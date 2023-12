Duck Creek Technologies 任命 Barbara Bufkin 和 Diane Fanelli 為董事會成員

波士頓, Dec. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies——一間定義財產和意外險 (P&C) 和一般保險行業未來的智能解決方案供應商,宣布任命 Barbara Bufkin 和 Diane Fanelli 為公司董事會成員。Bufkin 憑藉其在全球(再)保險、分銷、核保和技術領域的廣泛背景加入 Duck Creek 的董事會,並為公司提供建立和促進戰略合作伙伴關係的諮詢。Fanelli 是一位以客戶為中心的全球營運領導者,因其在指導全球企業軟件團隊和公司發展方面的專長而聞名。



Duck Creek Technologies 行政總裁 Mike Jackowski 表示:「Barbara 和 Diane 都是各自領域中經驗豐富且備受認可的專家,他們將為指導 Duck Creek 的長期使命和業務戰略增添巨大價值。」「Barbara 和 Diane 的專業領域高度互補,非常適合增強我們的客戶成功計劃,推進我們的合作伙伴生態系統,造福我們的保險公司客戶及其保單持有人,並實現我們的全球增長願景。我們很榮幸他們能加入董事會,能夠發揮他們的才華。」

Bufkin 是一位在保險和再保險行業擁有豐富經驗的高層管理者,其職責涵蓋營運和戰略、業務和產品開發、核保、理賠、風險管理和企業管治等領域。最近,她擔任了 Amwins 的高級顧問,她還是 Amwins Group 多元化與包容性委員會 (Diversity & Inclusion Council) 的創始成員之一。Bufkin 還曾在 Argo Group、Assurant、Hamilton USA、Guy Carpenter、Sedgewick Payne(已被 Guy Carpenter 收購)和 Swiss Re 擔任高級領導職務。Bufkin 在 Gamma Iota Sigma (GIS) 董事會任職,倡導保險業作為職業選擇的價值,並且曾擔任董事會前主席和她任職期間組建的管治委員會的主席。Bufkin 於 2012 年獲得了職業保險女性協會 (Association of Professional Insurance Women, APIW) 的年度女性獎,並於 2019 年入選了美國保險業名人堂 (Insurance Business America Hall of Fame)。她的慈善工作涵蓋保險業慈善基金會 (Insurance Industry Charitable Foundation, IICF) 的包容性、多元化、公平性和可及性 (Inclusion, Diversity, Equity and Accessibility, IDEA) 委員會。

Fanelli 目前擔任 iCIMS 的營運總監 (COO),負責領導公司的專業服務、屢獲殊榮的客戶成功團隊、技術支援、收入營運、市場推廣支援和客戶培訓團隊。因在透過渠道合作伙伴和客戶推動創新、增長和收入方面取得的成就,Fanelli 於 2019 年榮獲 CRN Channel Chief 獎項,並於 2018 年和 2017 年榮獲 CRN Women of the Channel 獎項。她擁有全球企業軟件高管領導經驗,曾在 Citrix 和 SAP 擔任營運總監一職。她此前曾擔任多元化和包容性計劃的執行發起人,其中包括 SAP 的退伍軍人重返工作計劃 (Veterans to Work initiative)。她是 STEM 倡議的積極擁護者,激勵當代年輕人將注意力集中在未來的數字職業上。

Bufkin 和 Fanelli 的職位是透過 Vista Equity Partners 營運的外部董事會計劃獲得的。Vista Equity Partners 是一家專注於企業軟件、數據和技術支援業務的全球投資公司,也是 Duck Creek 的主要投資者。該董事會計劃於 2017 年啟動,利用 Vista 的生態系統和其他資源為其投資組合公司物色、培訓和任命合格的董事會候選人。該計劃致力於透過各種計劃和合作關係,為合格的董事會候選人建立一個多元化渠道,從而推動所有董事會的多元化,並對整個企業界產生影響。

