Nokia Oyj

Sisäpiiritieto

12.12.2023 klo 8.00

Sisäpiiritieto: Nokia kertoo strategiansa edistymisestä, päivittää vuoden 2026 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin tavoitetta ja esittää alustavat oletukset vuoden 2024 näkymille

Nokian liiketoimintaryhmät voivat jatkossa aiempaa itsenäisemmin edistää kasvustrategioitaan, uudistaa tuote- ja palveluvalikoimaansa, tehdä investointeja sekä solmia strategisia kumppanuuksia.

Yhtiö lisää raportoinnin läpinäkyvyyttä ja alkaa raportoida kassavirtaan sekä alueelliseen liikevaihtoon liittyvät tunnusluvut liiketoimintaryhmätasolla vuoden 2024 alusta lähtien.

Nokia päivittää vertailukelpoisen liikevoittoprosenttitavoitteensa: uusi tavoite on vähintään 13 % vuoteen 2026 mennessä. (Aiempi tavoite oli vähintään 14 %.) Nokia uskoo mahdollisuuksiin parantaa kannattavuutta edelleen vuoden 2026 jälkeen.

Nokia esittää alustavat oletukset vuoden 2024 näkymille liiketoimintaryhmittäin. Konsernitason ohjeistus annetaan vuoden 2023 viimeisen neljänneksen taloudellisen katsauksen yhteydessä 25.1.2024.

Yhtiö antaa lisätietoja Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän strategiasta, jonka tavoitteena on parempi arvonluonti pidemmällä aikavälillä.



Espoo – Nokia järjestää tänään sijoittaja- ja analyytikkotilaisuuden, jossa se kertoo strategiansa toimeenpanon edistymisestä, esittää alustavat oletukset vuoden 2024 näkymille ja päivittää vertailukelpoisen liikevoittoprosentin tavoitteensa vuodelle 2026. Lisäksi Nokia kertoo tarkemmin suunnitelmistaan tehdä neljästä liiketoimintaryhmästään aikaisempaa itsenäisempiä. Matkapuhelinverkot- sekä Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmien johtajat kertovat liiketoimintaryhmiensä strategioista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Strategiapäivitys – Nokia lisää liiketoimintaryhmiensä itsenäisyyttä vauhdittaakseen arvonluontia

Nokia yksinkertaisti toimintamalliaan merkittävästi vuonna 2021, kun matriisiorganisaation tilalle luotiin neljä tulosvastuullista liiketoimintaryhmää, jotka vastaavat aiempaa paremmin asiakkaiden ostokäyttäytymistä. Siitä lähtien liiketoimintaryhmät ovat lisänneet tutkimus- ja kehitysinvestointejaan ja vahvistaneet huomattavasti teknologiajohtajuuttaan.

Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmä on laajentanut teknologiajohtajuuttaan ja sen liikevaihto kasvaa markkinoita nopeammin.

Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmä on parantanut tuotteidensa kilpailukykyä, ottanut johtavan aseman 5G:ssä ja kasvattanut markkinaosuuttaan.

Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmän liikevaihto on kasvanut markkinoita nopeammin viidellä strategisella kasvualueellaan, mukaan lukien yritysasiakkaiden langattomissa verkoissa, samalla kun se on uudistanut tuote- ja palveluvalikoimaansa.

Teknologia-liiketoimintaryhmä on laajentanut liiketoimintaansa uusille alueille, kuten autoteollisuuteen, multimediaan sekä kuluttajaelektroniikkaan. Se on myös solminut uudet, pitkäaikaiset patenttilisenssisopimukset Applen ja Samsungin kanssa.

Nokia kertoi vuoden 2023 kolmannen neljänneksen katsauksen yhteydessä tekevänsä liiketoimintaryhmistään operatiivisesti aiempaa itsenäisempiä integroimalla myynnin ja sitä tukevat toiminnot osaksi kutakin liiketoimintaryhmää. Jatkossa liiketoimintaryhmillä on lisäksi suurempi strateginen itsenäisyys tehdä kasvua tukevia investointeja, uudistaa tuote- ja palveluvalikoimiansa sekä solmia strategisia kumppanuuksia.

Kevennetyt konsernitoiminnot keskittyvät jatkossa konsernitason strategisiin suuntaviivoihin ja yhteisiin tehtäviin, kuten tulosohjaukseen, liiketoimintaportfolioon sekä määräystenmukaisuuteen. Yhtiö jatkaa panostustaan pitkän aikavälin tutkimukseen Nokia Bell Labsin avulla. Tästä kertoo myös päätös perustaa startup-studio, joka yhdessä uusien pääomasijoittajakumppanuuksien kanssa auttaa kaupallistamaan Nokia Bell Labsin teknologioita Nokian ydintoimintojen ulkopuolella.

