Communiqué de presse

Evolution de la composition du Conseil d’administration

. Cooptation de Louis Bourrousse, nommé Président du Conseil d’administration en remplacement de François de Varenne

. Changement de représentant de SCOR SE : Carole de Rozières remplace Karina Lelièvre

Paris, le 12 décembre 2023 : MRM (Euronext code ISIN FR00140085W6), société foncière spécialisée dans l’immobilier de commerce, annonce ce jour que lors de sa séance du 12 décembre 2023, le Conseil d’administration a pris acte de la démission de son Président, François de Varenne, en sa qualité d’administrateur et décidé de coopter Louis Bourrousse pour le remplacer, choisissant également de nommer Louis Bourrousse Président du Conseil d’administration.

François de Varenne était administrateur et Président du Conseil de MRM depuis l’opération de recapitalisation qui a permis à SCOR SE de devenir actionnaire majoritaire (1) de MRM en 2013. Il a, depuis, vu ses fonctions chez SCOR s’élargir : après avoir occupé les fonctions de Directeur Général de SCOR par intérim en début d’année, il a été nommé, fin mai, Directeur Financier et Directeur Général Adjoint de SCOR.

Dans ce contexte, son remplacement par Louis Bourrousse, nommé en novembre au poste de Directeur Général de SCOR Investment Partners, la société de gestion de portefeuille du groupe SCOR, est apparu comme une solution de continuité évidente pour le Conseil d’administration de MRM qui a souhaité perpétuer le fait qu’un administrateur lié à SCOR SE, actionnaire majoritaire de MRM, occupe la Présidence du Conseil. Louis Bourrousse prend également la présidence du comité d’investissement. La ratification de la nomination de Louis Bourrousse en tant qu’administrateur sera mise à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale.

Au cours de la même séance du 12 décembre 2023, le Conseil a également pris acte du remplacement de Karina Lelièvre par Carole de Rozières en tant que représentant permanent de SCOR SE. Karina Lelièvre, Secrétaire Générale Adjointe de SCOR SE, représentait SCOR SE au Conseil de MRM depuis 2013. Carole de Rozières occupe la fonction de Chief Asset Owner Officer au sein du groupe SCOR.

Le Conseil a vivement remercié François de Varenne et Karina Lelièvre pour leur contribution active et éclairée aux travaux du Conseil et leur implication sans faille dans la gouvernance de MRM au cours des dix dernières années.

Par suite des modifications intervenues lors de cette séance, la composition du Conseil d’administration de MRM est désormais la suivante :

Monsieur Louis Bourrousse, Président du Conseil d’administration et administrateur ;

SCOR SE, administrateur, représentée par Madame Carole de Rozières ;

Altarea, administrateur, représentée par Monsieur Rodrigo Clare ;

Madame Brigitte Gauthier-Darcet, administrateur ;

Madame Valérie Ohannessian, administrateur indépendant ; et

Madame Karine Trébaticky, administrateur.

* * *

Eléments biographiques

Louis Bourrousse

Louis Bourrousse a rejoint SCOR en 2013 en tant que Head of Strategy & Development pour SCOR Global Investments. Il a ensuite été promu Head of Strategic Planning & Investments en 2017, puis Head of Investment Business Performance en 2019. En novembre 2021, il est nommé Directeur du développement et membre du Directoire de SCOR Investment Partners avant d’être nommé Directeur Général en novembre 2023. Louis Bourrousse a débuté sa carrière en 2006 en tant que banquier d’affaires spécialisé dans les opérations de fusions-acquisitions, chez Oddo BHF et chez Nomura. Louis Bourrousse est diplômé de l’Ecole polytechnique et de l’ENSAE ParisTech avec une spécialisation en Finance.

Carole de Rozières

Carole de Rozières a rejoint SCOR en septembre 2022 en tant que Chief Asset Owner Officer. Elle a commencé sa carrière en 2002 chez AXA France en tant qu’actuaire, puis a rejoint en 2007 la Direction des Investissements comme contrôleur financier avant d’être promue successivement Responsable de l’allocation d’actifs des portefeuilles Vie Individuelle, puis Responsable des Investissements et de l’Allocation des entités d’AXA en France. Avant de rejoindre SCOR elle était responsable de l’Offre en Unités de Compte et du Devoir de Conseil au sein de la direction Epargne et Prévoyance. Carole de Rozières est CFA charterholder, diplômée de l’ENSAE spécialité Finance et Actuariat, et d’un DEA de Modélisation et Méthodes Mathématiques en Economie de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne.

* * *

Agenda

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre et les résultats annuels 2023 seront publiés le 7 mars 2024 après clôture de la bourse.

À propos de MRM

MRM est une société d’investissement immobilier cotée qui détient et gère un patrimoine composé d’actifs de commerce répartis dans plusieurs régions de France. MRM a pour actionnaire majoritaire la société SCOR SE qui détient 56,6% de son capital. MRM est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris (ISIN : FR00140085W6 - code Bloomberg : MRM:FP – code Reuters : MRM.PA). MRM a opté pour le régime SIIC au 1er janvier 2008.

Pour plus d’informations

MRM

5, avenue Kléber

75795 Paris Cedex 16

France

T +33 1 58 44 70 00

relation_finances@mrminvest.com Isabelle Laurent, OPRG Financial

M +33 6 42 37 54 17

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr





Site Internet : www.mrminvest.com

(1) SCOR SE détient toujours 56,6% du capital de MRM.

Pièce jointe