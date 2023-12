Information réglementée - Bruxelles, Paris, Vienne, le 8 décembre 2023 – 18h00





Dexia et le groupe BAWAG signent un accord de cession portant sur les dernières activités de crédit-bail du groupe Dexia

Dexia et le groupe BAWAG ont annoncé ce jour avoir signé un accord de cession prévoyant l’achat par le groupe BAWAG de cinq entités de crédit-bail non réglementées : DCL Evolution, Alsatram, Dexiarail, de même que Dexia Flobail et Dexia CLF Régions Bail, ces deux dernières étant respectivement renommées Dexia FB France et Dexia RB France, à la suite du retrait de leur agrément de sociétés de financement, approuvé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) le 27 octobre 2023 et ayant pris effet à la même date.

Cette transaction permettra au groupe BAWAG de refinancer un encours de crédit-bail de Dexia Crédit Local de près de EUR 750 millions. Les actifs de crédit-bail refinancés correspondent à environ 80 contrats conclus principalement avec des contreparties du secteur public. Cet accord ne prévoit pas de transfert de personnel.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024. Elle n’aura pas d’impact significatif sur la solvabilité du groupe Dexia. Le détail en sera communiqué à la clôture de la transaction.

Pierre Crevits, administrateur délégué de Dexia, a déclaré : « La cession des dernières activités de crédit-bail du groupe Dexia est une étape importante dans la mise en œuvre de son plan de résolution, qui permet à Dexia Crédit Local d’aller plus loin dans la réduction de son périmètre de consolidation. »

Anas Abuzaakouk, administrateur délégué du groupe BAWAG a déclaré : « Il s’agit d’une belle opportunité pour le groupe BAWAG de refinancer un portefeuille d’actifs européens du secteur public présentant un profil de risque sûr ; une classe d’actifs que nous connaissons bien et sur laquelle nous allons continuer à nous développer. Nous avons pu la saisir grâce à notre niveau de capital élevé et notre situation de liquidité solide, de même que grâce à l’expertise métier et l’infrastructure du groupe. »

À PROPOS DU GROUPE BAWAG

BAWAG Group AG est une société holding cotée en Bourse, dont le siège social se trouve à Vienne, en Autriche et qui est au service de 2,1 millions de clients de détail, de petites ou grandes entreprises, d’entreprises d’immobilier ou du secteur public en Autriche, en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en Europe de l’Ouest et aux États-Unis. Le groupe opère sous différentes marques et via de multiples canaux, proposant une offre complète de produits et de services d’épargne, de paiement, de prêts, de crédit-bail, d’investissement, de crédit immobilier, d’affacturage d’assurances. Notre objectif est de fournir à nos clients les produits et services financiers simples, transparents et abordables dont ils ont besoin.

Plus d’informations, notamment financières et à destination des investisseurs, se retrouvent sur le site internet des relations investisseurs du groupe BAWAG : https://www.bawaggroup.com/ir.

À PROPOS DE DEXIA

Dexia est une institution bancaire détenue à 99,6 % par les États français et belge, entrée en résolution ordonnée en décembre 2012. La mission de Dexia est de gérer en extinction ses actifs résiduels tout en veillant à préserver les intérêts de ses actionnaires et garants. La société mère du groupe, Dexia SA, est une société anonyme et un holding financier de droit belge. Basée en France, Dexia Crédit Local, est la principale entité opérationnelle du groupe. Au 30 juin 2023, Dexia comptait 515 collaborateurs et affichait un total de bilan de 60,4 milliards d’euros.

Pour en savoir plus sur Dexia, consultez www.dexia.com

CONTACTS

Dexia

Contacts presse et investisseurs – Bruxelles : +32 2 213 57 39 – Paris ; +33 1 58 58 58 49

BAWAG Group

Communauté financière

Jutta Wimmer (Direction des relations investisseurs)

Tél. : +43 (0) 5 99 05-22474

IR Hotline : +43 (0) 5 99 05-34444

E-mail : investor.relations@bawaggroup.com

Media

Manfred Rapolter (Responsable Corporate Affairs)

Tél. : +43 (0) 5 99 05-31210

E-mail : communications@bawaggroup.com

