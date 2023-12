IBA poursuit son rôle de moteur des avancées dans le domaine des théranostiques et permet la production d’Astate-211 sur le marché

Mise en place du Cyclone® 30 XP en Pologne, avec deux autres sites déjà opérationnels en Allemagne et en France





Louvain-la-Neuve, Belgique, le 12 décembre 2023 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial des technologies d’accélération de particules et des solutions de production de radiopharmaceutiques, annonce le début de l'installation d'un Cyclone® 30 XP en Pologne. Trois sites sont désormais équipés pour la production d’astate-211 (At-211) à des fins d’applications oncologique, confirmant le leadership et l'innovation d'IBA dans le domaine des radiothéranostiques.

Le rigging de la machine, ce 11 décembre, sur le site de POLATOM, survient après la mise en service, plus tôt cette année, d’une première machine Cyclone® 30 XP à Jülich, en Allemagne. À ces deux machines s’ajoute un cyclotron IBA Cyclone® 70 XP, installé en France en 2008, qui a déjà permis de mener de nombreux programmes de recherche.

IBA et les trois sites, ARRONAX (France), Forschungszentrum Jülich (Allemagne) et POLATOM (Pologne), participent à l'Action COST 19114 : un réseau européen dédié à la thérapie alpha ciblée avec l’At-211. Cet effort collaboratif témoigne d'un engagement pour faire avancer la recherche sur la thérapie alpha ciblée.

Malgré sa rareté, l'At-211, un émetteur alpha, est utilisé dans la recherche clinique pour les thérapies alpha ciblées dans le domaine oncologique notamment pour le traitement du cancer du cerveau, de la thyroïde, des ovaires, du sein, ou de la prostate1. Au-delà de l'At-211, IBA est également pionnière dans de nouvelles applications d'accélérateurs pour la production d'autres isotopes théranostiques.

« IBA est un leader de la révolution du marché des radiothéranostiques en permettant une disponibilité de radiopharmaceutiques tels que l'astate-211 et l'actinium-225. Nos efforts visent à permettre la mise à disposition d’isotopes émetteurs alpha qui pourront être utilisés dans des applications théranostiques, » a indiqué Bruno Scutnaire, Président d’IBA RadioPharma Solutions.

« Le GIP Arronax (France) est la première institution à avoir utilisé un cyclotron multi-particule d’IBA. Depuis son installation en 2008, le cyclotron a permis des activités commerciales, mais aussi de nombreux programmes de recherche", a déclaré le Dr Ferid Haddad, directeur général du GIP Arronax. Il ajoute : « Grâce à la capacité unique du faisceau alpha, la production d'At-211 a permis à notre institution, et à nos partenaires, de mieux comprendre la chimie de l'At-211, de développer des méthodes de radiomarquage et de réaliser des études précliniques en vue de la préparation des essais cliniques sur de nouveaux radiopharmaceutiques pour l’alpha-thérapie. »

« En tant qu'institution de recherche de premier plan et en ligne avec notre rôle de partenaire international dans le domaine de la médecine nucléaire, nous sommes ravis d'annoncer le succès du fonctionnement du cyclotron multi-particule Cyclone® 30 XP », a commenté le Pr. Dr. Bernd Neumaier, directeur de l'Institut des neurosciences et de la médecine (INM-5). « Avec notre récente réussite à diriger un faisceau alpha sur une cible de bismuth, nous sommes désormais prêts à consacrer nos efforts dans le développement de l'At-211. Cette réalisation renforce la position de l'INM-5 du Forschungszentrum Jülich en tant que fournisseur clé de cet isotope émetteur alpha prometteur pour les thérapies contre le cancer », a-t-il ajouté.

« Au CERAD (Centre de conception et de synthèse de radiopharmaceutiques pour le ciblage moléculaire), l'infrastructure stratégique de recherche en Pologne, nous avons hâte de pouvoir utiliser le Cyclone® 30 XP pour atteindre nos objectifs », a déclaré la Pr. Renata Mikolajczak, responsable de la recherche et de la coopération du Centre Radioisotope POLATOM, Centre national de recherche nucléaire. « Ce cyclotron nous fournira de nouveaux radiopharmaceutiques et notamment l'émetteur alpha At-211 pour une distribution locale », a-t-elle poursuivi.

***

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2000 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d'informations, contacter :

IBA

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com







1 Astatine-211 based radionuclide therapy: Current clinical trial landscape https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9859440/





Pièce jointe