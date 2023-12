Communiqué de presse



12 décembre 2023

Renault Group va céder à Nissan jusqu’à 211 000 000 actions Nissan représentant environ 5% du capital de Nissan

Boulogne-Billancourt, 12 décembre 2023

Renault Group annonce qu’il va céder à Nissan jusqu’à 211 000 000 actions Nissan, représentant environ 5 % du capital de Nissan, parmi les 28,4 % d’actions Nissan qui ont été transférées par Renault Group dans une fiducie française le 8 novembre 2023.

Cette cession s’effectuera dans le cadre du programme de rachat d’actions annoncé par Nissan le 12 décembre 2023, et qui sera exécuté le 13 décembre 2023.

Conformément au Nouvel Accord de l’Alliance, Renault Group et Nissan continueront à détenir une participation croisée de 15 %.

Cette cession d’actions Nissan par Renault Group entraînerait à la date de la transaction (avec une hypothèse d’un cours de l’action de Nissan à 568,5 yens et d’une cession d’un nombre d’actions Nissan maximum de 211 000 000) :

une valeur de cession représentant jusqu’à 765 millions d’euros, qui viendrait améliorer la position nette de liquidité de la branche automobile de Renault Group ;

une moins-value de cession jusqu’à 1,5 milliard d’euros qui impacterait le résultat net des comptes consolidés de Renault Group (cette moins-value, comptabilisée en « Autres produits et charges d'exploitation », n’impacterait pas le résultat opérationnel du Groupe). Ce montant est un maximum qui pourrait être ajusté en fin d’année pour refléter la stratégie d’allocation du capital de Nissan ;

une plus-value de cession jusqu’à 50 millions d’euros dans les comptes sociaux de Renault S.A.





La transaction n’aura aucun impact sur les autres actions Nissan au bilan de Renault Group et Renault S.A.

Cette cession s’inscrit dans la stratégie d’allocation du capital de Renault Group qui se décompose en 2 phases :

Phase #1 : mise en œuvre des projets stratégiques de la phase « Revolution » du Groupe (incluant Ampere et Horse) tout en améliorant sa performance opérationnelle et sa génération de free cash-flow et en réduisant sa dette Le retour à une notation de crédit « investment grade » est la priorité ; Jusqu’à l’atteinte de cet objectif de notation « investment grade », le Groupe appliquera sa politique de dividende avec une augmentation progressive de son taux de distribution jusqu'à 35 % du résultat net part du Groupe. Il continuera par ailleurs de mettre en œuvre des programmes d’actionnariat salarié, avec l’objectif de faire croître l’actionnariat salarié à hauteur de 10 % du capital d’ici 2030 ; Comme annoncé lors de son Capital Market Day de novembre 2022, Renault Group prévoit de réinvestir au moins 50 % de la trésorerie excédentaire générée au sein du Groupe. Le Groupe consacrera un maximum de 15 à 20 % de son free cash-flow aux investissements financiers (sous réserve d’être alignés avec ses objectifs de ROCE).

Phase #2 : poursuite du développement de Renault Group autour de ses différentes chaînes de valeur et retour aux actionnaires





A propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,1 millions de véhicules en 2022. Il réunit près de 106 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

Davantage d’information : https://www.renaultgroup.com/fr/

RENAULT GROUP RELATIONS INVESTISSEURS Philippine de Schonen

+33 6 13 45 68 39

philippine.de-schonen@renault.com



RENAULT GROUP

RELATIONS

PRESSE Rie Yamane

+33 6 03 16 35 20

rie.yamane@renault.com

Pièce jointe