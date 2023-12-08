豪華房地產的未來正走向全球！ eXp Luxury 在澳洲、新西蘭、南非和英國推出新業務

華盛頓州，貝靈厄姆, Dec. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty 作為「全球以代理為中心的房地產經紀典範™」，亦是 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心附屬公司，欣然宣布其豪華房地產計劃 eXp Luxury 將繼續擴展到澳洲、新西蘭、南非和英國等充滿活力的國際市場。



在過去的 15 個月中，eXp Luxury 已在美國、加拿大和波多黎各建立了 1,100 名會員，並繼續保持其指數級增長軌跡。該計劃於 2022 年 10 月在美國首次推出，隨後於 2023 年 9 月在加拿大推出，最近將其覆蓋範圍擴展到波多黎各，進一步擴大了其影響力。

eXp Luxury 的巨大成功和高需求為此次進軍新的國際領域鋪平了道路，為 eXp Realty Luxury 代理商提供了無與倫比的非凡投資機會。憑藉會員資格，代理商能夠透過獨家合作夥伴關係展示卓越的上市活動，透過訂製設計中心提升品牌美學，並透過豐富的學習活動和活躍的網絡機會促進成長，從而能夠真正在豪華房地產領域蓬勃發展。

eXp Realty 增長總監 Michael Valdes 表示：「eXp Luxury 代表了我們致力於為精英房地產專業人士提供無與倫比的工具和資源，以提高生產並強化其個人品牌，同時提升其客戶服務水平。」「這一戰略性國際擴張標誌着一個關鍵時刻，展示了 eXp Realty 堅定不移的承諾，不僅徹底改變全球房地產格局，而且為豪華房地產的卓越樹立新基準。」

如欲了解關於 eXp Luxury 計劃的更多資訊，請瀏覽 expluxury.com .

關於 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 是 eXp Realty®、Virbela® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。

eXp Realty 是世界上最大的獨立房地產公司，在美國、加拿大、英國、澳洲、南非、印度、墨西哥、葡萄牙、法國、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥倫比亞、西班牙、以色列、巴拿馬、德國、多米尼加共和國、希臘、新西蘭、智利、波蘭和杜拜擁有超過 89,000 名代理商，且持續在國際上擴大規模。作為一間上市公司，eXp World Holdings 為房地產專業人士提供了獲得股權獎勵的難得機會，以鼓勵其完成產出目標及對公司整體增長作出貢獻。eXp World Holdings 及其附屬公司提供了全套經紀和房地產技術解決方案，包括其創新的住宅和商業經紀模式、專業服務、協作工具和個人發展。這間基於雲端的經紀公司由 Virbela 提供支援，Virbela 是一個具有深度社交和協作功能的沉浸式 3D 平台，能夠讓代理商更緊密地聯絡，並提高工作效率。SUCCESS® Enterprises 成立於 1897 年，由 SUCCESS® 雜誌及其相關媒體資產支援，是個人和專業發展的領先品牌和出版公司。

如欲了解更多資訊，請造訪 https://expworldholdings.com 。

安全港聲明

此新聞稿包含的陳述可能包括未來預期陳述和其他前瞻性陳述，這些陳述基於管理層當前的觀點和假設，涉及已知和未知的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際結果、業績或事件與此類陳述所明示或暗示的存在重大差異。此類前瞻性聲明僅代表截至本文發布之日，公司沒有義務對其進行修訂或更新。此類聲明並不能保證未來的業績。可能導致實際結果與前瞻性聲明中的表述存在重大不利差異的重要因素包括：業務或其他市場狀況的變化；在增加收入的同時難以將支出增長保持在適度水平；以及公司向證券交易委員會提交的文件中不時詳述的其他風險，包括但不限於最近提交之季度報告表 10-Q 和年度報告表 10-K。

媒體關係聯絡方式：

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

投資者關係部門聯絡方式：

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看： https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b26750df-b0f2-4a7f-b570-8ec482a94384



