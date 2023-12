2023年11月のハット8 (Hut 8) 運営アップデート

ハット8コーポレーション (Hut 8 Corp.) の初回アップデートは、運営の幅広さと深さを反映



ハット8は上場企業で最大のビットコイン自主マイニング量を保持している (9,129 BTC)

マイアミ発, Dec. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ハット8コーポレーション(NASDAQ | TSX: HUT)、(「ハット8」または「当社」) は、北米最大級の革新的デジタル資産マイニングのパイオニアであり、高性能コンピューティングインフラストラクチャプロバイダーの1つであり、全株式対等合併により合併し、当社を設立したハット8マイニング・コーポレーション (Hut 8 Mining Corp.) とUSビットコイン・コーポレーション (US Bitcoin Corp )(「USBTC」) のdbaであるUSデータマイニング・グループ・インク (U.S. Data Mining Group, Inc.) による企業結合の完了後、より詳細なレポート指標を含む最初の運用最新情報を共有できることを誇りに思っている。

ハット8のデジタル資産マイニングの地理的拡大には、以下の施設が含まれる。

Owner Energy Capacity Self-Mining Managed Services Hosting Alpha Niagara Falls, NY Hut 8 50 MW Yes Yes Charlie Kearney, NB Managed1 100 MW Yes Yes Delta Granbury, TX Managed1 300 MW Yes Yes Echo King Mountain, TX Joint Venture2 280 MW Yes Yes Yes Foxtrot Medicine Hat, AB Hut 8 67 MW Yes Golf Drumheller, AB Hut 8 42 MW Yes

注 :

(1)ハット8のマネージドサービスの子会社は、数十億ドルのAUMの持続可能なインフラ投資会社が所有するチャーリー施設とデルタ施設では、会計、削減、顧客対応など、施設運営のあらゆる側面を主導している。また、マネージドサービス子会社はエコー施設の運営全般を主導している。

(2) 当社はエコー施設の50%の会員権を持っている。残りの50%はフォーチュン200の再生可能エネルギー生産会社が保有している。

「11月末の合併完了後、当社の最初の事業報告書は、北米全域における電力と事業ポートフォリオの多様化を示すだけでなく、企業結合が生み出した重要な規模を数値化したものです。」とハット8のCEOであるジェイミー・レバートン (Jaime Leverton) は語った。「強化された新しいチームとして前進するにあたり、当社は、特にカナダにおけるセルフマイニング運営の効率化を優先する一方、新年に向けてハット 8をより有利に位置づけると思われる短期的な成長イニシアティブを追求しています。」

November 2023 October 2023 October 2023 Hut 8 Corp. Hut 8 Mining Corp. USBTC Total energy capacity under management 839 MW1 109 MW 730 MW1 Total deployed miners under management 207,3992 28,750 181,3292 Total hashrate under management 21.6 EH/s3 2.6 EH/s 18.6 EH/s3 Self-Mining4 Deployed miners5 75,078 28,750 46,225 Deployed hashrate6 7.3 EH/s 2.6 EH/s 4.7 EH/s Bitcoin produced 390 BTC 112 BTC 280 BTC Bitcoin on balance sheet7 9,129 BTC 9,113 BTC 28 BTC Managed Services8 Energy capacity under management 680 MW N / A 680 MW Deployed miners under management 166,775 N / A 169,451 Hashrate under management 17.9 EH/s N / A 17.6 EH/s Hosting Deployed miners under management 76,737 N / A 76,741 Hashrate under management 8.6 EH/s N / A 8.0 EH/s

注 :

(1) セルフマイニング、マネージドサービス、およびホスティングのすべてのインフラを含み、エコー施設のエネルギー容量の100%を含む。

(2) セルフマイニング、マネージドサービス、ホスティングのインフラのラックに収納され、電力とネットワークを備えたすべてのマイナーを含み、エコー施設のすべてのマイナーを含む。

(3) セルフマイニング、マネージドサービス、およびホスティングのすべてのハッシュレート含み、エコー施設のハッシュレートの100%を含む。

(4) ハット8コーポレーションおよびUSBTCのセルフマイニング運営は、エコー施設におけるすべての運営を含む。

(5) 配備マイナーは、物理的にラックに収納され、電源およびネットワーキングを備えたマイナーとして定義される。

(6) すべての配備マイナーの目標ハッシュレートを示す。

(7) 月末時点。

(8) この表に反映されているマネージドサービスの数値には、ハット8のマネージドサービス運営が施設運営における追加サービスレイヤーとなっている施設 (チャーリー、デルタ、エコー) からのセルフマイニングとホスティングのメトリクスが含まれる。その結果、セルフマイニング、マネージドサービス、ホスティングの数値の合計は、表にも反映されている「管理下にある総エネルギー容量」、「管理下にある総配備マイナー」、「管理下にある総ハッシュレート」の数値とは合算されない。

ハイライト:

11月30日、ハット8マイニング・コーポレーションおよびUSBTCは先に発表した企業結合の完了を発表し、両者は対等株式合併 (以下「本取引」) によりハット8コーポレーションを設立し、12月4日にNASDAQとトロント証券取引所でティッカーシンボル「HUT」で取引を開始した。

運営チームは11月下旬、メディシンハットにあるハット8のフォックストロット施設とドラムヘラーにあるゴルフ施設で、当社の専用ソフトウェアの試験運用を開始し、当社のフリートとインフラの健全性と効率性に関するより詳細なレポートを提供した。

