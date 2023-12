Fremtind Forsikring og Eika Forsikring slår seg sammen

Fremtind Forsikring AS og Eika Forsikring AS, og deres respektive eiere SpareBank 1 Gruppen AS, DNB Bank ASA og Eika Gruppen AS, inngikk 12. desember 2023 en intensjonsavtale om å slå sammen de to selskapene, som annonsert i børs-/pressemelding fra Fremtind Forsikring AS og Eika Forsikring AS i dag. Det sammenslåtte selskapet vil hete Fremtind Forsikring, og det vises til nevnte børs-/pressemelding for ytterligere informasjon om den planlagte sammenslåingen.

Aurskog Sparebank eier 3,26 prosent av aksjene i Eika Gruppen AS, som etter gjennomføring av transaksjonen vil eie 20,10 prosent av aksjene i Fremtind Holding.

Målt mot siste verdivurdering innebærer transaksjonen en foreløpig beregnet verdiøkning på aksjen i Eika Gruppen AS på om lag 18 prosent, tilsvarende om lag 1,1 milliarder kroner. Aurskog Sparebank sin andel av denne økningen (3,26 prosent) utgjør ca. 37 millioner kroner og vil bli resultatført over utvidet resultat i bankens rapport for fjerde kvartal. Utvidet resultat inngår ikke i utbyttegrunnlaget.

Sammenslåingen er betinget av at partene inngår en transaksjonsavtale med tilhørende dokumenter. Partene har allerede fremforhandlet tilnærmet ferdige utkast til avtaleverket, og transaksjonsavtalen forventes inngått tidlig i første kvartal 2024. Gjennomføringen av transaksjonsavtalen vil blant annet være betinget av at partene oppnår samtlige nødvendige myndighetsgodkjenninger uten vilkår som er vesentlig tyngende. Det forventes at transaksjonen tidligst vil kunne gjennomføres sommeren 2024.

For mediehenvendelser, ta kontakt med:

Evy Ann Hagen, adm. banksjef, mobil 90674709, e-post eah@aurskog-sparebank.no

Denne informasjonen inneholder innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

