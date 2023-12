Duck Creek Technologies, 이사회 신규 임원으로 Barbara Bufkin과 Diane Fanelli 영입

보스턴, Dec. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 손해보험(P&C) 및 일반 보험의 미래를 그려 나가는 지능형 솔루션 제공 기업인 Duck Creek Technologies (덕 크릭 테크놀로지스, 이하 Duck Creek)가 Barbara Bufkin과 Diane Fanelli을 회사 이사회에 임명했다고 공식 발표했다. 글로벌 (재)보험과 유통, 언더라이팅, 기술 등 다양한 분야에서 폭넓은 경력을 가진 Bufkin은 이사회에 합류해 전략적 파트너십 기획과 육성 분야에서 자문을 제공할 예정이다. Fanelli는 글로벌 고객중심 운영업무의 리더로 알려져 있으며 주요기업들의 소프트웨어 팀과 기업 성장을 이끌며 전문성을 발휘했다.



Duck Creek의 Mike Jackowsk CEO는 "Barbara와 Diane은 각자의 분야에서 탁월한 성과를 거두며 인정받는 전문가로, Duck Creek이 추진해가는 장기적 미션과 비즈니스 전략을 이끌어 가는데 뛰어난 가치를 더해 줄 것"이라고 기대감을 나타냈다. 그는 이어 "Barbara와 Diane이 갖고 있는 전문 분야는 매우 높은 수준의 상호 보완성을 보여준다. 때문에 고객 성공을 위한 이니셔티브를 강화하고 파트너 생태계를 발전시켜 보험사 고객과 보험 계약자에게 혜택을 제공하며 글로벌 성장을 이루어 낸다는 우리의 목표를 실현하는 데 있어 매우 적합하다. 이 뛰어난 두 명의 인재를 우리 이사회에 영입하게 되어 영광이다"라고 밝혔다.

최고경영자급 리더인 Bufkin은 보험 및 재보험 업계에서 운영 및 전략적 책임, 비즈니스 및 상품 개발, 언더라이팅, 클레임, 리스크 관리, 기업 거버넌스 등 어러 분야에서 다양한 역할을 맡으며 풍부한 경험을 구축했다. 가장 최근엔 Amwins의 수석 고문 직책을 맡기도 했으며 Amwins 그룹의 다양성 및 포용성 위원회의 창립 멤버로 활동한 바 있다. Argo Group, Assurant, Hamilton USA, Guy Carpenter, Sedgewick Payne (Guy Carpenter에 인수됨), Swiss Re에서도 여러 임원직 역할을 맡은 바 있다. Bufkin은 Gamma Iota Sigma (감마 아이오타 시그마, GIS) 이사회에선 보험산업의 가치를 옹호하며 권익보호에 나서고 있으며, 재임 기간 중 구성된 거버넌스 위원회의 전 회장 겸 의장도 역임한 바 있다. Bufkin은 2012년 전문직 여성 보험인 협회(APIW)가 선정한 올해의 여성상(Woman of the Year)을 수상했으며, 2019년엔 전미 보험산업 명예의 전당(Insurance Business America Hall of Fame)에 헌액되는 영예도 안게 되었다. Bufkin은 보험산업 자선재단(IICF)의 포용성, 다양성, 형평성, 접근성 (IDEA) 부문 위원회에서 자선 활동도 펼치고 있다.

현재 iCIMS의 운영부문 최고책임자(COO)로 있는 Fanelli는 회사의 전문 서비스, 수상 경력에 빛나는 고객 성공, 기술 지원, 수익 운영, 시장 진출 지원 및 고객 교육 팀을 이끌고 있다. Fanelli는 채널 파트너와 고객을 통해 혁신과 성장, 매출 증진을 성공적으로 이끌었고 그 공로를 인정받아 2019년엔 CRN 채널 최고 책임자(CRN Channel Chief)상을 수상했으며 2018년과 2017년에는 CRN채널의 여성(CRN Women of the Channel)상을 수상하기도 했다. 글로벌 기업의 소프트웨어 부문 경영진에 합류하기 전에는 Citrix와 SAP에서 COO 역할을 수행했다. SAP의 재향 군인 지원 이니셔티브 등 다양성 및 포용성 증진 프로그램의 임원 스폰서로 활동한 경험도 있다. 오늘날 청소년들이 미래의 디지털 커리어에 집중할 수 있도록 영감을 불어넣는 STEM 이니셔티브의 적극적인 지지자이기도 하다.

Bufkin과 Fanelli의 이사회 영입은 Vista Equity Partnersr(비스타 에퀴티 파트너스)가 운영하는 외부 이사회 프로그램을 통해 가능했다. Duck Creek에 투자한 대주주이기도 한 비스타 에퀴티는 기업용 소프트웨어, 데이터, 기술 기반 비즈니스에 주력하는 글로벌 투자 기업이다. 2017년 런칭한 이 프로그램은 Vista Equity의 에코시스템과 추가 리소스를 활용해 포트폴리오 기업에 필요한 자격 있는 이사회 후보를 발굴하고 교육하고 임명하는 역할을 맡는다. 해당 프로그램은 자격을 갖춘 다양한 이사 후보의 파이프라인 구축에 나서고 있으며 이는 모든 이사회의 다양성 제고와 기업 전반에 영향을 미치는 여러 프로그램과 파트너십을 통해 이루어지고 있다.

