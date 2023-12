SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. maj 2021 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.), der vil blive opkøbt over en periode på op til to år. Den 2. november 2021 besluttede Selskabet at forøge det nuværende aktietilbagekøbsprogram med yderligere DKK 32 mia. (ca. USD 5 mia.) i løbet af 2024 og 2025, hvilket bringer det samlede program op til i alt DKK 64 mia. (ca. USD 10 mia.). Den 12. august 2022 offentliggjorde Selskabet en forøgelse af aktietilbagekøbsprogrammet op til DKK 84 mia. (ca. USD 6 mia.).



Som annonceret den 6. november 2023, vil Selskabet i femte fase af programmet, der løber fra 3. november 2023 til 1. maj 2024, købe egne A-aktier og B-aktier for et beløb op til DKK 11 mia. Femte fase af tilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 4. december mandag til 8. december fredag foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og A.P. Møller Holding A/S) 537.121 7.892.870.326 4 december 2023 800 10.820.8250 8.656.660 5 december 2023 750 10.579.6667 7.934.750 6 december 2023 750 10.433.1733 7.824.880 7 december 2023 850 10.307.5529 8.761.420 8 december 2023 800 10.385.7125 8.308.570 Total 4. -8. december 2023 3.950 41.486.280 Køb fra A.P. Møller Holding A/S* 4.187 10.502.8557 43.975.457 Total i femte fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 46.247 475.685.240 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og A.P. Møller Holding A/S) 545.258 7.978.332.062 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 2.233.587 34.128.666.392 4 december 2023 3.192 10.980.4872 35.049.715 5 december 2023 2.992 10.689.0541 31.981.650 6 december 2023 2.992 10.561.3235 31.599.480 7 december 2023 3.391 10.385.3752 35.216.807 8 december 2023 3.192 10.470.3383 33.421.320 Total 4. -8. december 2023 15.759 167.268.972 Køb fra A.P. Møller Holding A/S* 12.632 10.614.1955 134.078.518 Købt fra Familiefonden* 3.980 10.614.2040 42.244.532 Total i femte fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 194.024 2.013.988.139 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked, A.P. Møller Holding A/S og Familiefonden) 2.265.958 34.472.258.414

*) I henhold til separate aftaler deltager A.P. Møller Holding A/S og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 286.036 A-aktier og 1.197.959 B-aktier som egne aktier, svarende til 8,45% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 11. december 2023

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 5357 1650

Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. +45 6114 1521

