Pangea 发布年度报告和高级产品

密歇根州，罗彻斯特山, Dec. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 汽车皮革供应商 Pangea 宣布推出第二份 《可持续发展报告》 、主要进展和一系列高级产品。公司致力于透明披露企业社会责任（CSR, Corporate Social Responsibility）活动。这包括加快制造的可持续性和产品开发，以改善碳足迹，并意味着对公众对现代皮革业认识给与更多关注。



2022 年报告的大部分内容都强调了可持续发展路线图所取得的成就，这些成就始于该公司第一份涵盖 2021 年活动的《可持续发展报告》。公司表示，与 2021 年相比，公司的耗电量减少了 3%，废物回收利用率提高了 10%，这两项之外还有许多其它关键指标。



Pangea 将其可持续发展战略描述为推动皮革业向循环型产业转变的指南。作为一家公平、公正的公司，该公司利用原本会被填埋的基材，将其升级再造并制成真皮。企业社会责任 (CSR) 的目标是切实减少对环境的影响，包括使用比 2021 年多 70% 的可再生化学物质。

除了发布第二份年度报告，Pangea 还为汽车客户发布了一系列 高级产品 。Pangea 高级产品 的灵感来自大自然，是打造独特奢华内饰的完美画布。就像新车的配置一样，Pangea 内饰解决方案也以基于生物，由各类工艺制成的配料、天然化学物质、机械操作和精细工艺构成。

“在汽车客户不断变化的需求驱动下，我们将独家鞣制和抛光工艺相结合，来制作皮革产品。这些产品在交付到座椅装配之前，通过多次改进和定制裁剪等方式真正实现个性化。”–创新与可持续发展总监 Roger Pinto

Pangea 表示，这些新产品目前正在接受测试，准备供今天全球的汽车制造商使用。与标准表面材料相比，其中一种材料配方在制造过程中的二氧化碳排放潜力降低了 10%，另一种材料的生物基含量超过 90%，其中三分之一以上的化学成分完全可再生。

关于 Pangea

Pangea 是世界领先汽车品牌的全球皮革供应商，提供推动未来天然内饰发展的材料解决方案。Pangea 总部位于密歇根州罗切斯特山，拥有近 3,500 名员工，为四大洲的客户提供服务。有关更多信息，请访问 www.pangeamade.com ，并在 LinkedIn 上关注我们 (@Pangea-made)。

媒体联系人

Jacquelyn Smith

总监，企业营销部

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