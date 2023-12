Ministério da Indústria e Recursos Minerais Anuncia Detalhes da Terceira Edição do Future Minerals Forum

RIAD, Arábia Saudita, Dec. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em uma coletiva de imprensa hoje, o Ministério da Indústria e Recursos Minerais (MIM) anunciou detalhes da terceira edição do Future Minerals Forum (FMF), a ser realizada em Riad, de 9a11dejaneiro no Centro Internacional de Conferências King Abdulaziz.



Falando na conferência, Sua Eminência o Vice-Ministro dos Assuntos Mineiros, Khalid Al-Mudaifer, ansiava por novas conquistas alcançadas pela Mesa Redonda Ministerial e pelo FMF 2024. Nas edições anteriores, ambas as plataformas contaram com a participação de ministros e de um importante grupo de oradores internacionais. para resolver problemas e transformar conversa em ação.

O Vice-Ministro discutiu o papel único da FMF em acolher a única Mesa Redonda Ministerial do género na indústria. Ele disse: “Conseguimos fazer desta reunião uma plataforma estratégica e influente liderada por governos, dando voz a muitos países e organizações oficiais.”

Mais de 70 países serão representados por ministros e funcionários de alto escalão na Mesa Redonda Ministerial em 9 de janeiro. Pela primeira vez, uma reunião de Líderes de Pesquisa Geológica será realizada simultaneamente com a Mesa Redonda, permitindo que as instituições discutam questões minerais importantes na Super-Região.

Após a Mesa Redonda, 250 palestrantes importantes participarão de 75 sessões durante o Fórum de dois dias. Cerca de 90% deles são CEOs de algumas das maiores empresas do setor.

“Criámos o FMF para apoiar a transição energética e criar cadeias de valor minerais responsáveis e resilientes na Super-Região da África, Ásia Ocidental e Central. Na semana passada participamos na COP e transmitimos uma mensagem simples: sem minerais não pode haver uma transição energética”, acrescentou Al-Mudaifer.

A conferência destacou a liderança do Reino no fornecimento de energia ao mundo e o seu atual papel substancial no apoio ao desenvolvimento de cadeias de valor resilientes para fornecer soluções de energia limpa. O Reino tem potencial para se tornar um centro internacional para a produção e processamento de minerais ecológicos. Isto é apoiado pela Manara Minerals Company, que investe em ativos mineiros a nível mundial para ajudar a alcançar flexibilidade nas cadeias de abastecimento globais e acelerar o ritmo da transição energética.

Para obter uma lista completa de palestrantes e mais informações sobre o FMF 2024, visite https://www.futuremineralsforum.com/conference-speakers.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/029ac455-d922-4185-bdb6-7b83fa717128