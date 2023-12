Harfang annonce des changements au sein de sa direction

MONTRÉAL, 11 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration inc. (TSX-V : HAR) (« Harfang » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Richard (Rick) Breger au poste de président de la Société, avec prise d’effet immédiate, et au poste de chef de la direction de la Société, avec prise d’effet le ou vers le 1er février 2024. La société souhaite également annoncer le plan de succession du président sortant et chef de la direction actuel, Ian Campbell. M. Campbell continuera à exercer ses fonctions de chef de la direction, en étroite collaboration avec M. Breger, afin d’assurer une transition en douceur.

M. Breger est un complément exceptionnel à l’équipe de Harfang. Grâce à son expérience diversifiée couvrant les aspects techniques et financiers de l’industrie minière, il est parfaitement en mesure de propulser Harfang vers son prochain chapitre de croissance. Son impressionnante carrière comprend des rôles importants chez IAMGOLD Corporation et Coeur Mining Inc. où il a mis en œuvre des initiatives stratégiques et d’importantes transactions. L’expertise de Rick est renforcée par son expérience des marchés des capitaux chez Canaccord Genuity et Dundee Capital Markets.

M. Breger est titulaire d’un MBA de la Ryerson University (aujourd’hui Toronto Metropolitan University) et d’une licence en sciences de la terre et des planètes de l’Université McGill. Il est également membre de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario (OGPO).

« Au nom du conseil d’administration et de toute l’équipe de Harfang, je suis ravi d’accueillir Rick en tant que nouveau président », a déclaré M. Campbell. « Il est un bâtisseur et un leader doté d’un ensemble unique de compétences. Il possède une expérience exceptionnelle en matière de création de valeur et une expérience pertinente dans des rôles exécutifs, opérationnels et stratégiques. Nous sommes convaincus que Rick est bien placé pour mener Harfang vers de nouveaux sommets et s’appuyer sur notre solide base d’actifs et notre équipe de direction. Nous nous réjouissons à l’idée de développer la société grâce à ses nouvelles perspectives. »

« Harfang offre une occasion unique de développer une société qui dispose d’un portefeuille impressionnant dans des juridictions de premier ordre, qui est bien capitalisée et dont l’équipe a fait ses preuves », a déclaré M. Breger. « Je suis impatient de travailler avec l’équipe pour développer la stratégie de croissance de la société et faire profiter toutes les parties prenantes du plein potentiel de Harfang. »

« Nous sommes ravis d’accueillir Rick en tant que nouveau président, et éventuellement chef de la direction, de Harfang », a déclaré Jean-Pierre Janson, président du conseil d’administration. « Nous pensons que la combinaison de l’expérience technique et des marchés financiers de Rick apportera une valeur ajoutée à la société et à ses actionnaires. »

M. François Huot a récemment avisé la Société de sa démission à titre de vice-président, Exploration. La date de prise d’effet de la démission de M. Huot sera le 23 février 2024. Harfang se met immédiatement à la recherche d'un remplaçant.

La société a octroyé 400 000 options d’achat d’actions à M. Breger. Les options ont un prix d’exercice de 0,15 $ par action et expireront le 11 décembre 2033.

À propos de Harfang Exploration inc.

Harfang Exploration inc. est bien financée avec approximativement 5,7 M de dollars en trésorerie en date du 6 décembre 2023 et est une société d’exploration minière axée sur la technique dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La Société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’industrie ayant fait leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d’une solide situation financière. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l’environnement.

Au nom du conseil d’administration et pour plus d’informations, veuillez contacter :

Ian Campbell

Chef de la direction

Tél : 647 680-3820

Courriel : icampbell@harfangexploration.com

Rick Breger

Président

Tél : 416 809-0728

Courriel : rbreger@harfangexploration.com

Web: www.harfangexploration.com

