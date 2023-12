Gereglementeerde informatie - Brussel, Parijs, Wenen, 8 december 2023 – 18u





Dexia en BAWAG Group ondertekenen een overeenkomst voor de verkoop van de resterende leasingactiviteiten van de groep Dexia

Dexia en BAWAG Group delen vandaag mee dat zij een overeenkomst hebben ondertekend die BAWAG Group in staat stelt vijf niet-gereglementeerde leasingentiteiten te kopen. Het betreft DCL Evolution, Alsatram, Dexiarail, alsook Dexia Flobail en Dexia CLF Régions Bail, beiden van naam gewijzigd naar respectievelijk Dexia FB France en Dexia RB France, sinds de intrekking van de erkenning als financieringsmaatschappij, die werd goedgekeurd door de Franse Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) op 27 oktober 2023 met ingang op dezelfde datum.

Deze transactie zal BAWAG Group toelaten om de leasingportefeuille van Dexia Crédit Local ten belope van ruwweg 750 miljoen EUR te herfinancieren. De geherfinancierde leasingactiva bestaan uit een 80-tal contracten met tegenpartijen die voornamelijk met de openbare sector zijn verbonden. Er worden geen werknemers overgedragen naar aanleiding van deze overeenkomst.

De transactie zal vermoedelijk worden afgerond tijdens het eerste kwartaal van 2024 en zal geen significante impact hebben op de solvabiliteit van Dexia. Gedetailleerde informatie over de financiële impact zal worden toegelicht naar aanleiding van de afsluiting van deze verkoop.

Pierre Crevits, CEO van Dexia, reageert: “De verkoop van de laatste leasing activiteiten van de groep Dexia is een belangrijke nieuwe stap in de geordende resolutie van Dexia, die Dexia Crédit Local toelaat haar consolidatiekring verder af te bouwen”.

Anas Abuzaakouk, CEO van BAWAG Group, reageert: “Het is een grote opportuniteit voor BAWAG Group om een portefeuille van activa van de Europese openbare sector met een zeer veilig risicoprofiel te herfinancieren. Het is een activaklasse die we goed kennen en verder zullen uitbouwen. Dit was enkel mogelijk dankzij ons sterk kapitaal en stevige liquiditeitspositie en mede dankzij de operationele expertise en infrastructuur van de groep.”

OVER BAWAG GROUP

BAWAG Group AG is een beursgenoteerde holding met hoofdkantoor in Wenen, Oostenrijk, die 2,1 miljoen klanten bedient waaronder particulieren, kleine ondernemingen, corporate, immobiliën en de openbare sector uit Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Nederland, West-Europa en de Verenigde Staten. De groep opereert onder verschillende merken en via meerdere kanalen en biedt alomvattende spaarplannen, betalingen, kredietverlening, leasing, beleggingen, woonkredieten, factoring alsook verzekeringsproducten en -diensten aan. Onze doelstelling bestaat in het leveren van eenvoudige, transparante en betaalbare financiële producten en diensten, die onze klanten nodig hebben.

BAWAG Group’s Investor Relations website https://www.bawaggroup.com/ir bevat meer informatie, waaronder ook financiële en andere informatie voor investeerders.

OVER DEXIA

Dexia is een Belgisch-Franse bankgroep voor 99,6 % in handen van de Belgische en Franse Staat, in geordende resolutie sinds december 2012. Dexia heeft als missie de restactiva te beheren in een uitdoofscenario en om tegelijk de belangen van de aandeelhouders en waarborgverleners te beschermen. Het moederbedrijf van de Groep, Dexia NV, is een naamloze vennootschap en financiële holding naar Belgisch recht. Dexia Crédit Local, gevestigd in Frankrijk, is de belangrijkste operationele entiteit van de Groep. Op 30 juni 2023 telde Dexia 515 werknemers en bedroeg het balanstotaal 60,4 miljard EUR.

Meer informatie over Dexia is beschikbaar op www.dexia.com.

CONTACTGEGEVENS

Dexia

Contacten pers en investeerders – Brussel: +32 2 213 57 39 – Parijs: +33 1 58 58 58 49

Bawag Group

Financial Community

Jutta Wimmer (Head of Investor Relations)

Tel: +43 (0) 5 99 05-22474

IR Hotline: +43 (0) 5 99 05-34444

E-mail: investor.relations@bawaggroup.com

Media

Manfred Rapolter (Head of Corporate Affairs)

Tel: +43 (0) 5 99 05-31210

E-mail: communications@bawaggroup.com

