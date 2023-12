Le CN reconnaît son rôle dans l’histoire coloniale alors qu’il poursuit son parcours sur la voie de la réconciliation

L’entreprise remercie les membres du Conseil consultatif autochtone pour leur importante contribution et accepte leur démission



MONTRÉAL, 11 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE: CNI) a accepté aujourd’hui la démission des membres du Conseil consultatif autochtone (CCA), un groupe indépendant qui a conseillé le CN dans sa démarche continue vers la réconciliation. La réconciliation consiste à établir et à maintenir des relations mutuelles respectueuses, qui reposent sur une connaissance du passé.

Le CN a publié aujourd’hui une reconnaissance du rôle historique qu’ont joué les chemins de fer en tant qu’instruments des politiques coloniales, ainsi que les effets intergénérationnels au niveau économique, culturel, social de ces politiques sur les communautés autochtones. Le CN est reconnaissant de son privilège d’exercer ses activités à l’intérieur ou à proximité de plus de 220 terres de réserves de près de 130 Premières Nations et territoire Métis.

Le CN a été parmi les premières entreprises d’importance au Canada à créer un conseil consultatif autochtone, pour refléter son engagement à l’égard de la réconciliation. Créé en 2021, le CCA est composé de représentants des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada.

« Le CN est foncièrement engagé envers la réconciliation. Ce parcours commence par une meilleure compréhension de l’histoire de même qu’avec des engagements réfléchis et une solide gouvernance en vue de mesurer nos résultats par rapport à ces engagements », déclare Olivier Chouc, premier vice-président du CN, responsable des Relations avec les Autochtones.

« Au nom du Conseil d’administration du CN et de nos collègues, nous souhaitons remercier tous les membres du CCA pour leur contribution significative alors que nous déterminons la voie à suivre pour notre entreprise », poursuit M. Chouc. « Les changements fondamentaux nécessitent un engagement et des compétences, et les expériences et le vécu des autochtones offrent une perspective essentielle et de grande valeur dans la réalisation de ces changements. Nous sommes reconnaissants de l’apport du CCA ».

Afin de poursuivre le travail et faire avancer les recommandations du CCA, le CN a constitué une équipe composée de neuf membres du personnel cadre, y compris des représentants autochtones et régionaux. Cette équipe veille surtout à établir et à renouveler des relations respectueuses avec les communautés autochtones au Canada et à travailler à l’élaboration du plan d’action pour la réconciliation, en collaboration avec la direction du CN.

Dans l’ébauche de son plan d’action, le CN jette les bases de son parcours vers la réconciliation, qui reposent sur cinq piliers : i) la sensibilisation à la culture et l’engagement des employés; ii) le personnel et l’emploi; iii) l’engagement et les relations communautaires; iv) la réconciliation économique, et v) la protection de l’environnement et la sécurité.

Le CN a l’intention de publier son plan d’action pour la réconciliation en 2024, qui comprendra des initiatives précises et mesurables, et compte faire régulièrement le point sur les résultats obtenus par rapport à ses engagements.