Liiketoimintaryhmien itsenäisyyden lisääntyessä entisestään Nokia alkaa myös raportoida kassavirtaan sekä alueelliseen liikevaihtoon liittyvät tunnusluvut liiketoimintaryhmätasolla vuodesta 2024 alkaen. Tämä lisää läpinäkyvyyttä ja auttaa sijoittajia arvioimaan kunkin liiketoimintaryhmän taloudellista tulosta aiempaa paremmin.

Matkapuhelinverkkojen johtaja Tommi Uitto kertoo tänään, kuinka liiketoimintaryhmä on päivittämässä strategiaansa. Liiketoimintaryhmä on alkanut järjestellä toimintojaan uudelleen kannattavuuden ja joustavuuden lisäämiseksi. Se aikoo myös jatkossa investoida teknologiajohtajuuteen ja turvata tarvittavat resurssit tutkimukseen ja kehitykseen. Näiden vuoteen 2026 mennessä toteutettavien toimenpiteiden ansiosta liiketoimintaryhmän on mahdollista yltää kaksinumeroiseen liikevoittoprosenttiin noin 10 miljardin euron liikevaihdolla, mihin tällä hetkellä vaadittaisiin noin 11,5 miljardia euroa. Operaattoriasiakkaiden lisäksi liiketoimintaryhmä laajentaa liiketoimintaansa kasvaville alueille, kuten yritysasiakkaisiin, Cloud RAN ja O-RAN -ratkaisuihin sekä puolustussektorille.

Pilvi- ja verkkopalveluiden johtaja Raghav Sahgal kertoo liiketoimintaryhmänsä strategiasta, jolla se tähtää edelläkävijäksi tulevaisuuden pilviteknologiaan ja as-a-service -palveluihin pohjautuvissa verkkoratkaisuissa. Raghav esittelee muun muassa liiketoimintaryhmän suunnitelmia laajentaa yritysasiakasliiketoimintaa ja tuoda SaaS- ja Network as Code -ratkaisut liiketoimintamallinsa keskiöön. Esityksessään Raghav kertoo liiketoimintaryhmän viidestä strategisesta kasvualueesta, joihin kuuluvat yksityiset langattomat verkot, tekoäly ja analytiikka, tietoturva, digitaaliset ratkaisut sekä 5G-ydinverkot.

”Tänään kerrotut toimenpiteet vievät meitä jälleen eteenpäin vuonna 2021 aloittamassamme uudistusprosessissa. Kun aloitin Nokian toimitusjohtajana, päätimme siirtyä end-to-end-malliin pohjautuvasta strategiasta toimintamalliin, jossa meillä on neljä tulosvastuullista liiketoimintaryhmää tavoitteenaan tarjota markkinoiden johtavaa teknologiaa. Liiketoimintaryhmämme ovat keskenään hyvin erilaisia: niillä on erilaiset asiakkaat, T&K-vaatimukset, markkinoiden syklit, kassavirtaprofiilit ja kannattavuustavoitteet. Tämän takia kerroimme lokakuussa toimenpiteistä, joiden avulla teemme liiketoimintaryhmistämme aiempaa itsenäisempiä ja ketterämpiä, jolloin ne voivat entistä paremmin tarttua mahdollisuuksiin omilla markkinoillaan. Lisäksi päivitämme Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän strategiaa, jotta se voi paremmin luoda arvoa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Muut liiketoimintaryhmät edistyvät hyvin tavoitteissaan: Verkkoinfrastruktuurin tilauskertymä on kasvussa useissa liiketoiminnoissa, ja Pilvi- ja verkkopalvelut on suoriutunut vahvasti vuonna 2023. Uskomme, että sen hyvä vauhti jatkuu 5G-ydinverkoissa, yritysasiakkaissa ja verkkojen kaupallistamiseen liittyvissä ratkaisuissa. Tavoitteenamme on, että asiakkaamme saavat verkkoinvestoinneistaan enemmän irti, ja me voimme luoda lisäarvoa osakkeenomistajillemme”, sanoo Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Vuoden 2026 vertailukelpoinen liikevoittoprosenttitavoite päivitetty vähintään 13 %:iin

Osana pitkän aikavälin suunnitteluaan Nokia on päättänyt laskea vuoteen 2026 mennessä saavutettavan vertailukelpoisen liikevoittoprosentin tavoitettaan. Uusi tavoite on vähintään 13 %, kun aiempi tavoite oli vähintään 14 %. Yhtiö uskoo edelleen, että vähintään 14 %:n liikevoittoprosenttitavoite on mahdollista saavuttaa, mutta päätyi muuttamaan arviota varomaisemmaksi johtuen Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän tämänhetkisestä markkinatilanteesta. Nokia uskoo, että vuoden 2026 jälkeen kannattavuutta on mahdollista parantaa edelleen ja että vähintään 14 %:n tavoite on saavutettavissa pitkällä aikavälillä. Nokia tähtää siihen, että sekä Verkkoinfrastruktuuri- että Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmä kasvaa markkinoita nopeammin vuoteen 2026 saakka. Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän haasteet jatkuvat vuonna 2024 ja 2025, ennen kuin se yltää jälleen markkinoita nopeampaan kasvuun vuonna 2026. Muut Nokian tavoitteet säilyvät ennallaan.

