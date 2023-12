Azimut signe une entente d’option sur la Propriété Pilipas Région de la Baie James, Québec

LONGUEUIL, Québec, 11 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) annonce la signature d’une entente d’option (« l’Entente ») avec Ophir Gold Corp. (« Ophir ») (TSXV:OPHR, OTCQB:OPHRF) sur la Propriété Pilipas (la « Propriété »), située dans la région Eeyou Istchee Baie James au Québec (Figure 1).



Selon l’entente, Ophir peut acquérir de la part d’Azimut jusqu’à un intérêt de 70% dans la Propriété sur 3 ans, avec des dépenses d’exploration de 4 millions $ et des paiements totalisant 6 millions en actions d’Ophir et 100 000 $ en argent.

La Propriété Pilipas (135 claims, 70,7 km2) est située le long de la route Billy-Diamond et est adjacente au projet Munischiwan (coentreprise Azimut – SOQUEM) et au projet Elmer East (Quebec Precious Metal Corporation). Pilipas est situé sur la ceinture de roches vertes de la Basse Eastmain, de la sous-province de la Grande (Province archéenne du Supérieur). La base de données géoscientifiques couvrant la Propriété comprend notamment un levé géochimique de sol et un levé magnétique-électromagnétique.

Pilipas présente un potentiel d'exploration important pour les pegmatites à lithium-césium-tantale (LCT) ainsi que pour des systèmes or-cuivre reliés à des intrusions et à des sulfures massifs volcanogènes.

La propriété se trouve à proximité de l'affleurement à spodumène Ninaaskumuwin récemment découvert par Quebec Precious sur leur projet Elmer Est. Pilipas contient plusieurs pegmatites affleurantes qui n'ont pas été échantillonnées pour le lithium et qui constituent des cibles d'exploration de qualité.

La propriété est géologiquement située dans l’extension potentielle du prospect InSight sur la propriété Munischiwan, qui indique jusqu'à 100,5 g/t Au, 435,0 g/t Ag, 156,0 g/t Te et 1,67% Cu à partir d’échantillons choisis de roche (voir communiqué de presse du 5 décembre 2018). Un levé magnétique-PP réalisé en 2019 sur Munischiwan suggère que ce corridor prospectif pourrait se prolonger vers le nord sur Pilipas (voir communiqué de presse du 30 avril 2019).

Principaux termes de l’Entente

Ophir peut acquérir jusqu’à un intérêt de 70% dans la Propriété en remplissant, sur une période de 3 ans (la « Phase d’Option »), les conditions monétaires et dépenses d’exploration suivantes :

Année Paiement en argent Paiement en actions Dépenses minimales d’exploration Intérêt acquis À la signature 20 000 $ 2 000 000 - - 1st anniversaire 25 000 $ 1 000 000 400 000 $ - 2nd anniversaire 25 000 $ 1 000 000 1 600 000 $ 50% 3rd anniversaire 30 000 $ 2 000 000 2 000 000 $ 70% Total 100 000 $ 6 000 000 4 000 000 $



Ophir sera le gérant des travaux durant la Phase d’Option avec les dépenses minimales d’exploration de la première année représentant un engagement ferme.

A la suite de la formation d’une coentreprise participative, si l’intérêt d’une des parties est dilué en dessous de 10%, sa participation sera convertie en une redevance de 2% sur les revenus nets de fonderie (NSR).

Les parties traitent à distance. L’Entente reste sujette aux approbations réglementaires de la Bourse de croissance TSX.

La direction d’Azimut met en garde sur le fait que les résultats ou les découvertes sur les propriétés environnantes ne sont pas nécessairement indicatives de minéralisations sur les propriétés de la Société. Les échantillons choisis de roche sont sélectifs par nature et il est improbable qu’ils puissent représenter des teneurs moyennes.

Jean-Marc Lulin, Géo., a préparé ce communiqué de presse en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101.

A propos d’Ophir

Ophir est une société d'exploration minière diversifiée qui se concentre actuellement sur l'exploration et le développement de la propriété de lithium Radis dans la région de la Baie James, et de la propriété aurifère Breccia située dans l'Idaho.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec (Canada). Son projet-phare aurifère Elmer, détenu à 100 %, situé dans la région de la Baie James, est à l’étape des ressources et présente un fort potentiel d’exploration. La Société contrôle également une position stratégique pour le cuivre-or, le nickel et le lithium (voir le document : Azimut in Numbers).

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 85.2 millions d’actions émises et en circulation.

