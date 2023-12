LHV Groupi tulemused novembris 2023

Novembris iseloomustasid LHV Groupi tulemusi aktiivne laenutegevus ja tähtajaliste hoiuste kasv.

AS-i LHV Group konsolideeritud hoiused kasvasid novembris 183 tuhande euro võrra. Tähtajalised hoiused suurenesid oktoobriga võrreldes 13% ehk 208 miljoni euro võrra (sellest 83 miljonit eurot hoiuseplatvormide kaudu kaasatud kasv), samal ajal kui nõudmiseni hoiused vähenesid 208 miljoni euro võrra. Grupi konsolideeritud laenuportfell kasvas novembris 113 miljoni euro võrra. Jaelaenud suurenesid 16 miljonit eurot ja laenud ettevõtetele 97 miljonit eurot. LHV juhitud fondide maht kasvas kuuga 36 miljoni euro võrra. Kuu jooksul töödeldi 4,9 miljonit finantsvahendajatest klientidega seotud makset.

AS-i LHV Group konsolideeritud puhaskasum oli novembris 13,3 miljonit eurot. AS LHV Pank teenis novembris 12,2 miljonit eurot puhaskasumit, AS-i LHV Varahaldus puhaskasum oli 211 tuhat eurot, AS-il LHV Kindlustus 84 tuhat eurot ja LHV Bank Limitedil 1,2 miljonit eurot. Grupi omakapitali tootlus oli novembris 30%.

LHV Panga klientide arv kasvas novembris 3400 võrra ning silma paistis nii era- kui äriklientide kasvanud laenuaktiivsus. Järjest populaarsem on tähtajaline hoiustamine ja seda eriti pikemateks perioodideks, et kõrgetest intressimääradest maksimaalselt osa saada. Laenuportfellide kvaliteet on endiselt hea, kuid ettevaatavalt on üksikutele klientidele tehtud allahindlusi.

Varahalduse tulemusi mõjutasid tõusule pöördunud turud, mille tulemusena olid kõik LHV pensionifondid novembris positiivse tootlusega. Suurimat tootlust näitasid kõrgema riskiga fondid Indeks ja Roheline, kerges plussis olid ka suurimad fondid L ja XL.

Positiivses trendis jätkus ka LHV Kindlustuse äritegevus. Kasvas nii klientide kui ka kehtivate kindlustuslepingute arv. Sügisilmadele kohaselt oli keskmisest rohkem kahjujuhtumeid, kokku 6900 uut kahjujuhtumit. Sõlmiti 14 400 uut kindlustuslepingut mahuga 2,5 miljonit eurot. Sellega kasvas kehtivate poliiside arv ligi 229 tuhandeni. Neto teenitud preemiad püsisid stabiilsel tasemel.

LHV Bank jätkas novembris jaeklientide hoiuste ja ettevõtete laenumahtude kasvatamist. Finantsvahendajate hoiused kasvasid 8 miljoni euro võrra ja jaeklientide hoiused Raisin platvormilt 36 miljoni euro võrra. Lisaks liitus LHV Bank hiljuti Flagstone’i hoiuseplatvormiga ning sai MasterCard’i ja Visa täisliikmelisuse. Aasta viimasel kuul ootab ees maksete vastuvõtmise teenuse käivitumine.

Grupi finantsplaan püsib plaanipärane, kuid eeldatavalt ootavad detsembris ees suuremad kulud. Kuu tulemustes oli intressitulude kõrval tavapärasest suurem osakaal teenustasutuludel. Muud tulud ja kulud olid novembris finantsplaaniga kooskõlas.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. LHV ettevõtetes töötab üle 1060 inimese. LHV pangateenuseid kasutab oktoobri lõpu seisuga 415 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 125 000 aktiivset klienti ja LHV kindlustusega on kaitstud 164 000 klienti. LHV Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.​





