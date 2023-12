Bigbank AS 2023. aasta novembri tulemused

2023. aasta novembris Bigbanki kasv jätkus. Kasvasid nii hoiuseportfell kui ka laenuportfell, kuine kasum oli heal tasemel.

Hoiuste poole pealt näitas tugevat kasvu säästuhoiuse portfell, mis kasvas kõikidel turgudel. Nii Eestis, Soomes, Saksamaal, Austrias kui ka Hollandis pakume turu tipus olevaid säästuhoiuse intresse ja jätkuvalt kiirelt suurenev klientide hulk näitab huvi antud toote ja kasvavat usaldust Bigbanki vastu. Tähtajaliste hoiuste maht kasvas vaid marginaalselt ja jäi endiselt 0,9 miljardi euro tasemele.

Laenudest kasvas enim kodulaenu portfell, väiksemal määral tarbimislaenu portfell. Kerge langus toimus ärilaenude portfellis. Kokkuvõttes nõuded klientidele kasvasid 1,65 miljardi euroni.

Laenuportfelli kvaliteedis on näha teatavat kvaliteedi langust. Novembri 2,1 miljoni euro suurune laenuallahindluste maht viis 11 kuu laenuallahindluste mahu 19,1 miljoni euroni, mis näitab, et mõningane laenuportfelli kvaliteedi langus on aasta jooksul toimunud.

3,3 miljoni euro suurune novembri puhaskasum on tugev näitaja. 2023. aasta 11 kuu koondkasum summas 35,5 miljonit eurot ületab juba 2022. aasta 12 kuu koondkasumit, mis oli 33,7 miljonit eurot.

Bigbanki 2023. aasta novembri majandustulemused:

Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 590 miljonit eurot 1,93 miljardi euroni (+44%).

Nõuded klientidele kasvasid aastaga 317 miljonit eurot 1,65 miljardi euroni (+24%).

Neto intressitulud olid novembris 8,7 miljonit eurot, aasta üheteistkümne esimese kuuga kokku 91,2 miljonit eurot. Üheteistkümne esimese kuu võrdluses aasta taguse sama perioodiga oli kasv 15,1 miljonit eurot (+20%).

Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste maht oli aasta üheteistkümne esimese kuuga 19,1 miljonit eurot, võrreldes aasta taguse ajaga oli kasv 5,6 miljonit eurot ehk 42%.

Novembri puhaskasum oli 3,3 miljonit eurot. Üheteistkümne esimese kuu kasum kokku moodustas 35,5 miljonit eurot, kasv võrreldes 2022. aasta sama perioodiga oli 8,6 miljonit eurot ehk 32%.

Omakapitali tootlus oli üheteistkümne esimese kuu koondvaates 16,9%.





Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes November 2023 11 kuud 2023 11 kuud 2022 Muutus, % Neto tegevustulud kokku, sh 9 821 102 280 83 206 19 075 +23% Neto intressitulu 8 744 91 170 76 100 15 070 +20% Neto teenustasud 329 7 565 6 803 762 +11% Tegevuskulud kokku, sh -3 985 -42 066 -38 414 -3 651 +10% Palgakulud -1 985 -21 711 -19 844 -1 866 +9% Halduskulud -1 332 -13 780 -15 482 1 701 -11% Kasum enne allahindluste kulu 5 836 60 215 44 791 15 424 +34% Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused -2 087 -19 071 -13 448 -5 623 +42% Tulumaks -496 -5 101 -4 472 -629 +14% Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 3 253 36 042 26 871 9 171 +34% Kahjum lõpetatud tegevustest 0 -557 0 -557 Aruandeperioodi kasum 3 253 35 485 26 871 8 614 +32% Ärimahud, tuhandetes eurodes November 2023 11 kuud 2023 11 kuud 2022 Muutus, % Klientide hoiused ja saadud laenud 1 927 322 1 927 322 1 337 196 590 126 +44% Nõuded klientidele 1 645 174 1 645 174 1 328 189 316 985 +24% Võtmenäitajad November 2023 11 kuud 2023 11 kuud 2022 Muutus ROE 16,1% 16,9% 15,1% +1,9pp Kulu/ tulu suhe (C/I) 40,6% 41,1% 46,2% -5,0pp Soovitusindeks (NPS) 59 58 52 +6





Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 2 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee