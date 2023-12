Hepsor ASi tütarettevõte Hepsor JG SIA sõlmis Annanhof Majas projekti ehituse finantseerimiseks laenulepingu summas 4 miljonit eurot

08. detsembril 2023 allkirjastasid Hepsor ASi tütarettevõte Hepsor JG SIA ja Bigbank AS Läti filiaal laenulepingu summas 4 miljonit eurot. Kolmeaastase tähtajaga laenu eesmärk on finantseerida Annenhof Majas arendusprojekti ehitust Riias.

40 korteriga arendusprojekti ehituse ja müügiga on juba alustatud ning Annenhof Majas arendus valmib 2024. aasta neljandas kvartalis.

„Rohelist mõtteviisi väärtustava eluhoone projekteerimisel oleme rõhku pannud energiatõhususele, mis tagab nii madalad kommunaalkulud kui ka väiksema süsiniku jalajälje hoone kasutusajal,“ ütles Hepsori juhatuse liige Henri Laks. „Visuaalselt atraktiivne fassaadilahendus, funktsionaalsed korterite planeeringud, energiatõhus hoone koos rohelise mõtteviisiga ning hea hinna ja kvaliteedi suhe on aspektid, mille alusel tänased korteriostjad oma ostuotsused teevad. Tänaseks on ligi 18% korteritest Annenhof Majas projektis juba broneeritud, mis kinnitab projekti atraktiivust klientide seas Riia turul“.

Lisainfo:

Hepsoril on Lätis lisaks Jurmalas Gatve projektile ehituses ja müügis neli elukondlikku arendusprojekti - Kuldīgas Parks (116 korterit, millest 99% on müüdud), Mārupes Dārzs (92 korterit, millest 99% on müüdud), Strelnieku 4b (54 korterit, millest 82% on müüdud) ning 2023. aastal ehitusse läinud Nameja Rezidence, kus on 38 korterit, millest eellepinguid on sõlmitud 29% ulatuses.

Rohkem infot Annenhof Majas projekti kohta leiab https://hepsor.lv/annenhofmajas/ .





Henri Laks

Juhatuse liige

Telefon: +372 5693 9114

e-post: henri@hepsor.ee

