Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer

Se nedenfor for informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) tilbakekjøpsprogram for 2023.



Dato for når fjerde transje av 2023-programmet ble annonsert: 27 oktober 2023.

Varigheten til fjerde transje av 2023-programmet: 30. oktober 2023 til senest 29. januar 2024.

Fra 4. desember til 8. desember 2023 har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1 185 000 egne aksjer på Oslo Børs til en gjennomsnittspris på NOK 333,5644 pr. aksje.

Aggregert oversikt over transaksjoner pr. dag:

Dato Aggregert volum (antall aksjer) Vektet gjennomsnittskurs pr. aksje (NOK) Total transaksjonsverdi (NOK) 4. desember 300 000 334,7720 100 431 600,00 5. desember 304 000 335,2906 101 928 342,40 6. desember 291 000 330,7747 96 255 437,70 7. desember 290 000 333,3050 96 658 450,00 8. desember Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under fjerde transje av 2023-programmet



7 087 000 358,1247 2 538 029 553,10 Totale tilbakekjøp under fjerde transje av 2023-programmet 8 272 000 354,6063 2 933 303 383,20

Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 53 866 461 egne aksjer, tilsvarende 1,79% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte.

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og som er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens §5-12.

Vedlegg:

En detaljert oversikt over alle transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet i ovennevnte periode er vedlagt denne rapport og er tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations,

+47 918 01 791

Media

Sissel Rinde, vice president Media Relations,

+ 47 412 60 584

Vedlegg