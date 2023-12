KH Group Oyj

Lehdistötiedote 11.12.2023 klo 15.30

KH Group on toteuttanut lisäsijoituksen konserniyhtiöönsä Indooriin

KH Group on yhdessä muiden Indoor Holding Oy:n (”Indoor”) omistajien kanssa tehnyt yhteensä 2,8 miljoonan euron lisäsijoituksen Indooriin. Lisäsijoitukset toteutettiin pääomalainana, jolla maksetaan pois korollisia velkoja. Lisäsijoitukset vahvistavat Indoorin taseasemaa.

KH Group Oyj:n osuus Indoorin pääomalainasta on 2,1 miljoonaa euroa. Järjestely on toteutettu tänään eikä se tule vaikuttamaan Indoor Group Holding Oy:n omistussuhteisiin.

Sievi Capital on nyt monialakonserni KH Group. Neljä liiketoiminta-aluettamme ovat alojensa johtavia toimijoita B2B-tuotteissa ja -palveluissa sekä kuluttajakaupassa.

Strategiamuutoksemme tavoitteena on keskittyä maanrakennuskaluston toimittaja KH-Koneiden liiketoimintaan. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.