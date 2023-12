ICI TOU.TV EXTRA maintenant inclus dans les forfaits des abonnés de Koodo

MONTRÉAL, 12 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires depuis près de 10 ans au bénéfice du public francophone du Canada, ICI TOU.TV et TELUS sont fiers d’annoncer aujourd’hui l’extension de leur entente en vertu de laquelle le contenu d’ICI TOU.TV EXTRA est désormais inclus dans le forfait des abonnés aux plans mobiles et Internet de Koodo sans frais supplémentaires partout au Canada (une valeur de 6,99 $ par mois).



Tout comme les abonnés de TELUS, les abonnés de Koodo ont maintenant accès à 11 000 heures de contenus de qualité en français incluant un volume impressionnant de productions d’ici dont plusieurs offertes en primeur.

Cette nouveauté reflète la volonté d’ICI TOU.TV de s’arrimer aux habitudes des téléspectateurs qui désirent voir les émissions où et quand ils le désirent et l’engagement de longue date de TELUS en faveur de notre industrie culturelle en accentuant encore davantage l’accès aux productions d’ici.

« Nous nous réjouissons de l'entente élargie avec TELUS, un partenaire apprécié et de longue date. Face à l'évolution du marché de la télévision, l'enrichissement de notre offre de partenariat témoigne de notre volonté de faire rayonner nos productions d'ici auprès de divers publics, notamment les plus jeunes. C'est pourquoi nous sommes très heureux de l'entente que nous avons avec Koodo qui contribue à rendre ICI TOU.TV EXTRA accessible à plus de francophones au pays. » a déclaré Christiane Asselin, directrice générale d’ICI TOU.TV.

Nathalie Dionne, vice-présidente régionale, Marketing, de TELUS au Québec s’est réjoui en ces termes : « Les plus récentes études démontrent que les Québécois souhaitent visionner les émissions qu’ils préfèrent au moment de leur choix et Koodo offre désormais cette flexibilité avec le contenu d’ ICI TOU.TV EXTRA. Cette entente est au cœur de notre engagement à mettre le client au centre de nos priorités et de constamment faire évoluer leur expérience de service et de divertissement. C’est aussi pour nous une façon d‘encourager le dynamisme de l’industrie culturelle au Québec et de favoriser la production d’une télé de qualité et sans cesse renouvelée pour répondre à la demande grandissante de contenu sur demande. »

L’ensemble des clients de Koodo ayant un abonnement aux services Internet ou mobile postpayé ont donc accès au contenu d‘ICI TOU.TV EXTRA par l’entremise d’un téléphone intelligent ou de n’importe quel appareil connecté à Internet.

L’inscription se fait en trois étapes faciles :

Les clients de Koodo peuvent s’inscrire en visitant ici.tou.tv/koodo

Une fois le profil d’utilisateur créé, à l'étape de la sélection du forfait, les clients doivent sélectionne Me connecter à Koodo et suivre les étapes de validation

Un courriel d'authentification sera ensuite envoyé pour confirmer l’abonnement.



Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez koodomobile.com/fr/icitoutvextra .

En plus de cette nouveauté pour les abonnés Koodo, ICI TOU.TV EXTRA sera aussi désormais accessible à l'ensemble des clients de TELUS au Canada qui ont un abonnement à l’un des services suivants: services mobilité postpayé, Internet, Télé OPTIK, Maison connectée ou Protection numérique.

Renseignements :

Julie Racine, Première cheffe, Promotion et Relations publiques, CBC / Radio-Canada

julie.racine@radio-canada.ca | 514 597-7664

Camille Grenier, Conseillère principale, Communications, TELUS

camille.grenier@telus.com | 514 779-3889