工礦部公佈第三屆未來礦產論壇詳情

利雅德，沙特阿拉伯, Dec. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在今天的新聞發布會上，工業和礦產資源部（MIM）公佈了第三屆未來礦產論壇（FMF）的詳細資料，論壇將於明年 1 月 9 日至 11 日於利雅德 King Abdulaziz International Convention Center 國際會議中心舉行。



負責礦業事務的副部長 Khalid Al-Mudaifer 在會議上發表講話，表示很期待部長級圓桌會議和 2024 年未來礦產論壇將會取得進一步成果。 在過往兩屆活動中，這兩個平台都有部長和來自世界各地的頂尖演講嘉賓參與，大家探討了相關問題並將談話轉化成行動。

副部長還提及了未來礦產論壇（FMF）發揮的獨特作用，由論壇主辦的部長級圓桌會議在業內獨一無二。 他表示：「我們成功地將此會議打造成一個由政府主導的平台，極具策略意義和影響力，為許多國家和官方機構提供了發聲的機會。」

70 多個國家或地區的政府部長和高級官員將出席於 1 月 9 日舉行的部長級圓桌會議。 地質調查局領導人會議將首次與上述圓桌會議同時舉行，各機構代表可憑藉這個機會討論超級區域礦產的主要問題。

圓桌會議結束後，250 位主要演講嘉賓將參加論壇的 75 場會議，為期兩天。 當中約 9 成演講嘉賓是業內某些最具規模公司的行政總裁。

Al-Mudaifer 補充道：「我們創立未來礦產論壇是為了支援實現能源轉型，並在非洲、西亞和中亞的超級區域建立負責任且靈活的礦產價值鏈。 上週我們參加了聯合國氣候變化大會（COP），並傳達了一個簡單訊息：沒有礦物就不可能實現能源轉型。」

會議彰顯了沙特阿拉伯在向世界供應能源方面的領導地位，以及目前在支援發展靈活價值鏈，以提供潔淨能源解決方案領域所扮演的重要角色。 沙特阿拉伯有潛力成為綠色礦物生產和加工的國際樞紐。 Manara Minerals Company 為此提供了支援，該公司在全球範圍內投資礦業資產，有助構建靈活的全球供應鏈並推動能源轉型。

如需查看完整的演講嘉賓名單及了解 2024 年未來礦產論壇的更多詳情，請瀏覽 https://www.futuremineralsforum.com/conference-speakers/ 。