Harboes Bryggeri A/S - Halvårsrapport 2023/24

CFO SIMON ANDERSSON UDTALER I DEN FORBINDELSE:

”Den regnskabsmæssige højsæson i 1. kvartal blev en god start på året, og selvom afsætningen og omsætningen var lavere i 2. kvartal, ser vi en fortsat forbedret indtjening i forhold til sidste år. Udviklingen er drevet af et forbedret produktmiks, mindre turbulens på især energipriser samt faldende priser på søfragt. Vores omkostninger er dog fortsat under pres af høje prisniveauer på en række væsentlige råvarer, brændstof og stigende lønninger. Resultatet for 1. halvår er tilfredsstillende, men vi arbejder fortsat på at løfte vores indtjeningsmargin til et højere niveau, der er i tråd med vores finansielle mål. Den resterende del af regnskabsåret er fortsat forbundet med mange usikkerhedselementer og følsomhed over for indkøbspriser og genforhandling af kundekontrakter. Vi forventer for hele året at realisere et EBITDA på 120- 150 mio.kr. og resultat før skat på 30-60 mio.kr. Det svarer til de forventninger, vi offentliggjorde den 28. november 2023.”

CEO SØREN MALLING UDDYBER:

”Vi forventer som et centralt element i vores strategi at gennemføre fortsatte investeringer i regnskabsåret. Det omfatter blandt andet opgradering og effektivisering af vores produktionsapparat, og vi ser frem til ibrugtagningen af en helt ny produktionslinje på bryggeriet i Skælskør til næste år. Den skal bidrage til, at vi kan imødekomme den ventede vækst og forbliver konkurrencedygtige på effektivitet og leveringssikkerhed. Vores investeringer har også fokus på at imødekomme stigende krav om bæredygtighed, og som led heri kan vi bl.a. næste år indvie et solcelleanlæg på bryggeriet i Dargun.”



Koncernen forventede tidligere et EBITDA på 100-130 mio. kr. og et resultat før skat på 10-40 mio. kr., som offentliggjort i årsrapporten for 2022/23.





