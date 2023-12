Cession du Laboratoire des Applications Numériques - LANPARK

Hf COMPANY a initié un processus de vente du laboratoire des applications numériques LanPark dont le chiffre d’affaires a représenté 1,7M€ pour un résultat net de 0,4 M€ au cours de l’exercice 2022.

Le 10 octobre le Groupe a reçu une proposition d’acquisition de la part d’un industriel du secteur associé à des cadres du groupe HF COMPANY pour une valeur d’entreprise de 2,4 M€ avec un paiement de 1,95 M€ au plus tard le 31 décembre 2023 et d’un complément de prix de 0,45 M€.

Le conseil d’administration du groupe HF COMPANY en date du 17 novembre 2023 a validé ce projet et la vente sera réalisée au 31 décembre 2023

La vente de notre laboratoire s'inscrit dans notre engagement à optimiser la valeur pour nos actionnaires et, grâce à cette opération, nous pourrons concentrer nos ressources sur les opportunités de croissance stratégique qui s’offrent à nous.

Prochain rendez-vous :

Publication des résultats annuels le 28 avril 2024 après Bourse

