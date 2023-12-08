豪华房地产的未来正走向全球！eXp Luxury 在澳大利亚、新西兰、南非和英国推出新业务

华盛顿州，贝灵厄姆, Dec. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty 作为“全球以代理为中心的房地产经纪典范™”，亦是 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心附属公司，欣然宣布其豪华房地产计划 eXp Luxury 将继续扩展到澳大利亚、新西兰、南非和英国等充满活力的国际市场。



在过去的 15 个月中，eXp Luxury 已在美国、加拿大和波多黎各建立了 1,100 名会员，并继续保持其指数级增长态势。该计划于 2022 年 10 月在美国首次推出，随后于 2023 年 9 月在加拿大推出，最近将其覆盖范围扩展到波多黎各，进一步扩大了其影响力。

eXp Luxury 的巨大成功和高需求为此次进军新的国际领域铺平了道路，为 eXp Realty Luxury 代理商提供了无与伦比的非凡投资机会。凭藉会员资格，代理商能够通过独家合作伙伴关系展示卓越的上市活动，通过定制设计中心提升品牌美学，并通过丰富的学习活动和活跃的网络机会促进增长，从而真正在豪华房地产领域蓬勃发展。

eXp Realty 首席增长官 Michael Valdes 表示：“eXp Luxury 代表了我们致力于为精英房地产专业人士提供无与伦比的工具和资源，以提高生产并强化其个人品牌，同时提升其客户服务水平。”“这一战略性国际扩张标志着一个关键时刻，展示了 eXp Realty 坚定不移的承诺，不仅彻底改变全球房地产格局，而且为豪华房地产的卓越树立新基准。”

了解关于 eXp Luxury 计划的更多信息，请访问 expluxury.com 。

关于 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc.(Nasdaq: EXPI) 是 eXp Realty®、Virbela® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。

eXp Realty 是全球最大的独立房地产公司，拥有超过 89,000 家代理商，遍布美国、加拿大、英国、澳大利亚、南非、印度、墨西哥、葡萄牙、法国、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥伦比亚、西班牙、以色列、巴拿马、德国、多米尼加共和国、希腊、新西兰、智利、波兰和迪拜等地，并持续在国际上扩张。作为一家上市公司，eXp World Holdings 为房地产专业人士提供了独特的机会，可以通过实现生产目标和为整体公司增长做出贡献来获得股权奖励。eXp World Holdings 及其子公司提供了一整套经纪和房地产科技解决方案，包括其创新的住宅和商业经纪模式、专业服务、协作工具和个人发展。这家基于云技术的经纪公司由 Virbela 提供支持，这是一个深度社交和协作的沉浸式 3D 平台，使代理商联系更加紧密、效率更高。SUCCESS® Enterprises，以 SUCCESS® 杂志及其相关媒体资产为基础，成立于 1897 年，是一个领先的个人和专业发展品牌和出版公司。

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