Liikevaihto Markkinoita nopeampi kasvu Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti ≥ 13 % Vapaa kassavirta 55–85 % vertailukelpoisesta liikevoitosta

Konsernitason vertailukelpoisen liikevoittoprosentin tavoite perustuu seuraaviin liiketoimintaryhmäkohtaisiin oletuksiin vuonna 2026:

Verkkoinfrastruktuuri Liikevoittoprosentti 12–15 % Matkapuhelinverkot Liikevoittoprosentti 6–9 % Pilvi- ja verkkopalvelut Liikevoittoprosentti 7–10 % Teknologia Liikevoitto yli 1,1 miljardia euroa Konsernin yhteiset toiminnot ja muut Noin 300 miljoonaa euroa kulua

Alustavat oletukset vuodelle 2024

Nokia julkaisee konsernitason vuoden 2024 taloudelliset näkymät 25.1.2024 vuoden 2023 viimeisen neljänneksen katsauksen yhteydessä. Vallitsevan markkinatilanteen takia ja auttaakseen sijoittajia ymmärtämään, miten Nokia aikoo selvitä kohtaamistaan haasteista, yhtiö julkaisee seuraavat alustavat, ylätason oletukset eri liiketoimintaryhmistään. Vaikka Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän markkinaympäristö pysyy haastavana, muut liiketoimintaryhmät ovat hyvässä vauhdissa kohti pitkän aikavälin tavoitteitaan.

Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän tilauskertymä on kasvussa useissa liiketoiminnoissa. IP Networks -liiketoiminnassa kysyntä kasvaa webscale-toimijoiden ja yritysasiakkaiden osalta, ja Fixed Networks -liiketoiminnassa kysyntä on palautumassa julkisen rahoituksen vauhdittamana vuoden 2024 toisella puoliskolla. Lisäksi Optical Networks -liiketoiminta on hyvässä vireessä vahvan tuotevalikoiman ansiosta. Nokia olettaa tällä hetkellä, että Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmä palaa kaikkien liiketoimintayksiköittensä vauhdittamana liikevaihdon kasvuun, joka ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta on prosentteina yksinumeroisen vaihteluvälin keskivaiheilla. Liikevoittoprosentin ennakoidaan pysyvän pääosin vakaana.

tilauskertymä on kasvussa useissa liiketoiminnoissa. IP Networks -liiketoiminnassa kysyntä kasvaa webscale-toimijoiden ja yritysasiakkaiden osalta, ja Fixed Networks -liiketoiminnassa kysyntä on palautumassa julkisen rahoituksen vauhdittamana vuoden 2024 toisella puoliskolla. Lisäksi Optical Networks -liiketoiminta on hyvässä vireessä vahvan tuotevalikoiman ansiosta. Nokia olettaa tällä hetkellä, että Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmä palaa kaikkien liiketoimintayksiköittensä vauhdittamana liikevaihdon kasvuun, joka ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta on prosentteina yksinumeroisen vaihteluvälin keskivaiheilla. Liikevoittoprosentin ennakoidaan pysyvän pääosin vakaana. Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmä : Kysyntäympäristö säilyy haastavana, sillä kohdemarkkinat pienentyivät vuonna 2023 ja 5G-verkkojen rakentamisen nopea tahti on tasoittumassa Intiassa vuonna 2024. Tästä syystä ja koska AT&T päätti keskittää radioverkkonsa toiselle toimittajalle, Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän liikevaihdon odotetaan laskevan. Koska liiketoimintaryhmä on ryhtynyt toimenpiteisiin kustannustensa alentamiseksi, Nokia kuitenkin olettaa, että Matkapuhelinverkot yltää matalaan yksinumeroiseen liikevoittoprosenttiin.

