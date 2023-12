Duck Creek Technologies nombra a Barbara Bufkin y Diane Fanelli para su directorio

BOSTON, Dec. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, el proveedor de soluciones inteligentes que definen el futuro de los seguros de propiedad y accidentes (P&C) y generales, anuncia los nombramientos de Barbara Bufkin y Diane Fanelli para el directorio de la empresa. Barbara Bufkin se une al directorio de Duck Creek con una extensa trayectoria en (rea)seguro global, distribución, suscripción y tecnología, asesorando a las empresas para originar y fomentar asociaciones estratégicas. Diane Fanelli es una líder global de operaciones centradas en el cliente, conocida por su experiencia en guiar a los equipos globales de software empresarial y el crecimiento de la empresa.



"Barbara y Diane son expertas exitosas y reconocidas en sus respectivos campos, y agregarán un valor increíble para guiar la misión y estrategia de negocios a largo plazo de Duck Creek", dijo Mike Jackowski, director ejecutivo de Duck Creek Technologies. "Las áreas de especialización de Barbara y Diane son altamente complementarias y un ajuste perfecto para mejorar nuestras iniciativas de éxito del cliente, avanzar en nuestro ecosistema de socios para beneficiar a nuestros clientes aseguradores y sus legisladores y habilitar nuestras aspiraciones de crecimiento global. Es un honor contar con sus talentos en nuestro directorio".

Barbara Bufkin es una líder ejecutiva de alto nivel con vasta experiencia en el sector de seguros y reaseguros, con funciones que abarcan responsabilidades operativas y estratégicas, desarrollo de negocios y productos, suscripción, reclamaciones, gestión de riesgos y gobernanza corporativa. Recientemente, fue asesora principal de Amwins y fue miembro fundador del Consejo de Diversidad e Inclusión del Grupo Amwins. Barbara también ocupó cargos de liderazgo ejecutivo en Argo Group, Assurant, Hamilton usa, Guy Carpenter, Sedgewick Payne (adquirido por Guy Carpenter) y Swiss Re. Barbara defiende el valor del sector de seguros como una carrera de elección en su rol en el Consejo Directivo de Gamma Iota Sigma (GIS) y es expresidenta y presidenta del comité de gobernanza formado durante su mandato. Barbara recibió en 2012 el premio Mujer del Año de la Asociación de Aseguradoras Profesionales (APIW) y fue incluida en el Salón de la Fama de Insurance Business America en 2019. Su trabajo filantrópico incluye el Consejo de Inclusión, Diversidad, Equidad y Accesibilidad (IDEA) de la Insurance Industry Charitable Foundation (IICF).

Diane actualmente es directora de operaciones (COO) en iCIMS, donde lidera los servicios profesionales de la empresa, el galardonado éxito del cliente, soporte técnico, operaciones de ingresos, habilitación de posicionamiento en el mercado y equipos de capacitación de clientes. En 2019, Diane fue reconocida con un premio CRN Channel Chief y el premio CRN Women of the Channel en 2018 y 2017 por su éxito en impulsar la innovación, crecimiento e ingresos a través de socios de canal y clientes. Su experiencia previa en liderazgo ejecutivo de software empresarial global incluye funciones de COO en Citrix y SAP. Anteriormente trabajó como patrocinadora ejecutiva de programas de diversidad e inclusión, incluida la iniciativa Veterans to Work en SAP. Apoya activamente las iniciativas STEM para inspirar a los jóvenes de hoy a centrarse en las carreras digitales del mañana.

Los roles de Barbara y Diane se obtuvieron a través del programa de directorio externo operado por Vista Equity Partners, una firma de inversión global centrada en software empresarial, datos y negocios habilitados para tecnología e inversor mayoritario en Duck Creek . Lanzado en 2017, el programa de directorio utiliza el ecosistema de Vista y los recursos adicionales para identificar, capacitar y nombrar candidatos calificados para su portafolio de empresas. El programa trabaja para crear una cartera diversa de candidatos calificados para el directorio a través de programas y asociaciones que promueven la diversidad para todos los directorios e impulsan el impacto para el mundo corporativo en general.

