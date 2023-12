Gereglementeerde informatie - Brussel, Parijs, 12 december 2023 – 17u45

Dexia zet zijn geordende resolutie verder als niet-bank met ingang van 1 januari 2024

Bij schrijven van 11 december 2023, heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de intrekking van de vergunningen voor bank- en beleggingsdiensten van Dexia Crédit Local bevestigd. Dit verzoek werd door de groep Dexia op 4 juli 2023 ingediend bij de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) gelijktijdig met het verzoek tot intrekking van de erkenningen als financieringsmaatschappij van Dexia Flobail en Dexia CLF Régions Bail, van kracht sinds 27 oktober 2023. Anderzijds houdt Dexia Crédit Local sinds de afronding van de fusie tussen DCL en Crediop op 30 september 2023, niet langer een gereglementeerde entiteit aan.

De intrekking van de vergunning van Dexia Crédit Local zal van kracht gaan op 1 januari 2024.

Ter herinnering en zoals aangekondigd door Dexia op 3 juli jongstleden1, past het afstaan van de vergunningen voor bank- en beleggingsdiensten van Dexia Crédit Local, in de verdere uitvoering van het geordende resolutieplan, dat werd goedgekeurd door de Europese Commissie in december 2012. De intrekking steunt op een gedetailleerde analyse van de impact en de risico’s, die heeft aangetoond dat Dexia perfect in staat is om dit resolutieproces buiten de bancaire regelgeving voort te zetten.

De beslissing om zonder deze vergunningen verder te gaan, zal bijdragen aan de vereenvoudiging van de organisatie van Dexia en de verbetering van zijn kostentraject, zonder afbreuk te doen aan het vermogen van de Groep tot afbouw, noch aan de opvolgingskwaliteit van zijn portefeuille. Immers, ze stelt het vermogen van Dexia Crédit Local om zich te financieren via de uitgifte van door de Belgische en Franse Staat gewaarborgd schuldpapier, dat de HQLA Level 1-kwalificatie2 blijft behouden, niet in vraag. Anderzijds behoudt ze de mogelijkheid voor Dexia, om operaties voor eigen rekening te kunnen blijven uitvoeren op de financiële markten. Dexia zal eveneens rechtstreeks toegang blijven hebben tot de clearing houses en de voornaamste handelsplatformen, wat noodzakelijk is voor de voortzetting van zijn geordende resolutie.

Bovendien behoudt de Groep een robuust kader voor het beheer en de opvolging van de risico’s, en steunt daartoe op een volledige reporting en een veeleisend raamwerk voor risicoappetijt (Risk Appetite Framework). Een onafhankelijk comité van toezicht, opgericht door de waarborgverlenende Staten, zal het overnemen van de banktoezichthouders, met ingang van 1 januari 2024, in het bijzonder met betrekking tot de opvolging van de risico’s en de organisatie van de interne controle. Dit comité zal bestaan uit 4 leden, waarvan 2 benoemd door de Belgische Staat en 2 door de Franse Staat, die over een stevige expertise in bankentoezicht beschikken. De leden van het comité zullen hun missie uitvoeren, en de onderwerpen, die hen worden toevertrouwd, analyseren en er een oordeel over vellen in volstrekte onafhankelijkheid.

Naast de controle van de naleving van de vereisten inzake professionele deskundigheid en betrouwbaarheid (fit and proper) door de kandidaten voor de functies van leden van de raad van bestuur, het directiecomité, en de kandidaten voor leidinggevende interne controlefuncties (risicobeheer, compliance, interne audit), zal het comité ook technische adviezen geven over de beoordeling van de risico’s van de groep Dexia en de risico’s verbonden aan ieder project waarvan de impact op de balanssituatie van Dexia, zijn resultatenrekening, zijn eigen vermogen of nog zijn liquiditeitspositie op korte, middellange of lange termijn ertoe zou kunnen leiden dat waarschuwingsdrempels worden overschreden. Het zal de raad van bestuur verwittigen als het een tekortkoming vaststelt in onder meer de kwaliteit van de gegevens of de tools voor de opvolging van de risico-indicatoren, de organisatie en de systemen van interne controle, of indien de strategische beslissingen van Dexia of de uitvoering ervan onverenigbaar zouden lijken met het geordende resolutieplan of het risk appetite framework van de Groep.

Bijgevolg zal Dexia Crédit Local, met ingang van 1 januari 2024, haar geordende resolutie verderzetten als niet-bank. Ze zal een anonieme vennootschap naar Frans recht blijven en haar maatschappelijke benaming aanpassen naar “Dexia” (in plaats van “Dexia Crédit Local”).

De intrekking van het statuut van kredietinstelling van Dexia Crédit Local zal eveneens leiden tot de aanpassing van het statuut van de moedermaatschappij naar Belgisch recht Dexia SA/NV, die niet langer een financiële holding zal zijn. Doch blijft deze een naamloze vennootschap. Een buitengewone algemene vergadering van Dexia SA/NV zal worden georganiseerd begin januari 2024 om de vennootschappelijke benaming te wijzigen naar “Dexia Holding” (in plaats van “Dexia”).

Dexia Crédit Local zal dus Dexia worden, terwijl de huidige moedermaatschappij Dexia, Dexia Holding wordt.

1 Cf. Persbericht Dexia van 3 juli 2023, beschikbaar op www.dexia.com.

2 Bevestiging in de « notice 2023 » van de ACPR, « section 6.1.1.6 relative à l’Éligibilité des titres émis par des acteurs du secteur financier » : https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2023/07/17/20230711_notice_college.pdf

