaneen erinomaisesti, ja CrushCity on ollut kategoriansa parhaiten myyvä tuote. Tämä edelleen vahvistaa Rapala-brändiä tärkeimmällä kohdemarkkinalla Pohjois-Amerikassa. Jigimarkkina on suurempi kuin Rapalan jo hallitsema vaappumarkkina. Toinen positiivinen viesti markkinoilta on kalastajamäärien paluu koronaa edeltävän tason yli.

Rapala asettaa erityisen painopisteen vahvaan positiiviseen kassavirtaan ja kiihdyttää varaston kiertoa "Together - One More Turn" -strategiansa avulla. "One More Turn" -strategia tarjoaa joustavuutta reagoida markkinoiden muutoksiin nopeasti, optimoiden samalla liiketoiminnan taloudellista suorituskykyä.

Tärkeimmät suorituskyvyn mittarit (KPI:t eli Key Performance Indicators) ovat olennaisia liiketoiminnan seurannassa ja menestyksen arvioinnissa. Kaikki Rapalan KPI:t ohjaavat toimintaa samaan suuntaan mm. taloudellisen suorituskyvyn, asiakastyytyväisyyden ja prosessien tehokkuuden suhteen.

Operatiiviset parannustoimenpiteet sisältävät tehokkuuden lisäämistä tuotannossa, logistiikan optimointia, prosessien tehostamista ja kustannusten hallintaa. Digitalisaatio, uusien globaalien tietojärjestelmien ja teknologian hyödyntäminen ovat myös tärkeässä asemassa Rapalan liiketoiminnan parantamiseksi.

Priorisointi : Rapala pyrkii tunnistamaan kriittiset liiketoiminta-alueet, jotka vaikuttavat suoraan kannattavuuteen ja markkina-asemaan. Tämä on ensisijaisen tärkeää.

Asiakaslähtöisyys : Panostamme alueisiin, jotka parantavat asiakaskokemusta ja vastaavat markkinatarpeisiin. Tyytyväiset asiakkaat tukevat pitkäaikaista menestystä. Rapala ymmärtää kohdemarkkinan tarpeet ja kilpailutilanteen.

Tehokkuus ja kustannustietoisuus : Rapala etsii jatkuvasti tapoja tehostaa nykyisiä prosesseja ja vähentää tarpeettomia kustannuksia. Resursseja ei hajauteta liikaa.

Kasvupotentiaali : Rapala arvioi panostusaluiden kasvupotentiaalit ja yhtiö investoi tuote- ja markkina-alueille, jotka tuovat pitkäaikaista arvoa. Rapalla on runsaasti mahdollisuuksia laajentua nykyisillä markkinoillaan ja lisätä harkitusti läsnäoloa uusilla markkinoille. Ensisijaisesti kuitenkin Rapala kehittää olemassa olevia liiketoiminta-alueitaan.

Henkilöstön sitouttaminen : Rapala tulee osallistamaan henkilöstöään päätöksentekoon ja kuuntelemaan heidän ideoitaan tehokkuuden parantamiseksi. Sitoutunut henkilöstö on merkittävä voimavara.

Rapala tulee konsultoimaan asiantuntijoita tarvittaessa, kuten rahoitusneuvojia tai teollisuuden asiantuntijoita, saadakseen lisäperspektiiviä.

tarvittaessa, kuten rahoitusneuvojia tai teollisuuden asiantuntijoita, saadakseen lisäperspektiiviä. Tämä tasapainoinen lähestymistapa auttaa varmistamaan, että resurssit suunnataan parhaalla mahdollisella tavalla liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi säilyttäen samalla vahva markkina-asema.

Rapala panostaa vahvasti Pohjois-Amerikan markkinoille operatiivisessa suunnitelmassaan vuodelle 2024. Panostus perustuu huolelliseen markkinatutkimukseen ja -tuntemukseen, mikä ohjaa strategista päätöksentekoa markkinaosuuden systemaattiseen kasvattamiseen. Yhtiö pyrkii tunnistamaan alueen mahdollisuudet ja kohdentamaan resurssinsa optimaalisesti vastatakseen kysyntään. Tämä fokus vahvistaa Rapalan asemaa ja kilpailukykyä keskeisellä markkina-alueellaan.

Euroopan markkinoilla Rapala asettaa vahvan painotuksen kannattavuuden parantamiseen ja markkinaosuuden kasvuun. Tämä edellyttää tarkkaa markkina-analyysiä, kilpailijoiden seurantaa ja tuoteportfolion optimointia vastaamaan alueen asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi tehokkaat markkinointikampanjat ja asiakassuhteiden vahvistaminen ovat keskeisiä osatekijöitä kilpailukyvyn parantamisessa.

Aasian, Etelä-Amerikan ja Afrikan markkinoilla Rapala varmistaa tuotteidensa haluttavuuden hyödyntäen vahvojen brändiensä vetovoimaa. Strategiana on lokalisoitu lähestymistapa, jossa tuotteet saatetaan myös räätälöidä kunkin markkina-alueen erityistarpeisiin. Tämä vahvistaa brändin tunnettuutta ja houkuttelevuutta, edistäen samalla Rapalan asemaa ja kasvumahdollisuuksia kyseisillä alueilla.

Rapala sai vastikään suotuisaan päätökseen uuden rahoituspakettinsa neuvottelut. Rapala tulee käyttämään vahvaa rahoitusasemaansa strategisiin investointeihin, tuotekehitykseen, markkinointiin ja toiminnan yleisen tehokkuuden lisäämiseen.

Rapala pyrkii kasvattamaan omistaja-arvoa. Rapala pitää sijoittajat ajan tasalla yrityksen suunnitelmista, saavutuksista ja tulevaisuuden näkymistä. Rapala tulee kiinnittämään entistä enemmän huomiota yrityksen vastuullisuuteen ja eettisiin käytäntöihin. Tämä on tärkeää pitkäaikaisen menestyksen varmistamiseksi.

Rapala uskoo, että tiukalla kulukuurilla, täsmämarkkinoinnilla, henkilöstön koulutukseen panostamalla ja erityisesti edelleen panostamalla markkinoiden parhaaseen asiakastyöhön, yhtiö pystyy menestymään erinomaisesti niin lyhyellä kuin erityisesti pitkällä tähtäimellä.

Rapala VMC Oyj lyhyesti

Rapala VMC -konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapala VMC:n jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa ja Isossa-Britanniassa. Rapala VMC -konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini, Peltonen ja 13 Fishing sekä Okuma Euroopassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 274 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1 500 henkilöä noin 40 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

www.rapalavmc.com