Nanterre, le 12 décembre 2023

Journée Investisseurs dédiée à Cobra IS “Strategic booster to VINCI”

Modèle d’affaires de VINCI renforcé par l’apport de Cobra IS et son exposition aux puissantes tendances environnementale et digitale

Services et projets dans l’énergie 1 : en 2025, chiffre d’affaires d’au moins 7,5 milliards d’euros et marge opérationnelle 2 supérieure ou égale à 7,5 %

Portefeuille d'actifs d'énergie renouvelable : capacité totale – en exploitation ou en construction - d'environ 5 GW en 2025 et supérieure à 12 GW en 2030

VINCI tient aujourd’hui à Madrid une Journée Investisseurs (Capital Markets Day) - également accessible à travers le webcast en direct sur son site Internet (www.vinci.com) - consacrée à sa filiale espagnole Cobra IS.

L’objectif de cette journée thématique est de présenter en détail ce pôle d’activités à la communauté financière. A cette occasion, seront notamment exposées : l’organisation, la culture, les principales expertises et implantations géographiques3 – complémentaires de celles des autres pôles de VINCI – ainsi que la stratégie de Cobra IS.

A travers un large spectre d’activités de fonds de commerce (flow business) et une expertise reconnue pour la réalisation de projets EPC4 complexes, Cobra IS bénéficie d’un excellent positionnement sur des marchés portés par les transitions environnementale et digitale. Fort d’un carnet de commandes record et de qualité, Cobra IS table sur :

un chiffre d’affaires d’au moins 7,5 milliards d’euros 1 en 2025, soit une croissance annuelle moyenne d’environ 11 % depuis 2022 ;

une marge opérationnelle2 d'au moins 7,5 %1 en 2024 et 2025, positionnant le pôle parmi les meilleurs acteurs de la profession.

Une attention particulière sera portée lors de cette Journée Investisseurs au potentiel de développement de nouveaux actifs de production d’énergie renouvelable. S’appuyant sur une expérience acquise de longue date et un pipeline d’opportunités important, Cobra IS peut envisager un rythme de développement de 1,5 GW de capacité additionnelle en moyenne par an, représentant - aux conditions actuelles de marché - un investissement annuel d’environ 1 milliard d’euros. Cobra IS entend ainsi disposer d’un portefeuille, en exploitation ou en construction, d’une capacité totale :

d’environ 5 GW en 2025 (contre 2 GW fin 2023), dont 90 % 5 de centrales photovoltaïques et 10 % 5 de fermes éoliennes terrestres. Par zones géographiques 5 , les principaux contributeurs seront à cet horizon et sur la base des prévisions actuelles, le Brésil (35 % du portefeuille), l’Espagne (25 %), les Etats-Unis (15 %) et l’Australie (10 %).

Supérieure à 12 GW en 2030.

Cobra IS pourra s’appuyer sur la solidité financière du groupe VINCI pour mener ce nouveau développement et gérer sa croissance dans la durée.

L’acquisition de Cobra IS marque une accélération de la stratégie de VINCI, visant à :

créer un acteur de premier plan de l’ingénierie, des travaux et services dans le domaine de l’énergie à l’échelle mondiale ;

développer des projets d’énergie renouvelable, pour enrichir et diversifier son portefeuille d’actifs long terme et allonger sa maturité moyenne.

Moins de deux ans après sa finalisation, l’intégration de Cobra IS au sein du groupe VINCI s’avère être un remarquable succès, à l’heure où les enjeux énergétiques montent en puissance à l’échelle planétaire. Facteur clé de réussite pour toute acquisition, VINCI et Cobra IS partagent une culture similaire, fondée sur la décentralisation, l’ancrage local, l’autonomie de leurs entreprises, le fonctionnement en réseaux et l’importance des facteurs humains et managériaux.

Désormais présent sur toute la chaîne de valeur de l’énergie, le potentiel de développement du Groupe n’a jamais été aussi important. Son modèle d’affaires « concessions – énergie – construction » est particulièrement bien adapté aux grands enjeux actuels : transition environnementale, efficacité énergétique, révolution digitale et nouveaux besoins en matière de mobilité durable et de communication.

La présentation du Capital Markets Day est disponible sur le site internet : www.vinci.com





1 Hors contribution des actifs d’énergie renouvelable en exploitation. Chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros et marge opérationnelle de 7,4 % sur les 12 derniers mois à fin septembre 2023.

2 Résultat opérationnel sur activité / chiffre d’affaires.

3 Présence dans plus de 60 pays. Principales places-fortes géographiques : péninsule Ibérique et Amérique latine.

4 Engineering, Procurement and Construction.

5 Estimations du Groupe à date.













Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

