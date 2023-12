Solvay luidt nieuw tijdperk in na succesvolle spin-off Syensqo

Solvay begint aan een nieuw hoofdstuk en wil een referentie worden in de sector van essentiële chemische producten en stevig inzetten op decarbonisatie en sociale verantwoordelijkheid.

Brussel, 11 december 2023 - 8u30

Solvay heeft met succes de spin-off van haar specialiteitsactiviteiten naar Syensqo afgerond, een cruciaal moment in zijn rijke geschiedenis. Deze stap betekent een belangrijke strategische verschuiving en positioneert Solvay als wereldleider in essentiële chemische producten. Het betekent een nieuwe fase van duurzame groei, met een scherpere focus op de kernactiviteiten en een herbevestiging van zijn engagement voor marktleiderschap, decarbonisatie en sociale verantwoordelijkheid.

Wereldwijde speler en divers klantenbestand

Met meer dan 9.000 werknemers in 40 landen zet Solvay zich in om duurzame producten aan te bieden die voldoen aan de fundamentele behoeften van de samenleving. Deze omvatten het zuiveren van lucht en water, het vrijwaren van voedselvoorraden, het beschermen van gezondheid en welzijn, het creëren van milieuvriendelijke kleding, het verbeteren van de duurzaamheid van autobanden en het zorgen voor geïsoleerde, beschermde en propere huizen.

Gebouwd op sterke fundamenten, heeft Solvay steeds de vooruitgang van de industrie gestimuleerd door procesinnovatie. Met een portefeuille die belangrijke monotechnologieën omvat zoals natriumcarbonaat, bicarbonaat, siliciumdioxide, waterstofperoxide, fluor en zeldzame aardmetalen, fenol en solventen, fungeert Solvay als een vitale en betrouwbare leverancier op wereldwijde markten. De unieke wereldwijde aanwezigheid van het bedrijf en zijn evenwichtige aanwezigheid zorgen ervoor dat het kan inspelen op een divers en op duurzaamheid gericht klantenbestand.

Pierre Gurdjian, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Solvay, toonde zich enthousiast over de voltooiing van de spin-off: "Ik ben verheugd over de succesvolle spin-off, een strategische zet die ons engagement voor waardecreatie op lange termijn onderstreept. Deze beslissing weerspiegelt ons engagement om duurzame waarde te creëren voor onze stakeholders en om het succes van Solvay te verzekeren. Door samen te werken met ervaren en hooggekwalificeerde bestuurders kunnen we nauw samenwerken met het executive leadership team en Solvay positioneren als leider in essentiële chemische producten. De heersende megatrends bieden aantrekkelijke mogelijkheden voor waardecreatie. Door gebruik te maken van ons leiderschap en inzicht, kunnen we Solvay met vertrouwen de toekomst in leiden."



Philippe Kehren, CEO van Solvay, voegde hieraan toe: "Bij Solvay is het onze missie om de kracht van chemie aan te wenden om duurzame producten te creëren voor de meest dringende uitdagingen in de wereld. Ons engagement omvat de introductie van procesinnovaties en duurzame producten, en dit alles met een minimale ecologische voetafdruk. Met de vereenvoudiging die de splitsing met zich meebrengt, is Solvay klaar om zijn staat van dienst te versterken wat betreft het behalen van robuuste marges in het topkwartiel van de industrie, het genereren van cash en het leveren van aantrekkelijke rendementen. Ons doel is blijvende waarde te creëren voor werknemers, de maatschappij, klanten en aandeelhouders door onze geïntegreerde aanpak."

Ambitieuze financiële doelstellingen en duurzaamheidstargets

Op 13 november 2023 onthulde Solvay zijn toekomstvisie tijdens een Capital Market Day, met ambitieuze financiële doelstellingen voor 2028. De doelstellingen draaien rond het bereiken van een mid-single-digit EBITDA-groei, het genereren van veerkrachtige cash, het mogelijk maken van de uitbetaling van stabiele tot groeiende dividenden, en dit alles met behoud van een investment-grade credit rating.

De roadmap van Solvay legt de nadruk op duurzaamheid en onderstreept het engagement voor een eerlijke transitie en verantwoordelijkheid voor het milieu, met als doelstelling om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. In de overgang naar schonere energie elimineert Solvay het gebruik van steenkool tegen 2030 overal waar hernieuwbare alternatieven voorhanden zijn, met als doel het gebruik van steenkoolvrije energie in 5 van zijn 7 natriumcarbonaatfabrieken tegen 2025. Solvay wil niet alleen zijn eigen uitstoot verminderen, maar ook de uitstoot in de hele waardeketen met 20% verminderen tegen 2030.

Solvay zet zich in voor het welzijn van de werknemers en de maatschappij en heeft ambitieuze doelen gesteld, waaronder een target van nul ongevallen, genderevenwicht in managementfuncties en een leefbaar loon voor 100% van het personeel tegen 2026, in lijn met het initiatief Forward Faster van het UN Global Compact.

De voltooiing van de spin-off is effectief sinds 9 december 2023. Solvay en Syensqo worden als afzonderlijke entiteiten op Euronext Brussel en Parijs verhandeld onder hun respectieve tickersymbolen sinds 11 december 2023. "Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om onze collega's van Syensqo een succesvolle toekomst als zelfstandig bedrijf toe te wensen," voegde Pierre Gurdjian eraan toe.

Bijlage