Shentuchain Lance Openbounty: Une Plateforme De Prime Web3 Ouverte

New York, 12 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ShentuChain est fier d'annoncer le lancement d'OpenBounty, une plateforme innovante conçue pour révolutionner les programmes de prime de bugs et renforcer la sécurité au sein de l'écosystème Web3.



OpenBounty émerge en réponse aux risques et aux vulnérabilités inhérents prévalant dans l'industrie Web3. Avec la croissance rapide et l'évolution des technologies de la blockchain, la nécessité d'une infrastructure de sécurité efficace n'a jamais été aussi cruciale. OpenBounty répond à ce besoin en fournissant une plateforme décentralisée qui connecte les protocoles Web3 à des hackers éthiques qualifiés, assurant la sécurité des projets tout en récompensant les efforts de piratage éthique.

OpenBounty établit une nouvelle norme dans l'industrie Web3 avec son engagement inégalé envers la transparence et l'efficacité. Sous-tendant tout cela, l'utilisation de ShentuChain par OpenBounty garantit des enregistrements permanents et inviolables des vulnérabilités des projets et des rapports de bugs. La publication de toutes les découvertes et des détails des programmes de primes sur la chaîne offre une transparence inégalée. Cette approche, combinée à l'introduction imminente de paiements sur chaîne pour les récompenses des primes, rationalise le processus de récompense, assurant une indemnisation opportune, efficace et vérifiable pour les experts en sécurité.

Au cœur de l'approche d'OpenBounty se trouve le développement d'une Organisation Autonome Décentralisée (DAO) pour les hackers éthiques, s'attaquant directement aux défis auxquels ils sont confrontés sur le marché des primes de bugs. Les tableaux de bord personnalisés d'OpenBounty pour les clients Web3 et les hackers éthiques simplifient la gestion des primes et la collaboration, tandis que l'engagement de ShentuChain à établir des normes industrielles et à favoriser un écosystème diversifié amplifie l'impact de la plateforme, stimulant à la fois les effets économiques et réseau dans l'espace Web3.

Avec OpenBounty, ShentuChain renforce sa position en tant que leader en matière de sécurité blockchain, marquant la dernière évolution de son engagement à protéger l'avenir de Web3.

À propos de ShentuChain

ShentuChain, fondée en 2019, a initialement commencé en tant que division de CertiK, une entreprise de sécurité de premier plan dans l'industrie Web3. En 2020, CertiK a pris la décision stratégique de scinder ShentuChain en tant qu'entité indépendante. Depuis cette séparation, ShentuChain continue de fonctionner de manière autonome.

ShentuChain s'engage à faire progresser la sécurité et la confiance dans les technologies décentralisées. Axée sur l'innovation et la collaboration, ShentuChain cherche à doter les développeurs, les entreprises et les utilisateurs d'outils et de plates-formes qui établissent de nouvelles normes en matière de sécurité et d'efficacité. En envisageant un avenir décentralisé plus sûr, ShentuChain se consacre à pionnier des solutions qui renforcent la confiance et améliorent l'innovation dans l'espace Web3.