: Kysyntäympäristö säilyy haastavana, sillä kohdemarkkinat pienentyivät vuonna 2023 ja 5G-verkkojen rakentamisen nopea tahti on tasoittumassa Intiassa vuonna 2024. Tästä syystä ja koska AT&T päätti keskittää radioverkkonsa toiselle toimittajalle, Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän liikevaihdon odotetaan laskevan. Koska liiketoimintaryhmä on ryhtynyt toimenpiteisiin kustannustensa alentamiseksi, Nokia kuitenkin olettaa, että Matkapuhelinverkot yltää matalaan yksinumeroiseen liikevoittoprosenttiin. Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmä on suoriutunut vahvasti vuonna 2023. Vuonna 2024 se odottaa kohtalaista liikevaihdon kasvua ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta, sillä 5G-ydinverkon käyttöönotot jatkuvat tasaisesti ja yritysasiakasliiketoiminta kasvaa vakaasti. Liiketoimintaryhmän liikevoittoprosentin oletetaan säilyvän pääosin vakaana tai kasvavan hieman.

on suoriutunut vahvasti vuonna 2023. Vuonna 2024 se odottaa kohtalaista liikevaihdon kasvua ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta, sillä 5G-ydinverkon käyttöönotot jatkuvat tasaisesti ja yritysasiakasliiketoiminta kasvaa vakaasti. Liiketoimintaryhmän liikevoittoprosentin oletetaan säilyvän pääosin vakaana tai kasvavan hieman. Teknologia-liiketoimintaryhmä pyrkii edelleen ratkaisemaan käynnissä olevat neuvottelut ja oikeudenkäynnit lisenssien uusimiseksi tiettyjen älypuhelinasiakkaiden kanssa. Jos nämä neuvottelut saadaan päätökseen vuoden 2023 loppuun mennessä, Nokia odottaa Teknologia-liiketoimintaryhmän vuoden 2024 liikevoiton olevan yli 1,0 miljardia euroa. Jos neuvotteluja ei saada päätökseen vuoden 2023 loppuun mennessä, vaan ne ratkaistaan vuonna 2024, Nokia odottaa hyötyvänsä enemmän aikaisempiin kausiin liittyvistä maksuista.

pyrkii edelleen ratkaisemaan käynnissä olevat neuvottelut ja oikeudenkäynnit lisenssien uusimiseksi tiettyjen älypuhelinasiakkaiden kanssa. Jos nämä neuvottelut saadaan päätökseen vuoden 2023 loppuun mennessä, Nokia odottaa Teknologia-liiketoimintaryhmän vuoden 2024 liikevoiton olevan yli 1,0 miljardia euroa. Jos neuvotteluja ei saada päätökseen vuoden 2023 loppuun mennessä, vaan ne ratkaistaan vuonna 2024, Nokia odottaa hyötyvänsä enemmän aikaisempiin kausiin liittyvistä maksuista. Konsernin yhteiset toiminnot ja muut: Nokia ennakoi, että konsernin yhteisten toimintojen kulut ovat noin 350 miljoonaa euroa.



Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

Tilaisuutta on mahdollista seurata webcast-lähetyksenä Nokian sijoittajasuhteet-verkkosivujen kautta (https://www.nokia.com/about-us/investors/investor-relations-events/). Tilaisuus alkaa klo 14.00.

Nokia

Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme matkapuhelin-, kiinteissä ja pilvipalveluverkoissa. Luomme arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla.

Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.



Lisätietoja:

Nokia

Viestintä

Puh. +358 10 448 4900

Sähköposti: press.services@nokia.com

Kaisa Antikainen, viestintäpäällikkö

Nokia

Sijoittajasuhteet

Puh. +358 40 803 4080

Sähköposti: investor.relations@nokia.com





Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden kehityksestä. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat, hyödyt tai näkymät, jotka liittyvät strategioihimme, tuotejulkistuksiin, kasvun hallintaan, lisensseihin, vastuullisuus- ja muihin ESG-tavoitteisiin, liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin sekä päätöksiin markkina-alueilta vetäytymiseksi; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien mahdollisten maailmanlaajuisten pandemioiden ja yleisen tai alueellisen makrotaloustilanteen vaikutukset, vaikutusten ajankohta ja kesto liiketoimintaamme, toimitusketjuumme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja tuleviin osinkoihin ja muuhun voitonjakoon; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto, tuotot, katteet, kassavirta, saamisten ajoittuminen, liiketoiminnan kulut, varaukset, arvon alentumiset, verot, valuuttakurssit, suojaukset, investointivarat, inflaatio, tuotekustannusten alentuminen, kilpailukyky, tulojen syntyminen tietyllä alueella sekä lisenssitulot ja -maksut; D) toimeenpanokyky, odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin organisaatiorakenteessa tai toimintamallissa; E) oikeudenkäyntien/uusimisneuvottelujen vaikutus liikevaihtoon ja F) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät ”jatkua”, ”uskoa”, ”sitoutua”, ”arvioida”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”vaikuttaa”, ”aikoa” tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, ja jotka voivat johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on tällä hetkellä saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja ovat riippuvaisia olosuhteista tulevaisuudessa. Tekijät, mukaan lukien riskit ja epävarmuudet, jotka voisivat aiheuttaa näitä eroavaisuuksia sisältävät ne riskit ja epävarmuudet, joista on kerrottu 2.3.2023 julkaistun vuoden 2022 20-F-vuosikertomuksen Operating and financial review and prospects–Risk factors -kohdassa.