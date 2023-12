Duck Creek Technologies 任命 Barbara Bufkin 和 Diane Fanelli 为董事会成员

波士顿, Dec. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies——一家定义财产和意外险 (P&C) 和一般保险行业未来的智能解决方案提供商,宣布任命 Barbara Bufkin 和 Diane Fanelli 为公司董事会成员。Bufkin 凭借其在全球(再)保险、分销、核保和技术领域的广泛背景加入 Duck Creek 的董事会,并为公司提供建立和促进战略合作伙伴关系的咨询。Fanelli 是一位以客户为中心的全球运营领导者,以其在指导全球企业软件团队和公司发展方面的专长而闻名。



Duck Creek Technologies 首席执行官 Mike Jackowski 表示:“Barbara 和 Diane 都是各自领域中经验丰富且备受认可的专家,他们将为指导 Duck Creek 的长期使命和业务战略增添巨大价值。”“Barbara 和 Diane 的专业领域高度互补,非常适合增强我们的客户成功计划,推进我们的合作伙伴生态系统,造福我们的保险公司客户及其保单持有人,并实现我们的全球增长愿景。我们很荣幸他们能加入董事会,能够发挥他们的才华。”

Bufkin 是一位在保险和再保险行业拥有丰富经验的高层管理者,其职责涵盖运营和战略、业务和产品开发、核保、理赔、风险管理和企业治理等领域。最近,她担任了 Amwins 的高级顾问,她还是 Amwins Group 多元化与包容性委员会 (Diversity & Inclusion Council) 的创始成员之一。Bufkin 还曾在 Argo Group、Assurant、Hamilton USA、Guy Carpenter、Sedgewick Payne(已被 Guy Carpenter 收购)和 Swiss Re 担任高级领导职务。Bufkin 在 Gamma Iota Sigma (GIS) 董事会任职,倡导保险业作为职业选择的价值,并且曾担任董事会前主席和她任职期间组建的治理委员会的主席。Bufkin 于 2012 年获得了职业保险女性协会 (Association of Professional Insurance Women, APIW) 的年度女性奖,并于 2019 年入选了美国保险业名人堂 (Insurance Business America Hall of Fame)。她的慈善工作涵盖保险业慈善基金会 (Insurance Industry Charitable Foundation, IICF) 的包容性、多元化、公平性和可及性 (Inclusion, Diversity, Equity and Accessibility, IDEA) 委员会。

Fanelli 目前担任 iCIMS 的首席运营官 (COO),负责领导公司的专业服务、屡获殊荣的客户成功团队、技术支持、收入运营、市场推广支持和客户培训团队。因在通过渠道合作伙伴和客户推动创新、增长和收入方面取得的成就,Fanelli 于 2019 年荣获 CRN Channel Chief 奖项,并于 2018 年和 2017 年荣获 CRN Women of the Channel 奖项。她拥有全球企业软件高管领导经验,曾在 Citrix 和 SAP 担任首席运营官一职。她此前曾担任多元化和包容性计划的执行发起人,其中包括 SAP 的退伍军人重返工作计划 (Veterans to Work initiative)。她是 STEM 倡议的积极拥护者,激励当代年轻人将注意力集中在未来的数字职业上。

Bufkin 和 Fanelli 的职位是通过 Vista Equity Partners 运营的外部董事会计划获得的。Vista Equity Partners 是一家专注于企业软件、数据和技术支持业务的全球投资公司,也是 Duck Creek 的主要投资者。该董事会计划于 2017 年启动,利用 Vista 的生态系统和其他资源为其投资组合公司物色、培训和任命合格的董事会候选人。该计划致力于通过各种计划和合作关系,为合格的董事会候选人建立一个多元化渠道,从而推动所有董事会的多元化,并对整个企业界产生影响。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一家定义财产和意外险 (P&C) 和一般保险行业未来的智能解决方案提供商。我们是构建现代保险系统的平台,使保险业能够利用云计算的强大优势,构建灵活、智能和持续改进的保险系统。真实性、目的性和透明度是 Duck Creek 的核心,我们认为保险应该在个人和企业最需要时、在最需要的地方以他们最想要的方式提供。我们的市场领先解决方案可独立获取,也可作为一套 完整解决方案 获取,所有解决方案均可通过 Duck Creek OnDemand 获取。请访问 www.duckcreek.com 了解更多信息。可在以下社媒渠道关注 Duck Creek,获取最新信息 - LinkedIn 和 Twitter 。

媒体联系人

Carley Bunch

carley.bunch@duckcreek.com

Drake Manning

drake.manning@duckcreek.com

本公告附带的图片可通过如下链接查看:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c91b7515-576d-4ff6-9c4b-e66a7b01bd9a