Les Vêtements de Sport Gildan annonce des changements à sa direction : Vince Tyra est nommé président et chef de la direction; Glenn Chamandy quitte ses fonctions

MONTRÉAL, 11 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) (« Gildan » ou « la Société ») a annoncé aujourd'hui que Glenn J. Chamandy a quitté son poste de président et chef de la direction et administrateur de la Société. Vince Tyra est nommé président et chef de la direction à compter du 12 février 2024. Craig A. Leavitt, administrateur depuis 2018, occupera le poste de président et chef de la direction par intérim jusqu'à ce que M. Tyra prenne ses nouvelles fonctions.



« Le conseil d'administration est convaincu que Vince est la bonne personne pour diriger la Société vers la prochaine étape de son évolution et de sa croissance. Il a une longue carrière en tant que dirigeant d'organisations mondiales, et de l’expérience dans l'industrie du vêtement en tant que dirigeant, au niveau des opérations, en tant qu’investisseur ainsi qu’au niveau de la transition d’entreprises dirigées par des fondateurs. L'expérience professionnelle diversifiée de Vince lui fournira les compétences de leadership nécessaires pour propulser Gildan vers un succès encore plus grand », a déclaré Donald C. Berg, président du conseil d'administration.



« Au cours de ses 40 années de carrière, Glenn a été un précurseur dans notre industrie, faisant passer Gildan d'une petite entreprise familiale à une entreprise de vêtements de premier plan avec des revenus de plus de 3 milliards de dollars américains », a déclaré Donald C. Berg, président du conseil d'administration. « Nous remercions Glenn pour ses services et lui souhaitons bonne continuité. »



La Société demeure entièrement concentrée sur sa stratégie de croissance durable et ses trois piliers clés : l'innovation, la croissance axée sur la capacité et les facteurs ESG. À ce titre, nous souhaitons continuer de tirer profit de nos forces fondamentales et à renforcer ce que nous faisons de mieux : la fabrication verticalement-intégrée, à grande échelle et à faible coût.



M. Tyra a déclaré : « J'ai hâte de me joindre à Gildan au début de la nouvelle année. Il s'agit d'une entreprise véritablement emblématique qui bénéficie d'une réputation mondiale inégalée. Je me réjouis à l'idée de travailler en étroite collaboration avec le conseil d'administration et l'équipe de la haute direction, ainsi qu'avec ses employés extrêmement talentueux afin de mettre à profit leurs connaissances et leur expertise pour que nous continuions à maximiser la valeur pour toutes les parties prenantes de Gildan. »



Tout au long d'une carrière où il a occupé des postes de direction dans les secteurs du vêtement et de l'investissement, Vince a démontré une capacité exceptionnelle à stimuler la croissance et la valeur pour les actionnaires, tout en bâtissant des équipes solides et en entretenant des relations clés avec un large éventail de parties prenantes.



Vince apporte à Gildan une compréhension approfondie de l'industrie du vêtement, du processus de fabrication jusqu’à la distribution et à la création de la marque. Il a dirigé alphabroder où il a été le fer de lance de la transformation de l'entreprise par le biais d'une fusion et, au cours de ses six années en tant que PDG, il a triplé le chiffre d'affaires d'alphabroder, ce qui en a fait le leader de l'industrie. Avant alphabroder, Vince était président de Fruit of the Loom, où il a dirigé un redressement de l'entreprise qui a mené à sa vente à Berkshire Hathaway.



Vince a également une forte connaissance des finances. Il a agi en tant que partenaire opérationnel chez Southfield Capital, où il a été membre du comité d'investissement. Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président principal de la stratégie d'entreprise et des fusions et acquisitions chez Houchens Industries, où il a dirigé la croissance stratégique de cette société de portefeuille dont le chiffre d'affaires s'élève à 4 milliards de dollars américains, grâce à des investissements dans divers secteurs industriels, notamment les produits de consommation et la vente au détail. Il a également occupé le poste de vice-président et directeur des sports interuniversitaires de l'Université de Louisville, établissant une nouvelle culture d'excellence et de conformité, tout en orchestrant la reconstruction de cet important programme d'athlétisme de la NCAA.



« Au cours de mon bref mandat en tant que président et chef de la direction par intérim, j'aurai le privilège de travailler avec cette formidable équipe afin de soutenir la continuité du bon fonctionnement de cette entreprise très rentable et d'assurer une transition réussie pour Vince en tant que nouveau dirigeant. Gildan est bien positionnée pour tirer parti de sa solide part de marché et de ses capacités de premier ordre », a déclaré Craig A. Leavitt, administrateur et nouveau chef de la direction par intérim.



Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois et règlements canadiens sur les valeurs mobilières et sont assujettis à des risques, des incertitudes et des hypothèses importants. Ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, de l'information relative à nos objectifs et à nos stratégies. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de termes conditionnels ou prospectifs tels que « peut », « sera », « s'attend à », « a l'intention de », « estime », « projette », « suppose », « anticipe », « planifie », « prévoit », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ces termes ou des variantes de ceux-ci ou une terminologie similaire. Nous vous invitons à consulter les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ainsi que les risques décrits dans les sections « Gestion des risques financiers », « Estimations et jugements comptables critiques » et « Risques et incertitudes » de notre plus récent rapport de gestion pour une analyse des divers facteurs susceptibles d'influer sur ces énoncés prospectifs. Les facteurs et hypothèses importants qui ont été appliqués pour tirer une conclusion ou faire une prévision ou une projection sont également énoncés dans ce document.

Les énoncés prospectifs sont intrinsèquement incertains et les résultats ou les événements prévus dans ces énoncés prospectifs peuvent différer considérablement des résultats ou des événements réels. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement d'une conclusion ou d'une projection dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les changements dans les conditions économiques et financières générales à l'échelle mondiale ou dans un ou plusieurs des marchés que nous desservons et notre capacité à mettre en œuvre nos stratégies et plans de croissance. Ces facteurs peuvent faire en sorte que le rendement réel de la Société au cours des périodes futures diffère considérablement de toute estimation ou projection du rendement futur exprimé ou sous-entendu dans les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse.

Rien ne garantit que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs s'avéreront exactes. L'objectif des énoncés prospectifs est de fournir au lecteur une description des attentes de la direction à l'égard de la performance financière future de la Société et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. De plus, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés à la date des présentes, et nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les énoncés prospectifs inclus, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la législation ou la réglementation applicable l'exige. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément visés par la présente mise en garde.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds® ainsi que la marque Under Armour® grâce à une licence pour les chaussettes lui conférant des droits de distribution exclusive aux États-Unis et au Canada.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au www.gildancorp.com.