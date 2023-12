Delårsrapport, 1.-3. kvartal 2023/24

Resumé

Resultat før værdireguleringer og skat (og før skat af resultat af joint ventures) for 1.-3. kvartal 2023/24 udgør DKK -1,7 mio. mod DKK 3,5 mio. i samme periode året før. Resultatet fordeles med DKK 2,2 mio. i 1. kvartal 2023/24, DKK 0,3 mio. i 2. kvartal 2023/24 og DKK -4,2 mio. i 3. kvartal 2023/24.

Driften af koncernens ejendomsportefølje bidrager med et positivt resultat på DKK 8,4 mio. mod DKK 4,8 mio. (like for like) i samme periode året før.

Ledelsen er tilfreds med driften af koncernens ejendomsportefølje.

Nettolejeindtægterne udgjorde i 1.-3. kvartal 2023/24 DKK 36,2 mio. mod DKK 32,2 mio. i sammenligningsperioden (like for like). I forhold til sammenligningsperioden er nettolejeindtægterne på koncernens nuværende ejendomsportefølje således steget med ca. 12 %.

Både besøgstal og omsætning i koncernens centre viser generelt en positiv udvikling sammenlignet med tilsvarende måneder i 2022/23.

Det samlede resultat før skat (og før skat af resultat af joint ventures) udgør DKK -60,7 mio. og består udover det positive driftsresultat i ejendomsporteføljen på DKK 8,4 mio. af et resultat i restaktiviteter på DKK -10,1 mio. og værdireguleringer og nedskrivninger i ejendomsporteføljen på netto DKK -59,0 mio.

Værdireguleringer og nedskrivninger i ejendomsporteføljen er en konsekvens af et fortsat stigende renteniveau og markedsudviklingen generelt, hvilket har betydet, at bl.a. afkastkravet i koncernens ejendomsportefølje er steget.

Periodens resultat udgør DKK -55,2 mio. mod DKK -50,9 mio. i sammenligningsperioden.

Balancen udgør pr. 31. oktober 2023 DKK 997,8 mio., og egenkapitalen udgør DKK 339,3 mio. svarende til en soliditet på 34,0 %. Ejendomsporteføljen udgør 89,9 % af koncernens balance.

Joint venture-partnerne, CapMan Nordic Real Estate og Agat Ejendomme, har besluttet at undersøge mulighederne for et eventuelt salg af Broen Shopping. Mægler er valgt, og ejendommen er udbudt til salg i markedet.

Forventninger til 2023/24 og andre udsagn om fremtiden

Ledelsen forventer fortsat for regnskabsåret 2023/24 et koncernresultat før værdireguleringer og skat på DKK 0-5 mio.

Resultatforventningerne fordeles således:

Et resultat før værdireguleringer og skat af ejendomsporteføljen på DKK 7-12 mio. og

Et resultat før skat af restaktiviteterne på i niveauet DKK -7 mio.

Der henvises i øvrigt til ledelsesberetningens side 9.





Kontaktdetaljer:

Adm. direktør Robert Andersen

Tel. +45 8896 1010

Vedhæftede filer