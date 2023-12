GROUPE PARTOUCHE : Très bonne performance opérationnelle 2023 - Chiffre d’affaires en croissance de +9,0 % à 423,8 M€

Très bonne performance opérationnelle 2023

Chiffre d’affaires en croissance de +9,0 % à 423,8 M€

Paris, le 12 décembre 2023, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le 4ème trimestre de l’exercice 2023 (août à octobre 2023) et pour l’exercice complet (novembre 2022 à octobre 2023).

En préambule, Groupe Partouche rappelle que l’intégralité de l’exercice 2023 s’est déroulé dans des conditions d’exploitation normales depuis la survenue de l’épidémie de Covid 19 début 2020. En effet, des restrictions sanitaires étaient encore en vigueur en France et à l’international au 1er semestre de l’exercice précédent jusqu’à leur levée complète mi-mars 2022 (impact sur 4,5 mois). Par ailleurs, le Groupe opère depuis dans un environnement inflationniste et de remontée des taux d’intérêt, créant un contexte économique plus exigeant qui souligne la qualité de la performance opérationnelle enregistrée par le Groupe en 2023, année de son 50ème anniversaire.

Chiffre d’affaires annuel 2023 en hausse de +9,0 % à 423,8 M€

Pour l’exercice 2023, le Produit Brut des Jeux (PBJ) s’inscrit en hausse de +10,2 % à 701,5 M€, contre 636,7 M€ un an plus tôt. Au 4ème trimestre 2023 (T4), le PBJ progresse de +1,7 % à 181,8 M€, une performance satisfaisante compte tenu de la base de comparaison élevée (effet rattrapage post Covid au 2ème semestre 2022).

En France, le PBJ annuel progresse de +9,7 % à 630,5 M€, porté principalement par les toutes les formes de jeux : +20,3 % pour les formes électroniques de jeux, +11,7 % pour les jeux de table non électroniques et +7,9 % pour les machines à sous. Au T4 2023, le PBJ atteint 163,0 M€ en croissance de +0,4 % par rapport au T4 2022.

À l’international, le PBJ annuel est en hausse de +15,1 % sur un an, à 71,1 M€, intégrant un effet de change favorable de +2,5 M€ lié au casino de Meyrin en Suisse. Du point de vue des activités, la croissance est alimentée par la belle dynamique des PBJ des jeux online suisses (+41,6 %). La sortie de périmètre du casino de Crans-Montana en Suisse en janvier 2022 (-2,5 M€) a été compensée par la performance du casino de Middelkerke en Belgique, entré dans le giron du Groupe en juillet 2022 (+2,6 M€). Au T4 2023, le PBJ ressort à 18,8 M€ en croissance de +14,0 % par rapport au T4 2022.

Au total, après prélèvements, le Produit Net des Jeux s’élève à 332,9 M€ sur 12 mois, en croissance de +9,0 % par rapport à 2022. Au 4ème trimestre 2023, il ressort à 77,7 M€ (+0,7 % par rapport au T4 de l’exercice précédent).

Le chiffre d’affaires hors-jeux s’inscrit en hausse de +9,5 % à 94,3 M€, porté par l’activité Hôtels (+12,8%) en lien avec la bonne dynamique des hôtels du groupe. Le secteur Autres est en recul (-4,7 %) à 11,9 M€ compte tenu de la sortie du restaurant Le Laurent (impact de -1,9 M€).

Au total, après prise en compte des effets de périmètre1 sur la période, le chiffre d’affaires annuel 2023 s’établit à 423,8 M€ en hausse de +9,0 % par rapport à 2022. Il ressort à 103,1 M€ au T4 2023, enregistrant une progression satisfaisante par rapport au T4 2022 de +2,4 %.

Renouvellement de la concession du casino de Meyrin en Suisse

Le Casino du Lac Meyrin a obtenu l’agrément du Conseil fédéral pour le renouvellement de sa concession d’exploitation de maison de jeu et de son site de jeu en ligne pour vingt ans à dater du 1er janvier 2025.

Développement durable : Groupe Partouche a rejoint l’accélérateur SDG Ambition

Après avoir rejoint début 2023 le Pacte Mondial des Nations Unies, Groupe Partouche a intégré en octobre son programme SDG Ambition Accelerator. Ce programme d’une durée de 6 mois aide les entreprises à se fixer des objectifs ambitieux et à accélérer l’intégration des ODD (Objectifs de Développement Durable) dans leur gestion afin de contribuer à la durabilité de l’entreprise et de la société. Groupe Partouche a choisi de travailler en particulier sur les sujets concernant la gestion des ressources en eau.

Organisation des World Series of Poker

Groupe Partouche, avec l’appui de TexaPoker, organisera les prochains World Series of Poker (WSOP) qui se dérouleront fin mai 2024 au stade Jean Bouin à Paris, un évènement qui marquera sans nul doute un moment important dans l’agenda du poker français. Ce festival sera l’occasion de se qualifier pour les WSOP 2024 à Las Vegas.

Prochain rendez-vous : Résultats de l’exercice clos au 31 octobre 2023 : mardi 30 janvier 2024, après la clôture de la Bourse

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 41 casinos et emploie près de 3 900 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

ANNEXES

1- Chiffre d’affaires consolidé

En M€ 2023 2022 Variation Premier trimestre (novembre N-1 à janvier N) 116,4 98,1 +18,6% Deuxième trimestre (février à avril) 99,2 89,1 +11,4% Troisième trimestre (mai à juillet) 105,1 100,9 +4,1% Quatrième trimestre (août à octobre) 103,1 100,7 +2,4% Chiffre d'affaires total consolidé 423,8 388,8 +9,0%

2- Construction du chiffre d’affaires consolidé

2.1 – Quatrième trimestre

En M€ 2023 2022 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 181,8 178,8 +1,7% Prélèvements -104,2 -101,7 +2,4% Produit Net des Jeux (PNJ) 77,7 77,1 +0,7% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 26,1 24,0 +9,0% Programme de fidélisation -0,7 -0,4 +60,3% Chiffre d'affaires total consolidé 103,1 100,7 +2,4%

2.2 – Cumul 12 mois

En M€ 2023 2022 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 701,5 636,7 +10,2% Prélèvements -368,6 -331,1 +11,3% Produit Net des Jeux (PNJ) 332,9 305,5 +9,0% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 94,3 86,1 +9,5% Programme de fidélisation -3,4 -2,8 +21,0% Chiffre d'affaires total consolidé 423,8 388,8 +9,0%

3- Ventilation du CA par secteur d’activité

3.1 – Quatrième trimestre

En M€ 2023 2022 Variation Casinos 91,5 90,1 +1,6% Hôtels 8,4 7,6 +10,1% Autres 3,1 2,9 +8,5% Chiffre d'affaires total consolidé 103,1 100,7 +2,4%

3.2 – Cumul 12 mois

En M€ 2023 2022 Variation Casinos 383,8 351,4 +9,2% Hôtels 28,1 24,9 +12,8% Autres 11,9 12,5 -4,7% Chiffre d'affaires total consolidé 423,8 388,8 +9,0%

4- Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

1 Intégration du casino de Middelkerke (Belgique) le 1er juillet 2022 ouvert le 8 juillet 2022 après quelques travaux, vente de la participation dans le casino de Crans-Montana (Suisse) le 31 janvier 2022 et fin de la concession du restaurant Le Laurent à compter du 7 mars 2022.

Pièce jointe