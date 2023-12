Noor Riyadh 2030 : Le plus grand festival annuel d’art lumineux au monde, de retour dans la capitale Saoudienne, avec plus de 100 artistes locaux et internationaux

Bruno Ribeiro, All Is Well, 2023. Image courtesy the artist and Mario Guerra. Photo © Noor Riyadh 2023, a Riyadh Art Program

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7926dfe1-7548-4245-9911-c2ff1852a4dc/fr

Le festival Noor Riyadh se déroule du 30 novembre au 16 décembre 2023, réparti sur cinq pôles différents à travers la capitale.

L'exposition 'Refracted Identities, Shared Futures' (‘Identités Réfractées, Avenirs Partagés’) se déroule simultanément dans le quartier de JAX du 30 novembre 2023 au 2 mars 2024.

Noor Riyadh présente plus de 120 œuvres d'art innovantes réalisées par plus de 100 artistes de 35 pays, y compris Ahaad Alamoudi, Bruno Ribeiro, Chris Levine, Diana Thater, Iván Argote, Janet Echelman, Muhannad Shono, Philippe Parreno, Random International, SUPERFLEX, Ugo Schiavi et Zahrah Al Ghamdi.

RIYAD, Arabie saoudite, 11 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le festival d'art lumineux Noor Riyadh retourne à Riyad, en Arabie Saoudite, pour sa troisième édition du 30 novembre au 16 décembre 2023. Avec plus de 120 œuvres d'art, installations et projections, le festival vise à transformer Riyad en une 'galerie sans murs'. Orchestré par les commissaires Jérôme Sans, Pedro Alonzo, Fahad Bin Naif et Alaa Tarabzouni, le thème ‘The Bright Side Of The Desert Moon’ ('Le Côté Lumineux de la Lune du Désert') explore la lumière comme force unificatrice.

L'événement s'étend sur cinq zones principales de la ville, du King Abdullah Financial District (KAFD) au JAX District, Salam Parc, Wadi Hanifa et Wadi Namar. Les œuvres d'artistes de 35 pays invitent les visiteurs à ralentir, à transcender le temps et l'espace et à se réintégrer.

Le festival met en avant des œuvres spécifiques au site réalisées par 35 artistes saoudiens établis et émergents. Une pléthore d'artistes originaires d'Arabie Saoudite et du monde entier se réunissent dans la capitale après leur participation très acclamée aux éditions précédentes de Noor Riyadh, y compris Bruno Ribeiro, Christopher Bauder, Chris Levine, DRIFT et Muhannad Shono.

Parallèlement, l'exposition 'Refracted Identities, Shared Futures', organisée par Neville Wakefield et Maya Al Athel, propose une exploration plus intime des concepts du festival.

Noor Riyadh 2023 propose un programme de plus de 100 ateliers, 40 conférences, activités familiales et plus de 1000 visites guidées. L'événement implique 450 écoles et 60 ambassadeurs universitaires, tout en intégrant 43 apprentis dans les équipes du festival. Les détails de billetterie et le programme complet sont disponibles sur le site : http://noorriyadh.sa

Pour plus d'informations concernant Riyadh Art et Noor Riyadh, veuillez contacter le Centre Média de Riyadh Art info@riyadhart.sa et Andrew Johnson Andrew.Johnson@hkstrategies.com