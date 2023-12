KBC Groep: KBC maakt nieuwe kapitaalvereisten bekend

Kapitaal KBC blijft ruim boven de minimumvereisten

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft KBC op de hoogte gesteld van haar nieuwe minimumkapitaalvereisten. Na het Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) voor 2023 heeft de ECB KBC formeel in kennis gesteld van haar beslissing om

de pijler 2-vereiste (P2R) te handhaven op 1,05% CET1 1 als percentage van de risicogewogen activa;

een pijler 2-vereiste (P2R) in te voeren van 0,10% tier 1 als percentage van de leverage ratio exposure amount;

de pijler 2-aanbeveling (P2G) te verhogen van 1,0% naar 1,25% CET1 als percentage van de risicogewogen activa.

De fully loaded totale CET1-kapitaalvereiste voor de KBC-groep (volgens de Deense compromismethode) stijgt van 10,62% (eind 2022) naar 10,92%, geheel als gevolg van de hogere anticyclische buffers in enkele kernlanden van KBC, deels gecompenseerd door een lagere systeemrisicobuffer voor Belgische hypotheken.

Op het einde van het derde kwartaal van 2023 bedroeg de fully loaded CET1-ratio van de KBC-groep 14,6%, ruim boven de nieuwe CET1-kapitaalvereiste.

De wijzigingen in de SREP-beslissing van de ECB ten opzichte van vorig jaar zijn tweeledig:

de invoering van een beperkte pijler 2-vereiste (P2R) van 0,10% tier 1 als percentage van de leverage ratio exposure amount. Dat brengt de reglementaire vereiste voor de leverage ratio op 3,1% tier 1. KBC overtreft ruim die vereiste: op het einde van het derde kwartaal van 2023 bedroeg de fully loaded CET1-ratio 5,4%;

een verhoging van de pijler 2-aanbeveling (P2G) van 1,0% naar 1,25% van het CET1 als percentage van de risicogewogen activa, rekening houdend met de uitkomst van de stresstest door de toezichthouder in 2023.

De kapitaalvereiste voor de KBC-groep wordt niet alleen bepaald door de ECB, maar ook door de beslissingen van de diverse lokale bevoegde autoriteiten in de kernmarkten van KBC. Een aantal autoriteiten heeft besloten de anticyclische kapitaalbuffers als volgt te wijzigen:

een verhoging van de anticyclische kapitaalbuffer in België van 0,00% naar 0,50% vanaf 1 april 2024 en naar 1,00% vanaf 1 oktober 2024;

een verlaging van de anticyclische kapitaalbuffer in Tsjechië van 2,50% naar 2,25% vanaf 1 juli 2023 en naar 2,00% vanaf 1 oktober 2024.

Dat komt overeen met een fully loaded anticyclische buffer van 1,24% op KBC-groepsniveau (tegenover 0,75% eind 2022), rekening houdend met alle aangekondigde beslissingen over toekomstige wijzigingen.

Vanaf 1 mei 2022 heeft de Nationale Bank van België (NBB) een sectorale systeemrisicobuffer ingevoerd. Die vervangt de vroegere toeslag op risicogewogen activa (RWA) voor blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België en moet worden aangehouden door alle banken die de Internal Ratings Based (IRB)-benadering toepassen. De NBB kondigde aan de systeemrisicobuffer te verlagen van 9% naar 6%, wat overeenkomt met een daling van 7 basis punten tot 14 basispunten van de totale RWA voor de geconsolideerde KBC-groep (op basis van de RWA per eind september 2023).

De overige kapitaalbuffers voor Belgische systeembanken zijn niet gewijzigd. Voor KBC ligt de vereiste kapitaalbuffer voor andere systeemrelevante instellingen (other systemically important institutions, O-SII) op 1,5%, zoals bevestigd door de NBB, terwijl de kapitaalinstandhoudingsbuffer 2,5% bedraagt. Die buffers komen boven op de minimale CET1-kapitaalvereiste van 4,5% onder pijler 1.

In totaal brengt dat voor de KBC-groep de fully loaded CET1-kapitaalvereiste (volgens de Deense compromismethode) op 10,92%, met een bijkomende P2G van 1,25% CET1. KBC overtreft ruim die vereiste: op het einde van het derde kwartaal van 2023 bedroeg de fully loaded CET1-ratio 14,6%.

Johan Thijs, CEO KBC Groep verklaart: "De beslissing van de ECB bevestigt dat KBC een gemiddeld-laag risicoprofiel heeft en bestand is tegen ongunstige economische omstandigheden. Onze kapitaalpositie is heel stevig. Dat is een geruststellend signaal naar alle stakeholders die ons hun vertrouwen schenken.

We streven ernaar bij de beter gekapitaliseerde financiële instellingen in Europa te behoren. Het dividendbeleid van KBC Groep is daar dan ook op afgestemd. Dat beleid hanteert een uitkeringsratio (d.w.z. dividend plus AT1-coupon) van ten minste 50% van de geconsolideerde winst van het boekjaar. Elk jaar beslist de Raad van Bestuur naar eigen goeddunken over het totale dividend op basis van de beoordeling van de risico's, de verwachte rentabiliteit en de strategische kansen. Naast de uitkeringsratio van ten minste 50% van de geconsolideerde winst zal de Raad van Bestuur vanaf het boekjaar 2023 elk jaar (bij de bekendmaking van de jaarresultaten) vrij beslissen over de uitkering van het kapitaal boven 15,0% van de fully loaded CET1-ratio, het zogenaamde surpluskapitaal.

We zullen ons ook blijven concentreren op onze sterke fundamenten: een dynamisch, klantgericht, datagedreven en oplossingsgericht digital-first bankverzekeringsmodel, een gezond risicoprofiel, een stevige liquiditeitspositie en een comfortabele solvabiliteit, ondersteund door een erg solide en loyale klantendepositobasis in onze kernmarkten. We zullen daarbij gefocust blijven op duurzame en rendabele groei, waardoor we een positieve rol in de samenleving en de lokale economie kunnen blijven vervullen voor al onze stakeholders en onze positie bij de best presterende en meest vertrouwde financiële instellingen in Europa handhaven.”

Meer details over de samenstelling van de nieuwe kapitaalvereisten vindt u in de tabel die bij dit persbericht is gevoegd en op www.kbc.com.

1 Met P2R-verdeling overeenkomstig artikel 104a van de Richtlijn Kapitaalvereisten (CRD V).