11月中旬、ハット8は、新規および既存のHPCクライアントにハット8 GPUへの直接アクセスを提供し、直感的なウェブインターフェースを介してわずか数分でワークロードをプロビジョニングするためのシームレスなコントロールを提供する高性能コンピューティングクラウドポータルをローンチした。



ハット8について

革新、想像力、情熱を通じて、ハット8コーポレーションの経験豊富な経営陣は、ビットコインマイニングとホスティング、画期的なマネージドサービス、エネルギー鞘取引、従来のデータセンターの運営、AIや機械学習などの新技術の活用を介して、インフラとエネルギーの交差点で価値を創造することに強気である。フロリダ州マイアミに本社を置くハット8コーポレーションのインフラポートフォリオには、ブリティッシュ・コロンビア州とオンタリオ州にまたがるクラウド、コロケーション、AI、機械学習、VFXレンダリング・コンピューティング・ソリューションを提供する5つの高性能コンピューティング・データセンターと、アルバータ州、ニューヨーク州、ネブラスカ州、テキサス州に位置する2つのビットコインマイニング、ホスティング、マネージドサービス施設の計11施設が含まれる。独自のトレジャリー戦略で長い間知られてきたHut 8 Corp.は、世界的に見ても上場企業の中で自己マイニングビットコインの保有量が最も多い企業の一つである。詳細についてはwww.hut8.comにアクセスし、X (旧ツイッター) で@Hut8Miningをフォローされたい。

将来の見通しに関する情報についての注意事項

本プレスリリースには、カナダ証券法および米国証券法の定義における「将来の見通しに関する情報」および「将来の見通しに関する記述」 (以下、総称して「将来の見通しに関する情報」) が含まれる。本プレスリリースに含まれる過去の事実に関する記述を除く、将来の事業戦略、競争力、目標、事業の拡大や成長、運営、計画、その他の事項を含む、ハット8およ新ハットが将来発生すると予想または予測する活動、出来事、または開発に関する情報は、すべて将来の見通しに関する情報である。将来の見通しは、多くの場合、「可能性がある」、「だろう」、「あり得る」、「はずである」、「予定である」、「つもりである」、「計画する」、「予想する」、「できる」、「考える」、「推定する」、「予想する」、「予測する」、「できる」、「かもしれない」、「見込みがある」、「予測する」、「~するように設計されている」、「可能性が高い」または同様の表現で示される。具体的に、本プレスリリースに含まれるこのような将来の見通しに関する情報には、本取引の当事者に期待される補完的な強み、当社の北米全域における事業の多様化、他の短期的な成長機会を追求する一方で自己採掘事業の改善を優先する当社の計画、経済的な採掘事業、高性能コンピューティング、広範なホスティング事業、およびマネージドサービス運営における将来の成長に関する記述が含まれる。

将来の見通しに関する情報を含む記述は過去の事実ではなく、その記述がなされた時点における特定の重要な要因および仮定に基づく、将来の出来事に関する経営陣の期待、見積もり、予測を表している。本プレスリリースの日付現在、ハット8は合理的であると判断しているが、このような記述は、既知および未知のリスク、不確実性、仮定およびその他の要因の影響を受け、実際の結果、活動レベル、業績または成果は、以下を含むがこれらに限定されない将来の見通し情報によって明示または黙示されるものとは大きく異なる可能性がある。関係会社の事業統合(主要従業員の確保を含む)の困難の結果も含め、本取引により期待される利益を実現する能力、または当社の事業計画を実行する能力、シナジーおよびコスト削減を実現する能力およびその程度、本取引がマイニング活動に及ぼす潜在的影響、規制機関、従業員、供給業者、顧客、競合他社、その他の主要な利害関係者との関係を含む、本取引の完了の発表による潜在的影響、セキュリティとサイバーセキュリティの脅威とハッキング、悪意のある攻撃者やボットネットによるビットコインネットワーク上の処理能力の掌握、ビットコインネットワークのさらなる発展と受容、ビットコインのマイニングの難易度の変化、秘密鍵の紛失または破壊、ブロックチェーンに取引を記録するための手数料の増加、インターネットおよび電力の途絶、地政学的な出来事、暗号プロトコルやアルゴリズムプロトコルの開発における不確実性、デジタル資産の受容や普及に関する不確実性、技術革新の予見の失敗、気候変動、為替リスク、融資リスクおよび潜在的損失の回復、訴訟リスク、事業統合リスク、市場需要の変化、ネットワークおよびインフラの変化、システムの中断、リース契約の変更、電力購入契約の意図した利益の達成不可、マイニング施設へのエネルギー供給中断または供給停止の可能性、事業計画、予測、その他の期待の不履行、デジタルアセットマイニングおよびデータセンター事業に関連する新たな機会やその他のリスクの特定および実現不可。ハット8に影響を与える可能性のある要因の完全なリストは、新ハットのEDGARプロフィール (www.sec.gov)より入手可能な2023年11月7日付のハット8のForm S-4による登録届出書の「リスク要因」セクションに加え、ハット8 SEDAR+プロフィール (www.sedarplus.ca) およびハット8マイニング・コーポレーションのEDGARプロフィール (www.sec.gov) で入手可能な2023年3月9日付のハット8マイニング・コーポレーションの年次情報フォームの「リスク要因」セクション、およびハット8マイニング・コーポレーションのその他の継続開示書類を参照されたい。

ハット8コーポレーション・インベスターリレーションズ

スー・エニス (Sue Ennis)

sue@hut8.io

ハット8コーポレーション・メディアリレーションズ

エリン・ダーマー (Erin Dermer)

erin.dermer@hut8.io