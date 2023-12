Tütarettevõtja võõrandamise tehingu lõpuleviimine

Nordecon AS-i ja OÜ NOBE vahel 28.11.2023 sõlmitud osa müügilepingus, millega Nordecon AS müüs täies ulatuses oma 52%-lise enamusosaluse OÜ-s Nordecon Betoon, sätestatud tehingu lõpuleviimise eeltingimused on poolte poolt täidetud ja sellega on osa müügitehing lõpule viidud.

Täiendav ülalmainitud müügitehingut puudutav teave on avaldatud 08.11.2023 .

Nordeconi kontsern ( www.nordecon.com ) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Soomes, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2022. aasta konsolideeritud müügitulu oli 323 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 570 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.