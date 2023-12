EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 30.11.2023

EfTEN Real Estate Fund AS teenis novembris 2 521 tuhat eurot üüritulu, mis on 17 tuhat eurot vähem kui oktoobris. Üüritulu vähenes peamiselt tulenevalt Saules Miestase ja RAF Centrs kaubanduskeskuste madalamast käibeüürist.

Fondi laenuportfellis oli novembris esimest korda alates 2022. aasta juunist märgata turu intressimäärade languse mõju – kõikide 1 kuu EURIBOR-dega seotud laenude intressimäärad langesid 0,01-0,04 protsendipunkti, olenevalt nende fikseerimise päevast. Fondi laenude kaalutud keskmine intressimäär jäi novembri lõpus 5,89% tasemele (kasv +0,01 protsendipunkti võrreldes oktoobriga), olles mõjutatud 3 kuu EURIBOR-ga seotud intressimäärade fikseerimisest veidi kõrgemal tasemel kui varem.

Novembris lõpetati aasta alguses alustatud fondile kuuluvas Betooni 6 logistikakeskuses uue laopinna ehitus. Kogu investeeringu summa ulatus 970 tuhande euroni ning lisapinna üürist saab fondi tütarettevõte alates detsembrist 8,5%-list üüritootlust (83 tuhat eurot aastas).

Tänavuse aasta üheteistkümne kuu jooksul on fond teeninud konsolideeritud üüritulu kokku 27,83 miljonit eurot (2022: 12,2 miljonit eurot) ning EBITDA-d 23,96 miljonit eurot (2022: 10,72 miljonit eurot). Fondi 2023. aasta konsolideeritud EBITDA sisaldab Like-for-Like põhimõttel arvutatud EBITDA-d summas 10,8 miljonit eurot (kasv võrreldes eelmise aastaga 2,8%) ning EfTEN Kinnisvarafond AS-ga ühinemisel lisandunud kinnisvarainvesteeringute EBITDA-d kogusummas 12,6 miljonit eurot (kasv võrreldes EfTEN Kinnisvarafond AS eelmise aasta näitajatega on 2,7%). EfTEN Real Estate Fund AS on sellel aastal teeninud konsolideeritud puhaskasumit kokku 9,5 miljonit eurot, sisaldades juunis tehtud kinnisvarainvesteeringute allahindluseid kogusummas 6,18 miljonit eurot.

Selle aasta üheteistkümne kuu jooksul on EfTEN Real Estate Fund AS teeninud investoritele 77,22 senti (eelmisel aastal samal perioodil 87,4 senti) potentsiaalset brutodividendi aktsia kohta. Potentsiaalne brutodividend aktsia kohta on EURIBORi kasvu tulemusel võrreldes eelmise aastaga vähenenud 11,6%.

EfTEN Real Estate Fund AS’i puhasväärtus aktsia kohta oli 30.11.2023 seisuga 20,9992 eurot ja EPRA NRV 21,6940 eurot. Aktsia puhasväärtus kasvas novembris tavapäraselt 0,6%.

